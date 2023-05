Recensione su Avast SecureLine VPN: tutto ciò che devi sapere sul servizio VPN di Avast

Benvenuti alla nostra recensione su Avast SecureLine VPN. Data la popolarità del suo software antivirus, Avast non ha quasi bisogno di presentazioni. Da un po’ di tempo questo brand ha messo sul mercato Avast SecureLine, la VPN del servizio che può essere acquisito da solo o con l’antivirus.

Avast SecureLine VPN consente download rapidi, ha crittografia solida, dà accesso a contenuti geo-bloccati e allo streaming ininterrotto. Tuttavia ti anticipiamo già che non è la migliore VPN per lo streaming e mancano diverse funzioni essenziali. Se ci tieni alla tua privacy, prima di acquistarla dovresti leggere con attenzione tutta la nostra recensione su Avast SecureLine VPN.

Rispetto ad altri servizi VPN, come si posiziona Avast SecureLine VPN? Quanto è veloce la connessione, quanto è sicura e può essere utilizzata con Netflix e altri servizi di streaming? Nella nostra recensione sulla VPN di Avast risponderemo a queste e molte altre domande.

Pro

Codifica di tipo militare

Semplice da usare

Tempo di download rapido

Interfaccia facile da usare

Sblocca Netflix

Contro

Problemi di caricamento

Pochi server P2P e streaming

Non ci sono molte funzionalità

Recensione Avast SecureLine VPN: l’unicità del servizio

Le migliori VPN si differenziano dalle altre per le funzionalità che offrono ai propri clienti. La nostra recensione su Avast SecureLine VPN ha dimostrato che il brand è stato capace di tenere in considerazione questo aspetto, infatti propone molte funzionalità di alto livello.

Quando ti registri ad Avast SecureLine VPN, hai anche la possibilità di ricevere la protezione antivirus. Ovviamente per questa recensione di Avast SecureLine VPN abbiamo voluto capire se fosse un servizio gratuito, ma abbiamo constatato che ha un costo aggiuntivo pur fornendo una protezione imbattibile contro malware e virus.

Quando i malware e i virus si infiltrano danneggiando un dispositivo, lo rendono completamente inutile e possono anche compromettere le tue informazioni personali. Fortunatamente, grazie alla nostra recensione sulla VPN di Avast capirai che il servizio offre soluzioni efficaci per combattere queste minacce e proteggere i tuoi dati sensibili. Inoltre, la presenza di un’assistenza clienti in tempo reale lo rende un'opzione unica e affidabile nel mercato dei software per la sicurezza.

Recensione su Avast SecureLine VPN: valutiamo la privacy

Entriamo nel vivo di questa recensione sulla VPN di Avast proprio parlando di sicurezza. Il vantaggio principale di una VPN è la maggiore privacy e l’anonimato che può fornire. Avast SecureLine VPN è capace di offrire crittografia AES a 256 bit, protezione da perdite DNS e IP, policy di zero-log e kill switch. Inoltre, ti offre la possibilità di utilizzare IPSec o OpenVPN su UDP come protocollo di connessione sicura.

Sulla carta sembra tutto perfetto, ma ovviamente per creare questa recensione su Avast SecureLine VPN non abbiamo dato nulla per scontato. Così abbiamo deciso di testare il servizio per capire se è la migliore VPN per proteggere i dati.

Il primo test per la nostra recensione sulla VPN di Avast è stato fatto sulla sua funzionalità di protezione dalle perdite DNS, che abbiamo eseguito connettendoci a un server negli Stati Uniti. In quel momento, siamo rimasti stupiti dal modo in cui i risultati sui test esterni erano allineati con quelli del nostro server VPN negli Stati Uniti.

Abbiamo anche eseguito un test di tenuta IP basato sul web per verificare di essere passati con successo all'indirizzo IP del server esterno. Durante un test di tenuta IP, è fondamentale che l'IP mostrato nei risultati non assomigli nemmeno in qualche modo al vostro IP reale. La recensione di Avast SecureLine VPN ha potuto constatare che il servizio lo ha mantenuto al sicuro e il nostro indirizzo IP faceva sembrare che fossimo negli Stati Uniti anche se in realtà ci trovavamo in un altro paese.

Il livello di sicurezza offerto è paragonabile a quello utilizzato dai militari, garantendo che le vostre informazioni siano sempre al sicuro dagli hacker. Potete quindi contare sul fatto che Avast SecureLine VPN manterrà la vostra attività online privata e sicura.

Recensione su Avast SecureLine VPN: Torrenting e server ottimizzati per il P2P

Per questa recensione su Avast SecureLine VPN siamo riusciti a scoprire che il servizio offre la possibilità di condividere file peer-to-peer (P2P) con la disponibilità di 8 server torrent dedicati in tutto il mondo, tra cui Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, New York, Miami, Seattle, Regno Unito e Francia.

Per accedere a questi server, è possibile utilizzare l'opzione "P2P" nella barra dei menu dell'interfaccia principale, oppure cercarli per paese attraverso l'icona "P2P".

Tuttavia, tieni presente che solo i server P2P sono adatti per il torrenting, e nella recensione Avast SecureLine VPN si è visto che gli altri server non sono progettati per questo tipo di attività. In ogni caso, l'uso del servizio garantisce la massima sicurezza e la protezione delle vostre attività online.

Recensione su Avast SecureLine VPN: quanto è veloce?

Alcune delle migliori VPN mettono troppa enfasi sulla sicurezza online, trascurando l'importanza di poter viaggiare e navigare senza rallentamenti. Per questo abbiamo voluto testare la velocità del servizio per rendere più completa la nostra recensione su Avast SecureLine VPN.

Grazie alle sue estreme velocità di connessione, questa VPN ti permette di navigare online senza alcun ritardo, indipendentemente dalla stabilità della connessione. Risulta particolarmente utile per coloro che si impegnano in attività online che richiedono velocità di connessione elevate.

Se invece vuoi guardare contenuti in streaming o scaricare file, Avast SecureLine VPN può fornirti la velocità e l'affidabilità necessarie. Inoltre, i suoi server crittografati consentono di scaricare file Torrent senza problemi.

Tutti i server sono di alta qualità e si trovano principalmente nel paese in cui viene stabilito il collegamento, il che contribuisce alla sua velocità incredibilmente veloce.

Il test di velocità per la nostra recensione sulla VPN di Avast è stato eseguito seguendo questi passaggi:

Il software VPN Avast SecureLine è stato testato su hardware replicato costituito da due CPU Core i3, 2 GB di memoria e Windows 7 Ultimate. L'apparecchiatura può connettersi immediatamente alla rete esistente dopo essere stata configurata.

Tutti i test sono stati eseguiti con mediazione effettiva per stabilire la vera qualità e, ad eccezione del test di velocità di Avast VPN del provider locale, tutte le velocità erano vicine a un massimo di 4 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload.

La stessa valutazione è stata ripetuta nella posizione più vantaggiosa utilizzando Speedtest come speed broker per gestire al meglio il server. L'utilizzo di una VPN ha aumentato notevolmente la velocità di download rispetto al non utilizzo.

Quando è stato utilizzato un server più locale, il tempo di ping è diminuito. È stato scelto di scegliere un server in modo casuale per fornire a Speedtest la massima opportunità di valutare le prestazioni di Avast VPN. È stato dimostrato che le misure di carico e ping funzionano meglio a distanze maggiori.

Recensione su Avast SecureLine VPN: funziona ovunque?

Un altro aspetto importante che abbiamo voluto trattare in questa recensione su Avast SecureLine VPN è la sua funzionalità in paesi con restrizioni particolari. In particolare abbiamo scoperto che non è in grado di aggirare il Great Firewall, quindi non è la migliore VPN per chi deve viaggiare verso la Cina e ovviamente non è adatta a chi vive là.

Non abbiamo potuto effettuare un test fisico sul posto, ma ci siamo rivolti al servizio clienti Avast che ha confermato il non funzionamento sul territorio cinese. Anche il software antivirus è inattivo e inutile all'interno dentro i confini della Cina.

Recensione su Avast SecureLine VPN: l’efficacia con Netflix

Nel preparare la nostra recensione su Avast SecureLine VPN, abbiamo scoperto che Avast ha appena aggiornato la sua flotta di server, includendo quattro server ottimizzati per lo streaming, tre dei quali si trovano negli Stati Uniti e uno nel Regno Unito. Durante il nostro ultimo test, siamo stati piacevolmente sorpresi nel constatare che Netflix ha funzionato senza intoppi, evitando il temuto errore proxy.

Data la recente implementazione di questo miglioramento, è ragionevole ritenere che Avast SecureLine VPN continuerà a offrire un servizio di questo tipo. Tuttavia, il server del Regno Unito non è ancora in grado di aggirare il blocco geografico di Netflix. Ricontrolleremo tra qualche settimana per verificare se la situazione sarà cambiata e aggiorneremo questa recensione sulla VPN di Avast.

Recensione su Avast SecureLine VPN: la sicurezza a livello militare custodisce le tue informazioni

Un altro essenziale aspetto che abbiamo voluto trattare nella nostra recensione sulla VPN di Avast, è la sicurezza offerta del servizio. Tra le diverse misure troviamo il protocollo VPN OpenVPN, ben noto e affidabile, che viene utilizzato come scelta primaria. Questo protocollo open source non contiene codice segreto e stabilisce un tunnel sicuro per la tua connessione Internet.

Avast SecureLine VPN garantisce comunicazioni rapide e sicure utilizzando le porte UDP e la libreria OpenSSL. La solida crittografia AES a 256 bit di livello militare e la capacità di bloccare le perdite DNS/IPv6 rendono estremamente difficile decifrare le informazioni. Di conseguenza, gli utenti possono sentirsi sicuri nel condividere informazioni sensibili online senza temere violazioni.

Le app macOS e iOS di Avast SecureLine VPN adottano il protocollo di sicurezza IKEv2/IPSec. Un'ulteriore opzione è il protocollo Mimic di Avast, sviluppato internamente e attualmente in fase di test. Poiché il protocollo imita le connessioni stabilite con ogni sito Web visitato, fornendo informazioni false riguardo all'identità e alla posizione dell'utente, risulta difficile rintracciarlo o identificarlo.

Avast sostiene che questo protocollo risulta particolarmente utile nei paesi con rigide leggi sulla censura, in cui IPsec non è disponibile.

Infine, lo split tunneling è disponibile esclusivamente nella versione Android di Avast SecureLine VPN, consentendo agli utenti di selezionare i programmi da utilizzare con la VPN in base alle proprie preferenze. Durante l'utilizzo, nessun'altra applicazione può accedere alla connessione VPN.

Recensione su Avast SecureLine VPN: vantaggi e svantaggi per gli utenti

Per la recensione su Avast SecureLine VPN abbiamo anche voluto valutare alcuni aspetti fondamentali per la scelta di una VPN, come il numero e la compatibilità dei dispositivi e la semplicità d’uso.

Connessioni di dispositivi simultanee

Avast SecureLine VPN in Italia ti consente di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un singolo abbonamento. Questo ti permette di proteggere vari dispositivi, come smartphone, tablet e computer di più utenti, con una sola sottoscrizione.

Compatibilità con i dispositivi

Avast SecureLine VPN è compatibile con tutte le piattaforme più diffuse, tra cui Windows, macOS, Android, Android TV, iOS e le estensioni del browser Chrome e Firefox. Tuttavia vogliamo essere onesti in questa recensione su Avast SecureLine VPN: la compatibilità con diversi dispositivi è ancora piuttosto limitata. Avast infatti non fornisce file di installazione manuale, pertanto non è possibile installarlo sul router o sulla maggior parte delle smart TV, console di gioco o altri dispositivi.

Facilità di configurazione e installazione

Avast SecureLine VPN si distingue per la sua facilità d'uso, rendendola accessibile anche agli utenti meno esperti. Grazie all'interfaccia intuitiva e al design pulito, gli utenti possono navigare e configurare le impostazioni senza difficoltà. Per la recensione sulla VPN di Avast abbiamo provato a installare sia la versione desktop che quella mobile ed entrambe sono molto facili. Una volta installato, gli utenti possono connettersi rapidamente ai server disponibili con un solo clic.

Comunque tieni presente che l'assistenza clienti di Avast è pronta a fornire supporto in caso di problemi o domande, garantendo un'esperienza utente fluida e senza problemi.

Se desideri una prova gratuita sull'app mobile, dovrai inserire i dati della tua carta di credito, il che non è il caso del programma desktop. Dopo esserti registrato, puoi collegarti immediatamente al server più veloce facendo clic su di esso.

Recensione sulla VPN di Avast: il servizio di assistenza

Fin dall’inizio di questa recensione su Avast SecureLine VPN abbiamo sottolineato quanto il servizio clienti di questo brand sia esclusivo. È possibile contattare l'assistenza tramite telefono, live chat, e-mail o Twitter in caso di domande su come utilizzare il servizio.

Coloro che desiderano risolvere i problemi da soli possono utilizzare l'ampia database di informazioni presente sul sito di Avast. Articoli su vari argomenti, come l'installazione e la modifica delle impostazioni DNS, sono alla portata di tutti. Tuttavia, non ci sono molti articoli sulle funzionalità avanzate e se riscontri un problema insolito dovrai assolutamente parlare con un professionista dell'assistenza clienti.

Recensione su Avast SecureLine VPN: piani e prezzi

Eccoci arrivati a un punto cruciale della nostra recensione su Avast SecureLine VPN: il costo mensile e annuale. Il servizio di Avast ha un prezzo che può essere considerato nella media delle migliori VPN.

Come anticipato, vogliamo essere onesti nella recensione della VPN di Avast, quindi possiamo dirti che non c’è il tipico vantaggio sottoscrivendosi a una durata maggiore al servizio. Un abbonamento di due anni ha infatti più o meno lo stesso prezzo di un abbonamento di un anno.

Pagando i seguenti importi è possibile connettere fino a 10 dispositivi:

Il costo dell'abbonamento annuale è di 4,29 euro al mese, per un totale di 51,48 euro.

L'abbonamento biennale costa 4,25 euro al mese, ossia 102 euro in totale.

L'abbonamento mensile ha un costo di 9,99 euro.

Hai 30 giorni per decidere se vuoi mantenere la tua iscrizione ad Avast VPN prima di dover pagare qualcosa.

Avast accetta pagamenti effettuati tramite PayPal e le principali carte di credito e carte di debito. La generosa offerta di 10 dispositivi simultanei di Avast SecureLine la rende la migliore VPN per chi ha molti apparecchi, visto che normalmente c’è un limite di 5 o 6 dispositivi.

Recensione su Avast SecureLine VPN: politica no-log e kill switch

Nella nostra recensione sulla VPN di Avast, esaminiamo questi aspetti in dettaglio per fornirti un'analisi completa del servizio. La politica no-log di Avast SecureLine VPN garantisce la protezione dei tuoi dati privati, come l'indirizzo IP originale, le query DNS, la cronologia del browser e i dati trasferiti, mantenendoli nascosti al fornitore di servizi.

Tuttavia, è importante notare che i timestamp delle connessioni vengono registrati e conservati per 35 giorni. Tieni presente che la Repubblica Ceca, paese di origine di Avast VPN, rispetta il diritto alla privacy dei suoi cittadini e non partecipa all'alleanza di intelligence 14-Eyes.

Per assicurare l'anonimato, Avast SecureLine VPN dispone anche di un kill switch che interrompe immediatamente l'accesso al mondo esterno se la connessione VPN si interrompe, prevenendo l'esposizione del tuo indirizzo IP. Tuttavia, è importante sottolineare che questa funzione potrebbe non funzionare in caso di fallimento della connessione VPN.

Recensione su Avast SecureLine VPN: server e posizioni

Come altro aspetto essenziale per questa onesta recensione sulla VPN di Avast abbiamo esaminato la distribuzione dei server e le posizioni offerte dal servizio. Avast SecureLine VPN dispone di server in 35 paesi, con oltre 700 server. Non è quindi una delle migliori VPN in questo senso, visto che altri servizi hanno un numero ben superiore.

La maggior parte dei server di Avast si trova in Europa, il che significa che alcune aree del mondo potrebbero non essere adeguatamente coperte, rendendo difficile l'accesso ai contenuti desiderati in alcuni casi. Tuttavia, Avast facilita la scelta del server necessario classificando i paesi per continente e offrendo server in diverse città di molti paesi, come Perth e Melbourne in Australia.

Come detto nella prima parte della recensione su Avast SecureLine VPN, il servizio mette a disposizione anche server P2P e ottimizzati per lo streaming, sebbene la selezione non sia molto vasta.

Recensione su Avast SecureLine VPN: le altre funzionalità

Approfondiamo questa recensione sulla VPN di Avast analizzando alcune funzionalità supportate dal servizio, che sono piuttosto limitate rispetto ad altre delle migliori VPN sul mercato.

Controllo delle password

Se sei preoccupato che la tua casella di posta possa essere stata compromessa, puoi utilizzare il controllo delle perdite di password di Avast SecureLine VPN per scoprirlo con certezza.

È possibile accedere alla funzione facendo clic sul pulsante nell'angolo in basso a destra della finestra, inserendo il proprio indirizzo e-mail e quindi facendo clic sul pulsante Esegui scansione. Se una delle password dei tuoi account di posta elettronica è stata violata, questo verrà visualizzato.

Regole intelligenti

Questa è una funzionalità interessante che abbiamo voluto inserire nella nostra recensione sulla VPN di Avast. Il servizio ti consente di personalizzare la sua funzionalità in base alle tue preferenze e azioni durante la connessione. La connessione automatica a una VPN ti consente di utilizzare client e siti web torrent, di accedere a siti web bancari, riprodurre film in streaming e altro ancora ogni volta che ti connetti a una rete pubblica. Inoltre, puoi creare manualmente un elenco dei tuoi siti preferiti per la VPN.

Split tunneling

Come molti altre delle migliori VPN, l'app per Android di Avast SecureLine supporta lo split tunneling. Puoi personalizzare la tua esperienza collegando solo i servizi di cui hai bisogno, come Netflix o Tinder. La connessione VPN non sarà condivisa con altre applicazioni.

Recensione su Avast SecureLine VPN: guida all’installazione e alla configurazione

Non sarebbe una recensione su Avast SecureLine VPN completa senza una semplice guida all’uso. Ecco i passaggi da seguire:

Scarica il file di installazione per il tuo dispositivo (Windows, Mac, Android o iOS) dal sito di Avast. Individua il file di installazione scaricato (solitamente nella cartella Download) e cliccando col destro scegli "Esegui come amministratore". Seleziona "Installa ora". Attendi il completamento e fai clic su "Continua" e, successivamente, su "Continua ▸ Per iniziare" per accedere alle informazioni su Avast SecureLine VPN. Fai clic sul dispositivo di scorrimento rosso (OFF) per stabilire la connessione ai server Avast SecureLine VPN. Scegli una delle seguenti opzioni per il tuo abbonamento: "Avvia periodo di prova gratuito", "Acquista ora" o "Hai già effettuato l'acquisto?" e segui le istruzioni visualizzate.

Recensione su Avast SecureLine VPN: perché preferire questo servizio

Come abbiamo visto lungo tutta la recensione di Avast SecureLine VPN, questo servizio ha dei vantaggi, ma anche alcuni svantaggi da tenere presente. Il principale motivo per cui vale la pena sottoscrivere un abbonamento è l’affidabilità del brand. Avast SecureLine VPN si impegna molto per proteggere il tuo anonimato, con la crittografia di tutti i dati inviati tramite la tua connessione.

Avast VPN garantisce anche la massima velocità di trasferimento dati possibile. Pur non essendo una delle migliori VPN per numero di server, quelli di cui dispone funzionano molto bene. Ricorda comunque che le funzionalità sono limitate e, pur disponendo di server veloci per il P2P, questi sono limitati in numero.

FAQ

Avast SecureLine dispone di una VPN gratis?

Sappiamo che molti utenti cercano una recensione sulla VPN di Avast per capire se abbia un qualche tipo di servizio gratuito. Bene, possiamo confermare che è possibile provare il servizio senza pagare niente, ma Avast non dispone di una VPN gratis a tempo indeterminato.

Tieni presente che il sito e l'app di Avast mostrano opzioni diverse secondo il dispositivo in cui si effettua la prova gratuita. Il sito web offre una prova gratuita che dura 7 giorni e non richiede l’inserimento di una carta di credito. Tramite app invece puoi provare la VPN gratuitamente per 60 giorni se fornisci i tuoi dati di fatturazione. Devi quindi ricordarti di annullare l’abbonamento se non desideri continuare la tua iscrizione al termine del periodo di prova.

Posso utilizzare la VPN senza installare Avast Antivirus?

Sì, Avast SecureLine VPN è un'applicazione autonoma e non richiede l'installazione di Avast Antivirus.

Cos'è l'estensione per browser di Avast SecureLine VPN?

L'estensione per browser di Avast SecureLine VPN è un componente opzionale che permette di regolare facilmente alcuni aspetti del comportamento della VPN direttamente attraverso Google Chrome o Mozilla Firefox.

Cosa devo fare se voglio utilizzare Avast SecureLine VPN su un nuovo dispositivo?

È possibile utilizzare il servizio sul numero di dispositivi specificato al momento dell'acquisto, che come abbiamo visto nella recensione su Avast SecureLine VPN sono 10. Se si raggiunge il limite, è possibile disinstallare o disattivare la VPN su uno dei dispositivi correnti prima di installare e attivare l'applicazione su uno nuovo.

Conclusione della nostra recensione di Avast SecureLine VPN

Siamo arrivati alla fine di questa recensione sulla VPN di Avast. Come ormai avrai capito, si tratta di una soluzione VPN affidabile e facile da usare, ideale per coloro che cercano una protezione aggiuntiva per la loro privacy online. La politica no-log e il kill switch garantiscono un elevato livello di sicurezza e anonimato, mentre i server ottimizzati per P2P e lo streaming offrono una buona esperienza a chi utilizza questi servizi.

Tuttavia, la gamma di server e posizioni non è molto ampia rispetto ad altre VPN sul mercato, il che potrebbe causare limitazioni nell'accesso ai contenuti di alcuni paesi. Inoltre, la presenza di un solo protocollo VPN potrebbe non essere sufficiente per alcuni utenti che cercano maggiore flessibilità e opzioni di personalizzazione.

Nonostante queste limitazioni, Avast SecureLine VPN è un'ottima opzione per gli utenti meno esigenti che desiderano una VPN semplice e intuitiva da utilizzare. Per chi cerca una soluzione più completa, con una maggiore varietà di server e funzionalità avanzate, potrebbe essere opportuno valutare una delle altre migliori VPN disponibili sul mercato.