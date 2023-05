Ben arrivato nella nostra recensione di Norton Secure VPN, dove esamineremo in dettaglio le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di questo popolare servizio di sicurezza online. Con un numero crescente di soluzioni di questo tipo sul mercato, è fondamentale valutare quale sia la migliore VPN per le tue esigenze specifiche.

In questa recensione di Norton Secure VPN, ci concentreremo sulla facilità d'uso, le prestazioni, la sicurezza e le opzioni di personalizzazione offerte da questo servizio, per aiutarti a decidere se è la soluzione ideale per proteggere la tua privacy e i tuoi dati su internet.

Pro:

Prezzo flessibile e ragionevole

Interfaccia radicalmente ridisegnata

Rilevamento delle reti mobili compromesse

Spaccare un tunnel

Impedendo ad-tracker

Contro:

Non esiste un multi-hop personalizzabile

Non molte posizioni del server

Nessun audit aperto e indipendente

Recensione di Norton Secure VPN: le migliori funzionalità

Se stai cercando una delle migliori VPN del mercato, da un marchio rispettabile come Norton non puoi cha aspettarti un prodotto di tutto rispetto. Per creare la nostra recensione di Norton Secure VPN abbiamo scoperto che oltre a offrire ottime funzionalità di base, questo provider mette a disposizione dei suoi clienti anche svariate funzionalità extra. Qui sotto puoi trovare le principali caratteristiche che rendono Norton Secure una delle migliori VPN attualmente presenti sul mercato.

VPN sicura : puoi avere la certezza che un prodotto contrassegnato con il marchio Norton sia sicuro e protetto. La società ha una vasta esperienza nella tutela dei dati dei propri utenti, grazie alla sua rilevanza nel settore della sicurezza su Internet. Infatti, ogni provider VPN deve necessariamente offrire una VPN sicura come requisito minimo. In questo senso, Norton ha pienamente soddisfatto tale condizione essenziale, tanto da considerarsi una delle migliori VPN per la privacy.

: puoi avere la certezza che un prodotto contrassegnato con il marchio Norton sia sicuro e protetto. La società ha una vasta esperienza nella tutela dei dati dei propri utenti, grazie alla sua rilevanza nel settore della sicurezza su Internet. Infatti, ogni provider VPN deve necessariamente offrire una VPN sicura come requisito minimo. In questo senso, Norton ha pienamente soddisfatto tale condizione essenziale, tanto da considerarsi una delle migliori VPN per la privacy. Crittografia di livello bancario : un altro aspetto che non dovrebbe sorprendere e che rende questa una delle migliori VPN per la privacy, è l’inclusione di uno dei metodi di crittografia di sicurezza più affidabili nel software consumer, la crittografia AES a 256 bit, utilizzata anche dagli istituti di credito.

: un altro aspetto che non dovrebbe sorprendere e che rende questa una delle migliori VPN per la privacy, è l’inclusione di uno dei metodi di crittografia di sicurezza più affidabili nel software consumer, la crittografia AES a 256 bit, utilizzata anche dagli istituti di credito. Multi-hop : questo termine si riferisce al fatto che veniamo instradati attraverso più di un server ogni volta che ci connettiamo a una VPN. Ciò rende molto più difficile seguire le nostre attività su internet. Purtroppo solo pochi server supportano il multi-hop e il suo utilizzo dipende da quanto sei vicino a quei server.

: questo termine si riferisce al fatto che veniamo instradati attraverso più di un server ogni volta che ci connettiamo a una VPN. Ciò rende molto più difficile seguire le nostre attività su internet. Purtroppo solo pochi server supportano il multi-hop e il suo utilizzo dipende da quanto sei vicino a quei server. IP dinamici : i servizi Norton Secure VPN ci hanno permesso di accedere al web in modo anonimo proteggendo la nostra privacy dai tracker di internet. Norton ci ha fornito indirizzi IP dinamici che cambiavano ogni volta che accedevamo per garantire ulteriormente il nostro anonimato e questo è un altro aspetto che la rende una delle migliori VPN per la privacy.

: i servizi Norton Secure VPN ci hanno permesso di accedere al web in modo anonimo proteggendo la nostra privacy dai tracker di internet. Norton ci ha fornito indirizzi IP dinamici che cambiavano ogni volta che accedevamo per garantire ulteriormente il nostro anonimato e questo è un altro aspetto che la rende una delle migliori VPN per la privacy. Accesso mobile : anche quando ci siamo connessi a tutti gli hotspot Wi-Fi gratuiti mentre eravamo in vacanza in altre città, Norton Secure VPN ci ha permesso di navigare sul web senza preoccupazioni.

: anche quando ci siamo connessi a tutti gli hotspot Wi-Fi gratuiti mentre eravamo in vacanza in altre città, Norton Secure VPN ci ha permesso di navigare sul web senza preoccupazioni. Disabilita il tracciamento per gli annunci : spesso riceviamo annunci pubblicitari per prodotti che abbiamo acquistato in precedenza o che stiamo valutando di acquistare. Con Norton, tali tecnologie di monitoraggio vengono soppresse, impedendo ai commercianti di internet (attento Amazon!) di raccogliere i nostri dati.

: spesso riceviamo annunci pubblicitari per prodotti che abbiamo acquistato in precedenza o che stiamo valutando di acquistare. Con Norton, tali tecnologie di monitoraggio vengono soppresse, impedendo ai commercianti di internet (attento Amazon!) di raccogliere i nostri dati. Connettività fino a 10 dispositivi : alcune VPN consentono solo l'uso simultaneo di uno o due dispositivi. Grazie alla differenziazione degli abbonamenti, Norton ti permette di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

: alcune VPN consentono solo l'uso simultaneo di uno o due dispositivi. Grazie alla differenziazione degli abbonamenti, Norton ti permette di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Sblocco di Netflix : con Norton Secure VPN, non abbiamo avuto problemi a guardare Netflix. Senza una VPN, potevamo accedere solo alla biblioteca del paese dove ci troviamo, ma grazie a questo servizio siamo stati in grado di visualizzare film ed episodi TV accessibili solo in altri paesi, il che è stata una grande vittoria per noi fanatici del cinema.

: con Norton Secure VPN, non abbiamo avuto problemi a guardare Netflix. Senza una VPN, potevamo accedere solo alla biblioteca del paese dove ci troviamo, ma grazie a questo servizio siamo stati in grado di visualizzare film ed episodi TV accessibili solo in altri paesi, il che è stata una grande vittoria per noi fanatici del cinema. Kill switch : quando la VPN si disconnette, la funzione kill switch di Norton Secure VPN "uccide" la nostra connessione Internet. Per chi si connette da fuori casa e perde la connessione con la VPN c’è il rischio di esporsi ai tracker degli inserzionisti o del provider di internet pubblico che potrebbero vedere tutte le attività svolte sul web. Norton Secure, come tante altre delle migliori VPN per la privacy, ha la funzione kill switch che interrompe la connessione internet proteggendo da ogni possibile esposizione.

: quando la VPN si disconnette, la funzione kill switch di Norton Secure VPN "uccide" la nostra connessione Internet. Per chi si connette da fuori casa e perde la connessione con la VPN c’è il rischio di esporsi ai tracker degli inserzionisti o del provider di internet pubblico che potrebbero vedere tutte le attività svolte sul web. Norton Secure, come tante altre delle migliori VPN per la privacy, ha la funzione kill switch che interrompe la connessione internet proteggendo da ogni possibile esposizione. Split tunneling: anche Norton Secure VPN fornisce questa utile funzione, al momento è disponibile solo sulle sue applicazioni Windows e Android. Lo split tunneling ti consente di mantenere una connessione a un server locale mantenendo anche una connessione VPN. Questo ti consente di trasferire i dati di lavoro tramite la VPN privata mentre cerchi ricette per la cena.

Recensione di Norton Secure VPN: crittografia e sicurezza

Nel contesto di un panorama digitale sempre più insidioso, nel creare la nostra recensione di Norton Secure VPN abbiamo potuto evidenziare una crittografia di livello bancario come suo punto di forza principale. L'uso della crittografia AES-256, standard del settore, è una garanzia di sicurezza che ci aspettiamo dalle migliori VPN per la privacy.

Tuttavia, la Norton Secure VPN limita l'utente in termini di scelta del protocollo su diversi hardware e software. Le connessioni desktop, ad esempio, utilizzano per impostazione predefinita WireGuard, mentre le connessioni mobili fanno affidamento su IKEv2. Sebbene sia tecnicamente competente e rappresenti un miglioramento rispetto ai precedenti sforzi di Norton, è nostra ferma convinzione che le applicazioni VPN dovrebbero offrire maggiore trasparenza e una varietà di protocolli disponibili su tutte le piattaforme.

In particolare, riteniamo che WireGuard dovrebbe essere reso accessibile anche sui dispositivi mobili, per uniformare l'esperienza dell'utente su diverse piattaforme. La maggior parte delle migliori VPN per la privacy offre questa opzione, arricchendo l'offerta con una serie di funzionalità extra come DNS proprietario e offuscamento avanzato.

Nel complesso, in questa nostra recensione di Norton Secure VPN vogliamo sottolineare che, indipendentemente dal dispositivo in uso, la VPN crittografa efficacemente le tue comunicazioni. Tuttavia, l'assenza di una scelta di protocolli lascia un certo margine di miglioramento per posizionarsi come la migliore VPN per la privacy sul mercato.

Recensione di Norton Secure VPN: piani e prezzi

Norton non è disponibile in una versione gratuita. In alternativa, la versione di prova del software è disponibile per 14 giorni di utilizzo gratuito, ma è necessario inserire i dati di pagamento per avere questa opportunità.

Rispetto alla concorrenza, l'idea dell'abbonamento è leggermente diversa. La versione premium è disponibile solo come abbonamento annuale, e si differenzia per il numero di dispositivi. Ecco i prezzi validi al momento della redazione di questa recensione di Norton Secure VPN:

L’abbonamento annuale per connettere 1 dispositivo ha un costo di 39,99 euro

Pagando lo stesso importo, 39,99 euro, si ottiene un abbonamento annuale per connettere fino a 5 dispositivi

Chi ha bisogno di connettere fino a 10 dispositivi può sottoscrivere l’abbonamento pagando un importo complessivo di 79,99 euro per il primo anno

Importante: a partire dal secondo anno di abbonamento, i costi aumentano passando a 49,99 euro per 1 dispositivo, 69,99 euro per l’abbonamento fino a 5 dispositivi mentre per 10 dispositivi passa a 89,99 euro.

Norton offre una garanzia di rimborso insolitamente lunga di 60 giorni se non sei soddisfatto del servizio VPN. Esistono molti modi per pagare, tra cui addebito diretto, PayPal, Klarna Pay Now, Sofortüberweisung, Giropay e carte di credito e debito (Visa, Mastercard, Amex). La società non accetta criptovalute, Bitcoin a parte.

Recensione di Norton Secure VPN: riservatezza

È fondamentale tenere presente che Norton VPN è registrato negli Stati Uniti, una delle nazioni dei 5 Eyes, tuttavia questo provider si assicura che nessuno dei tuoi dati privati ​​sia disponibile per altre parti.

Detto semplicemente, non registra né salva un registro delle tue attività su internet. Secondo i creatori di Norton Secure VPN, raccoglie solo informazioni sugli abbonati sulle comunicazioni, sui dispositivi che utilizzi e sull’utilizzo complessivo della larghezza di banda.

Recensione di Norton Secure VPN: la velocità del servizio

Nella recensione di Norton Secure VPN un aspetto chiave da considerare è la velocità. Sebbene rispettabile, la velocità offerta da Norton Secure VPN non è superiore alla media, ma si dimostra comunque utile per rimuovere le restrizioni geografiche sui contenuti.

Tuttavia, è importante notare che l'utilizzo di Norton Secure VPN per la visualizzazione o il download di torrent non è un'opzione possibile, limitando così alcune delle attività che gli utenti potrebbero voler intraprendere.

Interessante è il fatto che tutti i server VPN di Norton forniscono velocità quasi identiche. Questa uniformità nelle prestazioni può essere un vantaggio in termini di prevedibilità, ma sottolinea l'importanza di esplorare diverse opzioni per trovare quella che meglio si adatta alle tue esigenze personali.

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è la prossimità del server alla tua posizione reale: generalmente, più vicino è il server, minori saranno i problemi di velocità. Tuttavia, le tue esigenze specifiche e l'uso che prevedi di fare della VPN saranno determinanti nel scegliere il server e la posizione più adatti a te.

Recensione di Norton Secure VPN: numero e posizione dei server

Per la recensione di Norton Secure VPN un altro fattore critico che abbiamo voluto valutare è il numero e la distribuzione dei server. Infatti, il successo di una VPN è spesso legato alla quantità di server disponibili e alla loro distribuzione globale. Di solito, una rete di server più ampia significa avere più opzioni nelle vicinanze, contribuendo a velocizzare la navigazione online.

Norton Secure VPN dispone di 1.500 server distribuiti in 31 paesi diversi, con 200 di questi localizzati in 73 città diverse. Nonostante l'impronta di Norton sia relativamente piccola rispetto ad altre VPN, è comunque significativa.

Un punto da sottolineare è che 1.200 dei loro 1.500 server sono virtuali. I server virtuali rappresentano una strategia più economica utilizzata dalle VPN e da altri provider web per aumentare il numero di server senza dover installare server fisici dedicati aggiuntivi. Questi server virtuali utilizzano software per replicare la presenza di server fisici.

Inoltre, i server virtuali possono essere configurati per apparire come se fossero presenti in più luoghi. Ad esempio, Norton potrebbe installare un server virtuale a New York City e configurarlo per far apparire Londra come sua posizione. Tuttavia, Norton afferma che ogni server virtuale che utilizzano è effettivamente localizzato nel paese indicato. Questo potrebbe contribuire a migliorare l'esperienza dell'utente, mantenendo al contempo un alto livello di trasparenza.

Recensione di Norton Secure VPN: servizio clienti

Se un utente di Norton VPN ha problemi con il prodotto o richieste generali relative al servizio, ha accesso a una serie di servizi di assistenza clienti. Per trovare ciò di cui hai bisogno recati sul sito ufficiale e scegli il collegamento Norton Help.

Il sistema di assistenza clienti Norton ti chiederà di scegliere il tipo di soluzione che desideri selezionare, dopodiché ti fornirà un elenco di domande pertinenti e una varietà di metodi per contattare l'azienda.

Hai le seguenti scelte per il supporto:

Forum

Assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Guide online sotto forma di articoli

Tutorial video

Messaggi tramite Facebook o Twitter

Chat dal vivo

FAQ

Recensione di Norton Secure VPN: supporto per Windows, Mac, iOS e Android

Un’altra delle principali caratteristiche che abbiamo voluto trattare in questa recensione di Norton Secure VPN è la compatibilità con i quattro principali sistemi operativi: Windows, Mac, iOS e Android. Il servizio VPN di Norton supporta tutti questi sistemi operativi, offrendo un'esperienza uniforme e intuitiva attraverso la sua app desktop.

Un altro punto di forza di Norton Secure VPN è la sua performance nei giochi. Il servizio si è dimostrato una scelta solida per il gaming senza lag. Durante i test, abbiamo registrato tempi di ping di soli 10 ms quando connessi a un server vicino, un risultato più che soddisfacente per giochi multiplayer come CS:GO.

La VPN di Norton ha anche mostrato buone performance con i giochi cloud, come Xbox Cloud Gaming. Mentre utilizzavamo Norton VPN, Fortnite ha funzionato come se fosse stato installato direttamente sul nostro computer. Trovare una partita ha richiesto solo 20 secondi e non abbiamo riscontrato alcuna latenza di input, offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Questi risultati suggeriscono che Norton Secure VPN può essere una della migliori VPN per i giocatori che cercano una connessione stabile e veloce.

Recensione di Norton Secure VPN: configurazione e utilizzo

Nel preparare la nostra recensione di Norton Secure VPN abbiamo notato che l'installazione su Windows, Android e iOS è veloce e senza intoppi. Una volta effettuato il download e l'accesso, ti trovi davanti a un menu di avvio ben organizzato, da cui puoi scegliere manualmente la posizione del server VPN o lasciare che la funzionalità automatica gestisca la connessione. Il processo di connessione è rapido e l'interfaccia facile da utilizzare.

Tuttavia, Norton Secure VPN offre meno opzioni di configurazione rispetto ad altri provider di VPN. Mancano sia le funzionalità comuni, come i preferiti o gli elenchi di filtri, sia i componenti aggiuntivi utili, come la protezione antivirus. Un'altra limitazione è la possibilità di scegliere solo la nazione del server, non luoghi specifici, una scelta inusuale rispetto alla maggior parte dei provider VPN.

Nonostante queste limitazioni, Norton Secure VPN offre alcune funzionalità interessanti. Su Windows, è possibile impostare l'applicazione per avviarsi automaticamente all'avvio del computer, e c'è anche un'opzione per connettersi automaticamente all'ultimo server utilizzato. Inoltre, Norton Secure VPN include una funzione di blocco degli annunci e anti-tracciamento su tutti i dispositivi.

Per quanto riguarda le app mobili, ci sono meno opzioni di personalizzazione disponibili rispetto alla versione desktop. Tuttavia, sia Android che iOS includono una protezione Wi-Fi integrata che avvia automaticamente la VPN quando ti connetti a una rete non sicura. Questa caratteristica, chiamata "Auto-Protect" da Norton, è particolarmente utile per garantire la sicurezza dei dati quando si utilizzano reti pubbliche.

Per gli utenti Android, c'è un ulteriore interruttore di sicurezza che avvisa se stanno connettendo a una rete non sicura o compromessa. Se Auto-Protect è disattivato, l'utente ha la possibilità di rispondere manualmente a eventuali problemi di sicurezza, fornendo un ulteriore livello di controllo sulla propria connessione.

Per quanto riguarda la versione iOS di Norton Secure VPN, purtroppo non include un menu delle impostazioni da cui è possibile attivare lo split tunneling o un kill switch. Inoltre, non è possibile selezionare una posizione VPN ottimale per il torrenting dall'elenco dei server, una limitazione per gli utenti iOS. Tuttavia, questo potrebbe non essere un problema rilevante dato che non esiste un'applicazione client BitTorrent disponibile per il download sull'Apple App Store ufficiale.

FAQ

Come scaricare Norton Secure VPN?

Non sarebbe completa questa recensione su Norton Secure VPN senza un ‘how to’ per il download dell’applicazione. Ecco come installare il servizio:

Per Windows o Mac

Vai su my.Norton.com e fai clic su "Accedi" Nella pagina "My Norton", sotto la sezione "Secure VPN", fai clic su "Scarica" Apri il file scaricato e segui le istruzioni su schermo per completare l'installazione. Su Windows, segui le istruzioni a schermo. Su Mac, trascina l'icona di Norton Secure VPN nella cartella "Applicazioni" Avvia l'app Norton Secure VPN. Su Mac, dovrai inserire la tua password di amministratore quando avvii Norton Secure VPN Accedi a Norton Secure VPN con il tuo account Norton Nella finestra "My Norton", accanto a "Secure VPN", fai clic su "Attiva" Nella finestra "Secure VPN", fai scorrere l'interruttore VPN su "Attivato"

Per Android o iOS

Vai su Google Play Store (per Android) o App Store (per iOS) Digita "Norton Secure VPN" nella casella di ricerca e seleziona l'app Norton Secure VPN nei risultati di ricerca Clicca su "Installa" (su Android, accetta e scarica) Se appare un pop-up che dice "Norton Secure VPN vorrebbe aggiungere le configurazioni VPN", fai clic su "Consenti" Apri l'app Norton Secure VPN e tocca "Sono già abbonato" Nel pop-up "Hai un account Norton?", tocca "Sì" Immetti le tue credenziali di accesso per accedere al tuo account Nell'app "Secure VPN", tocca "Attiva VPN" per attivare Secure VPN

La VPN è gratuita con Norton Antivirus?

Sì, esistono dei pacchetti premium chiamati Norton 360 con cui ricevi servizi VPN gratuiti. I piani Deluxe, LifeLock Select e LifeLock Ultimate Plus lo includono tutti. Tieni presente però che l'abbonamento di base a Norton Antivirus Plus non include i servizi VPN.

Come fare un test di Norton Secure VPN?

Come abbiamo visto nel paragrafo ‘piani e prezzi’ della nostra recensione di Norton Secure VPN puoi fare una prova di 14 giorni prima di abbonarti a uno dei piani disponibili. Tuttavia dovrai inserire le informazioni di pagamento, quindi è indispensabile annullare il rinnovo automatico nel caso in cui non volessi mantenere il servizio attivo.

Conclusione della recensione di Norton Secure VPN

In questa recensione di Norton Secure VPN abbiamo evidenziato la crittografia di livello bancario e il solido supporto per vari sistemi operativi di questo provider, due caratteristiche che la posizionano come una delle migliori VPN per la privacy. Nonostante la velocità non sia superiore alla media, la VPN offre una buona capacità di aggirare le restrizioni geografiche.

Con 1.500 server in 31 paesi, la rete è adeguata, sebbene non estesa come quella di altri provider. La configurazione e l'uso sono semplici su tutte le piattaforme, pur mancando di alcune opzioni di personalizzazione rispetto ad altri servizi VPN. Nel complesso, Norton Secure VPN è un'opzione affidabile e sicura per i principali utilizzi su internet.