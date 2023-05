Testosteron Tabletten zum Kaufen: Kaufberatung zur Steigerung Ihres Testosterons.

Testosteron ist ein Sexualhormon, das von den Hoden und den Nebennieren produziert wird und eine wichtige Rolle bei der sexuellen und reproduktiven Entwicklung spielt. Du kannst deinen Gesamt-Testosteronspiegel mithilfe eines einfachen Nadelstich-Bluttests überprüfen, um festzustellen, ob dein Wert normal ist.

Wir wissen, dass der Kauf einer Testosteron Tablette im Internet oder in einer Privatklinik ein wichtiger Schritt sein kann, und du möchtest, dass der Prozess reibungslos, sicher und legal abläuft, und das ist der Fall, solange du mit einem seriösen Unternehmen zusammenarbeitest.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Telemedizin haben dazu beigetragen, dass die Verschreibung von Testosteron Tabletten nur dann erfolgen kann, wenn alle Beteiligten (Arzt, Patient und Apotheke) die von der Drug Enforcement Administration (DEA) vorgegebenen Richtlinien einhalten.

Viele Menschen erwägen, Testosteron Tabletten online zu kaufen, weil es bequemer ist, als die Medikamente persönlich zu besorgen, und weil einige Testosteronbehandlungen auch privat erhältlich sind. Wie kann man also Testosteron online und legal kaufen? Es ist ganz natürlich, dass du dir einige grundlegende Fragen stellst. Glücklicherweise können wir dir ausführliche Antworten geben.

Beachte jedoch, dass du Testosteron Tabletten nicht für den Eigengebrauch kaufen kannst. Du brauchst ein Rezept von einem zugelassenen Arzt und musst dich einer körperlichen Untersuchung und einigen Labortests unterziehen, wenn deine Laborergebnisse auf einen ungewöhnlich hohen Testosteronspiegel hindeuten.

Du kannst Testosteron Test-Kits erhalten und deine übliche TRT bei Ärzten oder in Online-Shops bestellen. Fülle einen kurzen Fragebogen aus, um eine Behandlung zu bestellen. Genehmigte Bestellungen werden kostenlos verschickt und können per Post an eine Adresse deiner Wahl geschickt oder in der Apotheke abgeholt werden.

Wie kann ich feststellen, ob du einen niedrigen Testosteronspiegel hast? Lies unten weiter.

Was versteht man unter einem guten Testosteronspiegel?

Man bedient sich eines Bluttests namens Serum Testosteron, um den Spiegel des Hormons Testosteron in deinem Blut zu bestimmen. Im Allgemeinen liegt der normale Gesamt Testosteronspiegel bei Männern bei über 12 nmol/L (300 bis 1000 ng/dL), ein Grenzwert liegt zwischen 8 und 12 nmol/L und ein niedriger Wert ist <8 nmol/L. Diese Bereiche können je nach dem Labor, das deinen Test durchführt, leicht variieren.

Im Laufe der Zeit, wenn Männer älter werden, sinkt ihr Testosteronspiegel stetig, aber langsam, mit einer Rate von etwa 1-2 % pro Jahr. Außerdem schwankt der Testosteronspiegel von Männern natürlicherweise im Laufe des Tages - er ist in der Regel morgens am höchsten und am späten Nachmittag/Abend am niedrigsten.

Diese Schwankungen des Testosteronspiegels verursachen normalerweise keine Probleme, aber wenn dein Spiegel zu stark schwankt, kann es sein, dass du anfängst, Symptome zu spüren. Wenn dein Testosteronspiegel niedrig ist, wird dir dein Arzt Medikamente in Form einer Testosteronersatztherapie, z. B. Testosteron-Injektionen verabreichen, um deinen Testosteronspiegel zu steigern.

Wie wichtig ist Testosteron für den Körper?

Testosteron ist ein wichtiges körpereigenes Sexualhormon, das das Aussehen und die sexuelle Entwicklung eines Mannes beeinflussen kann. Das Hormon Testosteron ist für die Spermienproduktion und die Libido des Mannes verantwortlich.

Testosteron wird für eine Reihe verschiedener Aufgaben im Körper benötigt, wie zum Beispiel:

Penis- und Hodenentwicklung

Stimmvertiefung in der Pubertät

Knochenwachstum und -stärke

Gesicht- und Schambehaarung während und nach der Pubertät.

Muskelwachstum

Sexueller Antrieb

Spermienproduktion

Sowohl Männer als auch Frauen haben Testosteron in ihrem Körper, aber Frauen, deren Testosteron in den Eierstöcken produziert wird, haben im Allgemeinen viel weniger davon im Vergleich zu Männern. Dieser Artikel befasst sich mit dem Testosteronspiegel bei Männern.

Die Testosteronproduktion nimmt mit zunehmendem Alter allmählich ab und viele Männer können verschiedene Symptome aufweisen, wenn ihr Testosteronspiegel stärker sinkt, als es eigentlich der Fall sein sollte. Ein niedriger Testosteronspiegel oder ein Testosteronmangel wird diagnostiziert, wenn er unter den normalen Bereich von 300 ng/dL fällt.

Hier sind die Anzeichen für einen Testosteronmangel, auf die du achten solltest:

Was sind die Ursachen eines Niedriges Testosteron?

Niedrige Testosteronwerte oder "Hypogonadismus" können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, die oft in "primär" und "sekundär" eingeteilt werden, je nachdem, wo das Problem seinen Ursprung hat.

Primär Ursachen für niedrigen Testosteronspiegel

Diese deuten darauf hin, dass es ein Problem mit den Hoden selbst gibt, das eine Folge von :

Beschädigung oder Verletzung der Hoden

Mumps

Behandlung von Krebs

Zu viel Eisen im Blut aufgrund von Krankheiten wie Hämochromatose.

" Klinefelter-Syndrom " - hierbei handelt es sich um eine Krankheit, die von Geburt an vorliegen kann und bei der Männer zusätzliche X-Chromosomen (im Gegensatz zu den X- und Y-Chromosomen) haben. Diese zusätzlichen Chromosomen können die Entwicklung der Hoden beeinträchtigen.

" - hierbei handelt es sich um eine Krankheit, die von Geburt an vorliegen kann und bei der Männer zusätzliche X-Chromosomen (im Gegensatz zu den X- und Y-Chromosomen) haben. Diese zusätzlichen Chromosomen können die Entwicklung der Hoden beeinträchtigen. Nicht abgestiegene Hoden - Vor der Geburt entwickeln sich die Hoden weiter oben im Körper und bewegen sich dann nach unten in Richtung Hodensack. Manchmal kommt es vor, dass ein oder mehrere Hoden nicht richtig absteigen, was, wenn es nicht korrigiert wird, zu Problemen mit den Hoden und in der Folge zu einem niedrigeren Testosteronspiegel führen kann.

Sekundäre Ursachen eines Niedrigen Testosteronspiegel

In diesem Fall können Probleme in höher gelegenen Teilen des Gehirns auftreten, die verhindern, dass die Hoden normal funktionieren. Dies kann die Folge sein von

Medikamente, einschließlich opioider Schmerzmittel

Fettleibigkeit - starkes Übergewicht in jedem Alter kann das Risiko eines niedrigen Testosteronspiegels steigern.

Fehlfunktion der Hypophyse - Die Hypophyse, ein Teil des Gehirns, der für die Freisetzung von Hormonen im Blutkreislauf verantwortlich ist, funktioniert möglicherweise nicht normal.

HIV/AIDS - HIV/AIDS kann aufgrund der Auswirkungen auf verschiedene Teile des Gehirns die Menge an Testosteron in deinem Körper verringern.

Alterung - mit zunehmendem Alter nimmt die Testosteronmenge im Körper des Mannes immer mehr ab. Dieser Rückgang ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Symptome eines Niedrigen Testosteronspiegels

Wenn der Testosteronspiegel zu stark sinkt, kann dies bei Männern sowohl physische als auch psychische Auswirkungen haben.

Ein Gesamt-Testosteronspiegel, der als behandlungsbedürftig gilt, liegt unter 12 nmol/L. Ob du unter den Symptomen leidest und ob du in Zukunft Kinder haben möchtest, sind weitere Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine Behandlung für dich geeignet ist oder nicht. Eine Behandlung sollte erst nach einem persönlichen Gespräch mit einem Arzt begonnen werden.

Eine Reihe von Symptomen kann auftreten, wenn der Testosteronspiegel drastisch unter den Normalbereich sinkt. Hier sind die häufigsten Symptome eines niedrigen Testosteronspiegels:

Niedrige Libido

Das Hormon Testosteron spielt eine wichtige Rolle für den Sexualtrieb des Mannes. Es ist normal, dass die Libido bei Männern mit zunehmendem Alter abnimmt. Bei jemandem, der einen niedrigen T-Wert hat, kann es jedoch zu einem drastischen Verlust der Lust auf Sex kommen.

Bei Männern kann dir dein Arzt einen Test auf das luteinisierende Hormon (LH) verschreiben, wenn du eine geringe Libido, einen niedrigen Testosteronspiegel und eine geringe Muskelmasse hast.

Verringerung des Spermavolumens

Das follikelstimulierende Hormon (FSH) wirkt auf die Sertori-Zellen der Hoden und reguliert den Testosteronspiegel. Daher ist dieses Hormon für die Produktion von Samenflüssigkeit verantwortlich (eine milchige Flüssigkeit, die den Spermien bei der Bewegung hilft).

Männer, deren Testosteronspiegel unter dem Normalbereich liegt, bemerken bei der Ejakulation eine Abnahme des Spermavolumens.

Erektile Dysfunktion

Das Hormon Testosteron stimuliert nicht nur das sexuelle Verlangen des Mannes, sondern trägt auch zur Aufrechterhaltung einer Erektion bei. Es wirkt, indem es die Rezeptoren im Gehirn zur Produktion von Stickstoffmonoxid anregt, das eine Reihe von chemischen Reaktionen auslöst, die für eine Erektion erforderlich sind.

Wenn der Testosteronspiegel zu niedrig ist, haben Männer daher Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen. Aufgrund seiner Rolle bei der Erektionsförderung glauben einige Experten an eine Testosteronersatztherapie zur Behandlung der erektilen Dysfunktion.

Verlust von Haaren und Muskelmasse

Testosteron spielt eine wichtige Rolle bei verschiedenen Körperfunktionen. So ist es auch für die Haarproduktion und den Muskelaufbau verantwortlich. Obwohl die Glatzenbildung ein natürlicher Teil des Alterungsprozesses bei Männern ist, kann ein niedriger T-Wert den Verlust von Körper- und Gesichtsbehaarung und eine Abnahme der Muskelmasse fördern.

Andere häufige Symptome eines niedrigen Testosteronspiegels sind:

Vermindertes Muskelwachstum

Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit

Vermehrtes Körperfett

faltige Haut

Verminderter Muskeltonus

Mangel an Begeisterung und Energie

Osteoporose

Schlechte Konzentration und Kurzzeitgedächtnis

Schlafschwierigkeiten

Einige der oben genannten Symptome können Ihr tägliches Leben beeinträchtigen. Deshalb ist es wichtig, die zugrunde liegende Ursache herauszufinden und herauszufinden, was getan werden kann, um sie zu beheben.

Symptome Eines Niedrigen Testosteronspiegels

Wenn der Testosteronspiegel zu hoch wird, treten unter anderem folgende Symptome auf:

Akne (häufig auf dem Rücken und den Schultern)

Haarausfall

Vergrößerte Prostata

Leichte Schrumpfung der Hoden

Verminderte Fruchtbarkeit

Andere Risiken, die mit einem hohen Testosteronspiegel verbunden sind, auch wenn keine Symptome auftreten, sind:

Hodentumor

Erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln

Hohe Anzahl roter Blutkörperchen

Testosteron kaufen: Ist es sicher, Testosteron Tabletten online zu kaufen?

Heutzutage kann man alles online kaufen, von Kleidung, Lebensmitteln, Gadgets, Zubehör, Reinigungsmitteln und vielem mehr bis hin zu Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln wie Testosteron-Cypionat- und Testosteron Enanthat-Boostern, die ebenfalls auf dem Online-Markt erhältlich sind und sowohl für Frauen als auch für Männer bestimmt sind.

Wenn du jedoch suchst, wie und wo du Testosteron Tabletten kaufen kannst, um deinen Testosteronspiegel zu steigern, wirst du meistens auf eine Seite über Bodybuilding und anabole Steroide weitergeleitet. Das ist das Letzte, was eine Person mit Testosteronmangel lesen möchte, denn die angebotenen Informationen haben nichts mit der Behandlung der Symptome deiner Krankheit zu tun.

Im Allgemeinen ist es legal und sicher, Testosteron online zu kaufen, solange du ein Rezept hast und die Online-Website, auf der du kaufst, die Richtlinien der DEA einhält. Falls die Website nicht nach einem Rezept oder einem Nachweis einer medizinischen Diagnose fragt, solltest du nicht auf diesen Websites einkaufen. Es ist wahrscheinlicher, dass sie illegal sind.

Mit diesen Richtlinien möchten wir dich vor dem Kauf von Testosteronersatztherapien auf illegalen Seiten schützen.

Der Arzt, mit dem du ein rechtmäßiges Arzt-Patienten-Verhältnis hast, muss dir eine Krankheit gültig diagnostiziert haben.

Erstelle ein vorläufiges Blutbild, eine Anamnese und eine körperliche Untersuchung.

Dokumentieren Sie, dass der Arzt und der Patient die Risiken und Vorteile der Einnahme von Testosteron auf der Grundlage der Laborergebnisse, der Krankengeschichte und des Symptom Profils des Patienten besprochen haben.

Der Arzt und die Online-Apotheke müssen in den USA niedergelassen und zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen bzw. lizenziert sein. Viele Bundesstaaten verlangen, dass der Arzt in dem Bundesstaat zugelassen ist, in dem sich der Patient befindet.

Sollte eine Apotheke keine echte US-Adresse haben oder behaupten, sie könne Testosteron Rezepte online ausstellen, nachdem du ein kurzes Formular ausgefüllt hast, wende dich nicht an sie. Das Ausfüllen eines Formulars qualifiziert dich nicht dazu, ein gültiges und rechtmäßiges Rezept zu erhalten.

Da ein Rezept ein primäres Dokument ist, um Testosteron online zu kaufen, um dein Testosteron zu steigern, musst du es zuerst von einem vom Vorstand zertifizierten Arzt erhalten, und hier erfährst du, wie du es bekommst.

Wie kann ich Testosteron Tabletten kaufen?

Wenn du online Testosteron Tabletten kaufen willst, um deinen Testosteronspiegel zu steigern, solltest du wissen, dass du sie sicher von zu Hause aus bekommen kannst.

Kaufe in einem Online-Shop, der alle bundes- und einzelstaatlichen Gesetze über die Verschreibung und den Verkauf von Testosteron einhält.

Die Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), das College of American Pathologists (CAP) und die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) regeln über die CLIA alle klinischen Labortests, die an Personen in den USA durchgeführt werden.

Die meisten Online-Shops bieten Testosteron-Bluttests an, die du zu Hause anwenden kannst, um deinen Gesamt-Testosteronspiegel zu überprüfen. Der Kauf und die Anwendung dieses Tests ist ein einfacher und bequemer Vorgang:

Bei einer Bestellung kannst du dir dein Kit nach Hause schicken lassen oder es in einem Geschäft abholen.

Es enthält ein Blutentnahmeset und einen frankierten Rückumschlag. Dein Test sollte innerhalb von zwei Tagen nach deiner Bestellung bei dir zu Hause eintreffen.

Mit dem Testkit entnimmst du eine kleine Blutprobe (mit der mitgelieferten Lanzette) und schickst sie per Post an das Labor. Deine Ergebnisse liegen innerhalb von 2 bis 3 Tagen nach dem Eintreffen der Probe im Labor vor. Du wirst darüber informiert, wann du die Ergebnisse auf deinem Konto einsehen kannst, und du erhältst von einem unserer Ärzte eine Beratung zu den Ergebnissen.

Mache den Test morgens zwischen 7 und 11 Uhr, bevor du etwas gegessen oder getrunken hast (außer Wasser), da die Ergebnisse deines Tests sonst möglicherweise nicht genau sind. Konsultiere zuerst deinen Arzt, wenn dir gesagt wurde, dass du nicht fasten darfst, oder wenn du Diabetiker bist. Mache den Test nicht, wenn du dich nicht wohlfühlst.

Solltest du den Test nicht zu Hause durchführen wollen, kannst du einen Termin mit deinem Arzt vereinbaren. Dein Arzt weiß, wann der beste Zeitpunkt für den Test ist und kann nicht nur deinen Testosteronspiegel bestimmen, sondern sich auch ein umfassenderes Bild von deinem allgemeinen Gesundheitszustand machen.

Wenn dein Test zeigt, dass dein Testosteronspiegel niedrig ist, solltest du den Test nach mindestens vier Wochen zur Bestätigung wiederholen, bevor du eine Entscheidung über die Fortsetzung der Behandlung triffst.

Wenn ein niedriger Gesamt-Testosteronspiegel bestätigt wird, solltest du dich bei deinem Arzt umfassend untersuchen lassen, um die Ursache zu ermitteln und um eine Überweisung an einen Spezialisten zu bitten, bevor du eine Behandlung beginnst.

Wie bringe ich einen Arzt dazu, Testosteron Tabletten zu verschreiben?

Testosteron Injektionen und andere Formen der Testosterontherapie gelten als verschreibungspflichtige Medikamente. Daher kann man sie nicht einfach rezeptfrei oder online zur Selbstmedikation kaufen.

Wenn du einen Hormonmangel vermutest, empfehlen dir die Ärzte von Health Canal, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dein Arzt wird eine Reihe von Bluttests durchführen, z. B. einen SHBG-Test (Sexualhormon-Bindendes-Globulin), um den freien und gebundenen Testosteronspiegel zu bestimmen.

Wenn der Wert nicht zu weit vom Normalbereich abweicht, wird Ihr Arzt möglicherweise natürliche Methoden zur Steigerung des Testosteronspiegels anwenden, z. B. Sport und Gewichtsabnahme.

Sollten die Änderungen des Lebensstils in deinem Fall nicht zum Erfolg geführt haben, kannst du eine Hormonersatztherapie in Betracht ziehen. Dein Arzt kann dir vorschlagen, eine Testosteronersatztherapie zu beginnen, bei der dir Testosteron in Form von Testosteron Spritzen, -pflastern, -gelen oder -tabletten verabreicht wird, um deinen Testosteronspiegel wieder auf den Normalwert zu bringen. Erst dann kannst du dir ein gültiges Rezept besorgen.

Es gibt zwei empfohlene Arten von Testosteron-Injektionen: Testosteron-Enanthat und Testosteron-Cypionat, und eine beliebte Marke ist Testosteron mit verlängerter Wirkstofffreisetzung (Depot-Testosteron). Sie sind dafür bekannt, weniger Nebenwirkungen zu haben und sind die preisgünstigsten Optionen.

Wenn du ein Testosteron-Cypionat online, in einer Privatklinik oder einer Apotheke kaufen möchtest, brauchst du zunächst ein gültiges Rezept.

Übrigens verwechseln viele Menschen Steroide und Hormonersatzpräparate. Sie denken, dass sie die gleiche Wirkung auf den Körper haben, aber hier ist ein kurzer Vergleich.

Anabol-androgene Steroide werden aus synthetischen Androgenen hergestellt, die oft mit anderen Chemikalien kombiniert werden. In der Regel werden diese Steroide nicht auf legalem Wege erworben, da sie in erster Linie dem Aufbau von Muskelmasse dienen und daher eher für Sportler geeignet sind. Außerdem werden diese anabolen Steroide meist nicht zur Behandlung von Testosteron Problemen verschrieben.

Hormonersatzpräparate hingegen sind speziell darauf ausgerichtet, den Testosteronspiegel des Körpers wieder zu normalisieren. Daher sind sie die beste Option für die Behandlung abnormer Testosteronwerte.

Wie kann ich eine Behandlung zur Steigerung meines Testosteronspiegels erhalten?

Wenn dein Testosteronspiegel niedrig ist, wird dir dein Arzt wahrscheinlich einige Änderungen in deiner Lebensweise empfehlen. Das könnte Folgendes beinhalten

Regelmäßige Bewegung

Stressbewältigung

weniger Alkohol trinken und keine illegalen Drogen nehmen

eine ausgewogene Ernährung

Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren oder deine Werte sehr niedrig sind, kann dein Arzt dich an einen Endokrinologen überweisen, der dir eine Testosteron-Steigerung Therapie ("TST") empfehlen kann.

Es gibt verschiedene Formen dieser Therapieform, um das Testosteron zu steigern:

Tabletten

Gele

Heftpflaster

Implantate

Injektionen

Beutel

Denke daran, dass du bei einer Testosteronbehandlung Bluttests machen musst, um sicherzustellen, dass du gut auf die Behandlung ansprichst (das kann auch Tests zu Hause beinhalten).

Du solltest deinen Arzt über Nebenwirkungen informieren, selbst wenn du sie nicht als schwerwiegend empfindest. Dein Arzt kann dir vielleicht einige Vorschläge machen, wie du dir helfen kannst.

Auch wenn die Testosteronersatztherapie allgemein als sicher gilt, kann sie mit einigen Nebenwirkungen verbunden sein. Es ist gut, diese zu kennen, denn dann kannst du dich während der Behandlung besser vor ihnen in Acht nehmen. Hier sind einige dieser Nebenwirkungen

Leichte Flüssigkeitsretention

Erhöhtes Risiko von Prostataproblemen

Vergrößerte Brüste

Akne oder fettige Haut

Verkleinerung der Hoden

Erhöhte Stimmungsschwankungen

Nicht alle Nebenwirkungen sind sichtbar und es kann sein, dass dir empfohlen wird, dich einigen Tests zu unterziehen, um Veränderungen während der Testosteronbehandlung festzustellen. Hier sind einige der Nebenwirkungen, auf die Sie getestet werden können

Veränderungen des Cholesterinspiegels

Erhöhte Anzahl roter Blutkörperchen

Verminderte Spermienzahl (dies kann zu Unfruchtbarkeit führen)

Wenn du unter einer dieser seltenen und schwerwiegenden Nebenwirkungen leidest, wende dich sofort an den Notdienst :

Anzeichen einer allergischen Reaktion - Nesselsucht, Atembeschwerden, Anschwellen von Teilen des Gesichts oder der Zunge

Übelkeit/Erbrechen

Veränderungen der Hautfarbe

Schwierigkeiten beim Atmen

Anschwellen der Knöchel/Füße

Probleme mit der sexuellen Leistungsfähigkeit: erektile Dysfunktion oder Schwierigkeiten bei der Ejakulation und Spermaproduktion

Schmerzhaftes/schwieriges Wasserlassen

Anzeichen von Blutgerinnseln in den Beinen (Schwellungen/Schmerzen) oder in der Lunge (Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Schwindelgefühl)

Anzeichen von Leberproblemen wie dunkler Urin, Appetitlosigkeit, Gelbsucht (Gelbfärbung der Augen und der Haut), Oberbauchschmerzen

Sind anabole Steroide und andere Angebote wirksam?

Es gibt viele Fehlinformationen über anabole Steroide und darüber, ob sie den T-Spiegel verbessern oder nicht. Wenn du darüber nachdenkst, Testosteron online zu kaufen, stößt du vielleicht auf Unternehmen, die anabole Steroide anbieten.

Um es gleich vorwegzunehmen: Anabole Steroide sind keine wirksame Form der Testosteronersatztherapie.

Anabole Steroide können etwas Testosteron enthalten oder chemische Elemente, die wie androgene-anabole Steroide (AAS) - synthetische Derivate von Testosteron - wirken sollen.

Anabole Steroide sind jedoch synthetische Substanzen, die das natürliche Testosteron verändern. Sie sind nicht das Echte, und das kann auf lange Sicht schädlich sein.

Ärzte, die TRT verschreiben, tun dies mit der kleinsten Dosis, die notwendig ist, um das natürliche Hormon Gleichgewicht wiederherzustellen. Anabole Steroide oder andere Produkte, die TRT "nachahmen", werden oft in viel höheren und potenziell gefährlichen Dosen verabreicht, die sich auf verschiedene Weise negativ auf deinen Körper auswirken können:

Verringertes Spermiogramm

Gynäkomastie (Brustvergrößerung)

Schrumpfung der Hoden

Nierenschäden

Schädigung der Leber

Herzprobleme

Anabole Steroide können auch süchtig machen.

Häufig Gestellte Fragen:

1. Kann ich Testosteron Tabletten online kaufen?

Ja, du kannst online kaufen, sofern du die erforderlichen Dokumente vorlegst, z. B. ein gültiges Rezept und Dokumente, die belegen, dass bei dir ein niedriger Testosteronspiegel diagnostiziert wurde, z. B. Laborergebnisse.

Wenn du nach Webseiten suchst, auf denen du Testosteron kaufen kannst, achte darauf, dass sie von einer Aufsichtsbehörde reguliert werden, damit du nicht auf illegalen Seiten einkaufst.

2. Ist es legal, Testosteron Tabletten in Großbritannien zu kaufen?

Ja, du kannst in Großbritannien legal Testosteron Tabletten kaufen, entweder online oder in einer Apotheke. Da Testosteron neben anabolen Steroiden, Morphin und Antipsychotika zu den kontrollierten Substanzen gehört, musst du ein gültiges Bestellformular vorlegen, das von einem Arzt ausgestellt wurde, der nur kontrollierte Medikamente verschreiben darf.

Achte darauf, dass das Unternehmen oder die Website gute Bewertungen hat und bei der Care and Quality Commission registriert ist.

3. Wie man sich Testosteron Tabletten verschreiben lassen kann?

Wenn Männer Symptome eines niedrigen Testosteronspiegels haben, wie z. B. geringe Libido, Abnahme des Spermavolumens, Erektionsschwierigkeiten, Verlust von Haaren und Muskelmasse, und die Laborergebnisse zeigen, dass sie einen abnormalen Testosteronspiegel haben, kann ein Arzt eine Testosteronbehandlung verschreiben, z. B. Testosteron Injektionen.

Fazit

Du kannst Testosteron Tabletten online kaufen, wenn du die erforderlichen Dokumente vorlegst, z. B. ein gültiges Rezept und Dokumente, die belegen, dass bei dir ein niedriger Testosteronspiegel diagnostiziert wurde, wie z. B. Laborergebnisse.

Wenn du nach Webseiten suchst, auf denen du Testosteron Tabletten kaufen kannst, achte darauf, dass sie von einer Regierungsstelle reguliert werden, damit du nicht auf illegalen Seiten einkaufst.

Denke daran, dass du bei der Einnahme von Testosteron Tabletten regelmäßig Bluttests machen musst, um sicherzustellen, dass du gut auf die Behandlung ansprichst (das kann auch Tests zu Hause beinhalten). Du musst deinen Arzt informieren, wenn du Nebenwirkungen verspürst, auch wenn du sie nicht als schwerwiegend empfindest. Dein Arzt kann dir vielleicht einige Vorschläge machen, wie du dir helfen kannst.