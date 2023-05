Conoce qué es el aura espiritual de una persona y cuáles son sus colores

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and does not necessarily reflect the same of WKBW 7 ABC.

Si estás leyendo este artículo probablemente quieres descubrir qué es el aura y conocer su poder para comprender mejor a las personas que nos rodean. En nuestra búsqueda de la felicidad inmediata y el bienestar general, a menudo buscamos herramientas que puedan ayudar a nuestros queridos y nosotros a alcanzar unos niveles óptimos de salud y energía, entre otras cosas. Sin embargo, la pregunta que surge es dónde encontrarlas. Existen varios métodos para alcanzar el equilibrio físico, mental, emocional, espiritual y energético. Saber qué es el aura espiritual, aunque suene surrealista, puede ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los otros, y a tratar los problemas con eficacia. En los próximos párrafos te ayudaremos a entender qué significa aura, qué es el aura espiritual de una persona y también te explicaremos las diferentes interpretaciones cromáticas. ¿Qué es el aura espiritual de una persona? Antes de todo queremos explicarte qué significa el aura. Con este término se define un campo electromagnético invisible que rodea a todo ser vivo en forma ovalada. El aura está formada por la combinación del cuerpo físico, emocional y etérico, junto con la información de nuestras almas. Cuando te preguntas qué es el aura y que hace, debería saber que esta está conectada a los chakras y refleja las situaciones a las que nos enfrentamos. El aura se representa como un halo de luz coloreada que emana del cuerpo. Puede tener hasta un metro de diámetro y revela nuestra verdadera naturaleza y experiencias, ya que está influida por nuestros pensamientos y emociones. Su existencia ha sido reconocida desde la antigüedad y a menudo se representa en pinturas religiosas. La claridad de nuestra aura depende de nuestro nivel de conciencia: cuanto más elevado sea, más clara será nuestra aura. Por el contrario, si nos enfrentamos a situaciones difíciles, nuestra aura estará desequilibrada y parecerá más oscura. El aura está formada por energía electromagnética y tiene una carga magnética que atrae diferentes tipos de energía en función de su resplandor. Es visible para aquellos que se encuentran en un estado expandido de conciencia, en la fase alfa de la función cerebral o en un estado de serenidad. Cuando se observa, el aura muestra varios patrones de energías y colores alrededor de la cabeza y el cuerpo. Las personas que saben qué es el aura espiritual y pueden verla completa, se llaman clarividentes. Estas personas pueden ver los colores y matices de energía alrededor de los órganos internos, como también recuerdos y acontecimientos pasados que siguen afectando al individuo en el presente. Saber qué es el aura espiritual: ¿de qué está compuesta? Aunque la respuesta a qué es el aura espiritual la tienes, hay muchos más que decir. Este "halo de luz" de múltiples capas que rodea a una persona en todas direcciones, se extiende normalmente hasta 1 metro de su cuerpo físico. El aura tiene una distinta cantidad de cuerpos o capas interconectadas. La mayoría de las personas que saben qué significa el aura están de acuerdo de que estas son las principales: El cuerpo etérico : nuestra salud física y nuestros instintos básicos están estrechamente ligados al aura, que es el campo de energía más cercano a nuestro cuerpo físico. Típicamente, aparece como un color azul suave o plateado, pero si hay una enfermedad, puede aparecer como colores oscuros, particularmente en el área afectada. Aunque es importante saber qué es el aura espiritual, es también esencial la observación de cualquier cambio en su aspecto, ya que puede ser indicio de un problema de salud.

El cuerpo emocional : la capa emocional del aura, como su nombre indica, refleja tanto el estado mental del individuo como sus respuestas emocionales ante las personas y las situaciones. Esta capa es muy impredecible y cambia constantemente en función del estado de ánimo de la persona. Sin embargo, las emociones intensas, como el miedo y la ira, pueden dejar un residuo en esta capa, lo que puede tener efectos negativos en el bienestar emocional y físico de una persona a largo plazo.

El cuerpo mental : el tema que se aborda se refiere al concepto de conciencia. Es la capa que refleja los pensamientos e intenciones conscientes de un individuo. El cuerpo mental se asocia normalmente con tonos amarillos y naranjas, y a los individuos muy inteligentes se les atribuye un cuerpo mental amarillo vibrante.

El cuerpo astral : el alma está conectada al cuerpo físico a través de un cordón de plata y representa nuestro crecimiento espiritual y aspiraciones superiores en forma de amor incondicional. Se considera una puerta a otros reinos y puede separarse del cuerpo físico para viajar a través de proyecciones astrales. El alma también está relacionada con nuestra determinación. Puede aparecer en diferentes colores, desde el rosa brillante hasta una mezcla de todos los colores del arco iris.

El cuerpo espiritual : la esencia de la vida gira en torno al establecimiento de vínculos y el intercambio de mensajes: entre individuos, dentro de nosotros mismos y con nuestro objetivo final.

El cuerpo mayor o celeste : el vínculo entre nuestra conciencia como humanos y el reino de la espiritualidad es donde a menudo encontramos recuerdos de vidas anteriores, sueños y sucesos extracorpóreos.

El cuerpo divino: el vínculo con la iluminación espiritual y el conocimiento divino puede verse a través de destellos de relámpagos y luz dorada brillante. Si una persona está lejos de su propósito y camino espiritual, su capa de aura puede oscurecerse u obstruirse. Saber qué es el aura: ¿qué refleja y nos dice ésta? Muchas personas saben cómo funciona y qué es el aura espiritual, pero no todas conocen su capacidad de reflejar los pensamientos, sentimientos y experiencias, así como la energía que atrae del entorno. Nuestra alma refleja nuestra energía y atrae energía de otras fuentes y entornos. El universo funciona con vibraciones, y el aura no es una excepción. Ésta responde a otras vibraciones, como pensamientos, sentimientos o interacciones con otras energías de las personas o del espacio, que influyen y dan forma a su vibración. Incluso los objetos inanimados tienen un campo de energía que es una combinación del entorno y de la energía de las personas que han estado en contacto con ellos. Si quieres saber qué significa el aura, debes de conocer que ésta no es una entidad estática, ya que evoluciona con nuestro crecimiento personal y espiritual, y cambia con el entorno. Es posible alterar el aura con ejercicios de visualización, rituales de purificación e intención. Nuestra aura es un reflejo tanto de nuestro cuerpo físico como de la energía que emite. Quienes se especializan en la lectura del aura afirman ser capaces de detectar dolencias físicas observando el aura de una persona. El aura tiene un impacto significativo en la primera impresión que causamos a los demás, ya que actúa como un imán para ciertas energías y repele otras. La pureza y la fuerza de nuestra aura determinan el tipo de energía que atraemos de nuestro entorno y de otras personas, atrayendo o repeliendo energías similares u opuestas. Con la práctica, se cree que todo el mundo puede percibir el aura. Además, existen máquinas llamadas Kirlian que pueden mostrar el aura de individuos y objetos. Estas máquinas se utilizan habitualmente para "diagnosticar" a las personas basándose en los colores que se ven en su foto. Algunos creen que los niños pequeños poseen una capacidad natural para ver el aura, pero que la pierden a medida que crecen. Saber qué significa el aura: ¿cuál es el significado de sus colores? Ya que hemos visto qué es el aura espiritual, podemos explicarte cómo ésta puede manifestarse en diferentes colores primarios. Azul : los individuos con una personalidad honesta, positiva y segura de sí mismos, que poseen un comportamiento jovial y tranquilo, suelen caracterizarse por su inclinación espiritual y su buena salud física. Por el contrario, un aura azul de aspecto apagado puede asociarse a sentimientos de tristeza o negatividad.

Violeta : los seres aquí mencionados encarnan la esencia de la espiritualidad y el amor incondicional en su forma más pura. Además, son conocidos por su enfoque práctico de la vida y tienen una clara comprensión de sus objetivos y aspiraciones.

Rosa : se conoce como matiz al color que admiran los entusiastas del arte y la espiritualidad y quienes han logrado equilibrar su vida material y espiritual. Sin embargo, si el tono es rosa intenso, puede indicar falta de madurez en el individuo.

Rojo : la descripción de individuos apasionados y afectuosos, con dotes de liderazgo y muchas ganas de vivir se asocia a un determinado tipo de personalidad. A menudo se percibe a estas personas como de carácter fuerte, con un alto nivel de confianza en sí mismas y un impulso por alcanzar el éxito material. Tienden a actuar impulsivamente y a dar prioridad a sus propias necesidades por encima de las de los demás.

Amarillo : los individuos cuya aura está dominada por este tono particular suelen ser imaginativos, positivos, poseen un fuerte sentido del humor y son mentalmente ágiles.

Bronce : estos individuos poseen una naturaleza genuina y sin adulterar, y abordan la vida con los motivos más positivos. Su ingenuidad es comparable a la de un niño, lo que en ocasiones puede provocar dificultades a la hora de tratar con quienes carecen del mismo nivel de pureza.

Naranja : se trata de individuos amistosos, serviciales y con una fuerte voluntad de supervivencia. Si el naranja carece de brillo, podría indicar que la persona se centra en las posesiones materiales y carece de consideración por los demás.

Verde : el color verde evoca sentimientos de simpatía, confianza y calma, y a menudo se asocia con capacidades curativas. Por otro lado, el tono más oscuro del verde suele relacionarse con sentimientos de celos e inseguridad.

Blanco : los individuos que poseen estas cualidades suelen tener una gran afinidad por la verdad, la paz y la espiritualidad. En la mayoría de los casos, tienen fama de idealistas.

Añil : la persona es afectuosa y empática, y posee cualidades tanto intuitivas como lógicas. Sin embargo, en contraste, quienes tienen la personalidad de color índigo pueden tener el potencial de convertirse en hábiles manipuladores.

Oro : las personas que poseen el color dorado en su personalidad tienden a fijarse metas ambiciosas y a esforzarse por alcanzarlas. No pueden imaginarse la vida sin un objetivo desafiante, que puede parecer inalcanzable para los demás. En consecuencia, se exigen mucho y esperan mucho de sí mismos.

Plata : las personas con un talento natural para la creatividad poseen una gran capacidad mental, aunque necesitan una orientación adecuada para canalizar eficazmente. Tienen fama de ser los más idealistas de todos. Sin embargo, su pasividad puede acarrear complicaciones de salud.

: las personas con un talento natural para la creatividad poseen una gran capacidad mental, aunque necesitan una orientación adecuada para canalizar eficazmente. Tienen fama de ser los más idealistas de todos. Sin embargo, su pasividad puede acarrear complicaciones de salud. Colores oscuros: tonalidades como el negro, el gris y el marrón pueden indicar desequilibrios emocionales o físicos en las personas. Las personas con tales rasgos pueden experimentar ansiedad y angustia, que pueden manifestarse en su comportamiento de forma superficial y abrumadora. Los individuos con intenciones negativas o mal karma pueden emitir auras de color oscuro, lo que indica maldad arraigada en sus corazones, posiblemente por motivos como la venganza. El aura está presente en todos los objetos físicos, pero suele observarse como una capa relativamente fina en las formas de existencia no humanas, ya que su nivel de conciencia es menos complejo que el de los humanos. El grosor del aura en especímenes enfermos u objetos rotos puede variar. Los animales tienen un aura fina y descolorida, y cuanto más indómito es el animal, menos perceptible es su aura, lo que refleja su conciencia y capacidad de razonamiento menos complejas. Los gatos suelen tener un aura de color rojo y gris, mientras que los perros suelen tener auras azules y marrones. Los caballos, por su parte, suelen tener un aura de color naranja o rosa. Las aves tienen una gama más amplia de colores de aura, posiblemente debido a su movilidad y exposición a diversos entornos. El cisne destaca por tener un aura que refleja todos los colores del arco iris. El aura de una persona está sujeta a cambios con el tiempo, dependiendo de su crecimiento espiritual y del entorno. Hay que tener en cuenta de que no todas las personas que pueden ver y saben lo qué es el aura son capaces de distinguir los colores y sus variaciones. Preguntas frecuentes sobre qué es el aura y su poder ¿Qué es el aura de una persona? El aura es un campo de energía que rodea el cuerpo de una persona y se cree que es un reflejo de su estado físico, emocional y espiritual. Algunas personas que saben lo que es el aura la describen como si consta de múltiples capas o niveles, cada uno con sus propias cualidades y rasgos distintivos. Aunque algunas personas cuestionan su existencia, muchas otras afirman sentir los efectos de su campo energético, como calor, hormigueo o expansión. ¿Qué pueden percibir las personas capaces de ver el aura? Las personas que pueden ver y saben qué es el aura afirman que ven diferentes colores y diseños alrededor del cuerpo de un individuo. Se cree que estos colores y diseños cambian en función del estado emocional, el humor y el bienestar general de la persona. Mientras que algunos observan el aura como un círculo tenue y radiante que rodea el cuerpo de la persona, otros la perciben como un campo de energía multicolor más evidente. También hay lectores del aura que utilizan su intuición o el sentido del tacto para sentir y descifrar el aura de una persona. ¿Cuál es el aura más poderosa? La fuerza y vitalidad del aura de un individuo es un concepto subjetivo que difiere de una persona a otra. Algunos individuos opinan que las auras de los líderes espirituales, los sanadores o los que están muy evolucionados pueden ser más potentes o vivas. Por otro lado, hay quien cree que el aura más poderosa pertenece a los individuos que emanan amor, compasión o alegría. La fuerza y la vitalidad del aura dependen de varios factores, como el nivel de crecimiento espiritual, la salud física y el bienestar emocional. ¿Cómo puedo saber cuál es el color de mi aura? Muchas personas que saben que es el aura tienen curiosidad de saber cómo es la suya, un fenómeno que ha sido popularizado por los interesados en la parapsicología y el esoterismo. Estas personas han desarrollado métodos para determinar el color del aura de uno, y vamos a explicar estas técnicas con el fin de proporcionar una respuesta a la pregunta de cómo identificar el color del aura de uno. Método 1: el espejo El "método del espejo" es una técnica muy utilizada por los aficionados del tema. Consiste en contemplar el propio reflejo hasta percibir una emanación: 3 pasos para determinar el color del aura con el espejo Localizar un lugar tranquilo que tenga un gran espejo justo enfrente. Cerrar los ojos y concentrarse en sus pensamientos internos mientras se enfoca exclusivamente en su respiración durante este periodo. Tras alcanzar un estado de relajación total, se recomienda mirar fijamente el propio reflejo en el espejo mientras se mantiene una respiración lenta y constante. Las personas que saben lo que significa el aura, que han practicado esta técnica y han enseñado a otras con el objetivo de percibir su aura afirman que se trata de una empresa gradual que requiere perseverancia y duración. Método 2: la numerología La numerología es un método común y muy utilizado, pero sus resultados son algo restringidos y las explicaciones que ofrece pueden no ser adecuadas para todo el mundo. Si desea explorar este método, debe entender que implica un proceso sencillo de identificación del número correspondiente a cada letra de su nombre. Esto debe hacerse en secuencia alfabética, asignando a la A el 1, a la B el 2, y así sucesivamente. Para determinar el color de su aura utilizando un método en el que algunos creen, se debe calcular la suma de todos los números correspondientes a las letras de su nombre. A continuación, hay que sumar esta suma hasta llegar a un solo dígito. Por ejemplo, si su nombre es Ana, los números correspondientes a cada letra (A=1, N=14, A=1) deben sumarse para dar como resultado 16. Los dígitos de 16 (1+6) deben sumarse para obtener un dígito final de 7. El color de tu aura vendrá determinado por el número que hayas calculado: Azul Amarillo Rosa Plata Rojo Oro Verde Violeta Naranja Aunque estas técnicas pueden ser útiles hasta cierto punto, tienen sus limitaciones a la hora de describir con precisión el carácter y la naturaleza de una persona. Para una comprensión más detallada de su personalidad basada en estas teorías, sería aconsejable buscar la orientación de un astrólogo o un experto en parapsicología. ¿Qué tipos de auras existen? Numerosos tipos de auras están relacionados con emociones, estados de ánimo o condiciones específicas. Un aura feliz o alegre puede ser vívida y enérgica, mientras que un aura tranquila o serena puede ser más relajada y tranquilizadora. Un aura cariñosa puede ser afectuosa y solidaria, mientras que un aura simpática puede ser suave y comprensiva. Las variedades de auras pueden diferir de una persona a otra, y puede haber algunos puntos en común entre ellas. ¿Cómo ver el aura de una persona? El aspecto de su aura depende de varios aspectos, como su estado emocional, su bienestar físico y sus hábitos religiosos. El aura de una persona puede parecer un campo de energía dinámico y multicolor, mientras que otra puede percibirse como un aura más discreta o tenue. Algunos pueden incluso ver formas o patrones como ondas, puntos o remolinos dentro del aura. Participar en actividades como yoga, sanación energética o meditación puede ayudarte a ser más consciente de tu aura y a conocer mejor sus atributos y características. Saber qué significa el aura: conclusión Ya sabes qué es el aura espiritual y cómo conocer la tuya. Aunque para algunos puede ser un tema extraño, la idea del aura es un tema interesante e intrincado que ha sido estudiado por grupos espirituales y científicos. Aunque la existencia y el significado de un aura pueden diferir en función de los puntos de vista y las concepciones individuales, es evidente que el concepto desempeña un papel crucial en nuestra comprensión de la energía y la salud humanas. Independientemente de que uno dude o acepte, ahondar en el reino de las auras puede ofrecer una comprensión útil de la propia condición física, emocional y espiritual. Cabe destacar que aunque alguien sepa qué significa el aura no le garantiza poder verla e interpretarla.