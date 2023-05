Reseña de Norton Secure VPN: descubre si es la mejor VPN del 2023

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and does not necessarily reflect the same of WKBW 7 ABC.

En esta reseña de Norton Secure VPN trataremos muchos temas relacionados a tu privacidad y tu seguridad en línea. Buscando entre las mejores VPN, hemos encontrado este servicio de Norton que es seguro, tiene una velocidad decente y una interfaz muy intuitiva. También viene con características de seguridad estándar de la industria como el cifrado AES de 256 bits, un interruptor de apagado, una política de no registros y protocolos seguros. En las pruebas de velocidad que efectuamos para escribir esta reseña de Norton VPN, las velocidades han disminuido solo en un promedio del 40%, lo que es comparable con algunas de las mejores VPN. También es un buen servicio para el streaming: la VPN de Norton puede acceder a sitios importantes como Netflix, BBC iPlayer y Amazon Prime. Y también es una de las mejores VPN para principiantes, con aplicaciones bien diseñadas y fáciles de usar para Android, iOS, Windows y macOS. ¿Quieres saber más sobre esta VPN? ¡Sigue leyendo nuestra reseña de Norton Secure VPN! Pros Precios asequibles y flexibles

Nueva interfaz espectacular

Detección de redes comprometidas en dispositivos móviles

Túnel dividido

Bloqueo de rastreadores de anuncios Contras Sin multi-hop configurables

Pocas ubicaciones de servidores

Sin auditorías públicas de terceros >> ¡Protege tu privacidad en línea con Norton Secure VPN! Reseña de Norton Secure VPN y características que lo convierten en una de las mejores VPN A continuación, te presentamos una lista de características que hemos decidido añadir a esta reseña de Norton Secure VPN y que la convierten en la mejor VPN para mantener tus datos a salvo mejorando tu experiencia de navegación en la web: VPN segura : puedes confiar en el conocido nombre de Norton para proteger tus datos con una VPN segura y de calidad. Norton cuenta con un excelente historial en mantener segura la información de sus clientes.

: puedes confiar en el conocido nombre de Norton para proteger tus datos con una VPN segura y de calidad. Norton cuenta con un excelente historial en mantener segura la información de sus clientes. Cifrado de grado bancario : Norton utiliza el cifrado AES 256-bit, uno de los sistemas de encriptación más sólidos en software para consumidores, para garantizar la máxima seguridad en tus conexiones.

: Norton utiliza el cifrado AES 256-bit, uno de los sistemas de encriptación más sólidos en software para consumidores, para garantizar la máxima seguridad en tus conexiones. Multi-hop : aunque solo está disponible en algunos servidores, esta función te permite pasar por múltiples servidores para dificultar el rastreo de tus movimientos en línea, incrementando así tu privacidad y anonimato.

: aunque solo está disponible en algunos servidores, esta función te permite pasar por múltiples servidores para dificultar el rastreo de tus movimientos en línea, incrementando así tu privacidad y anonimato. Navegación anónima : Norton Secure VPN te permite navegar por la web de forma anónima, protegiendo tu privacidad de rastreadores en línea y proporcionando direcciones IP dinámicas que cambian cada vez que te conectas.

: Norton Secure VPN te permite navegar por la web de forma anónima, protegiendo tu privacidad de rastreadores en línea y proporcionando direcciones IP dinámicas que cambian cada vez que te conectas. Acceso móvil : con Norton Secure VPN, puedes navegar por la web con seguridad incluso cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas durante tus vacaciones o en lugares públicos, manteniendo tus datos protegidos.

: con Norton Secure VPN, puedes navegar por la web con seguridad incluso cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas durante tus vacaciones o en lugares públicos, manteniendo tus datos protegidos. Bloqueo de rastreo para anuncios : esta función evita que los minoristas en línea recopilen información sobre ti al bloquear tecnologías de rastreo, lo que impide que aparezcan anuncios basados en tus búsquedas y compras previas.

: esta función evita que los minoristas en línea recopilen información sobre ti al bloquear tecnologías de rastreo, lo que impide que aparezcan anuncios basados en tus búsquedas y compras previas. Conectividad en hasta 10 dispositivos : con Norton Secure VPN, puedes conectar todos tus dispositivos a la vez y disfrutar de la seguridad en todas partes, siendo especialmente útil cuando quieras proteger tus dispositivos móviles, tabletas y computadoras al mismo tiempo.

: con Norton Secure VPN, puedes conectar todos tus dispositivos a la vez y disfrutar de la seguridad en todas partes, siendo especialmente útil cuando quieras proteger tus dispositivos móviles, tabletas y computadoras al mismo tiempo. Streaming : Norton Secure VPN te permite acceder a bibliotecas de Netflix y otros servicios de streaming de otros países sin problemas, ampliando tus opciones de entretenimiento y permitiéndote disfrutar de películas y programas exclusivos en diferentes regiones.

: Norton Secure VPN te permite acceder a bibliotecas de Netflix y otros servicios de streaming de otros países sin problemas, ampliando tus opciones de entretenimiento y permitiéndote disfrutar de películas y programas exclusivos en diferentes regiones. Kill Switch : la función "kill switch" corta automáticamente tu conexión a Internet si la VPN se desconecta, protegiendo tus datos en todo momento. Esto es especialmente importante cuando te encuentras en lugares públicos o utilizando conexiones WiFi no seguras.

: la función "kill switch" corta automáticamente tu conexión a Internet si la VPN se desconecta, protegiendo tus datos en todo momento. Esto es especialmente importante cuando te encuentras en lugares públicos o utilizando conexiones WiFi no seguras. Split tunneling: disponible solo en aplicaciones de Windows y Android, esta función te permite estar conectado a un servidor local y a la VPN simultáneamente. De esta manera, puedes realizar actividades locales, como buscar recetas para cenar, mientras envías archivos de trabajo a través de tu conexión VPN encriptada. En los próximos párrafos de esta reseña de Norton VPN podrás encontrar informaciones detalladas sobre todos estos aspectos, e incluso el precio del servicio. >> Navega de forma segura con Norton Secure VPN Reseña de Norton Secure VPN: aspectos destacados sobre su cifrado y seguridad Empezamos a ver los aspectos principales de nuestra reseña de Norton Secure VPN. En la búsqueda de la mejor VPN, es importante considerar la calidad de la encriptación y la seguridad ofrecida. Norton destaca por su "cifrado de grado bancario" y cuenta con AES-256, que es lo que esperamos de una buena VPN, ya que se considera el estándar en la industria. Sin embargo, Norton Secure VPN no te permite elegir qué protocolo utilizar en ningún dispositivo o plataforma. Por defecto, las conexiones de escritorio utilizan WireGuard, mientras que las conexiones móviles emplean IKEv2. A pesar de que esto representa una mejora por parte de Norton y es técnicamente aceptable, creemos firmemente que debería haber una mayor transparencia en sus aplicaciones, además de una selección de protocolos en todas las plataformas. En particular, WireGuard debería estar disponible en dispositivos móviles al igual que en los de escritorio. La mayoría de las mejores VPN ofrecen esto, junto con un amplio rango de características adicionales, como DNS propio y ofuscación añadida. Aunque preferiríamos que se nos ofreciera una elección de protocolos, nuestras pruebas antes de redactar esta reseña de Norton Secure VPN confirman que este servicio cifra correctamente tu tráfico sin importar el dispositivo que estés utilizando. >> Mantén tus datos seguros con Norton Secure VPN Reseña Norton Secure VPN: detalles sobre sus planes de suscripción Una parte importante de esta reseña de Norton Secure VPN es la que se refiere al precio y a los planes disponibles. Norton Secure VPN no ofrece una versión gratuita, pero puedes probar el software de forma gratuita durante 14 días con la versión de prueba. Lamentablemente, para acceder a la descarga, se requiere información de pago. El concepto de suscripción es un poco único en comparación con la competencia. La versión de pago, que solo se puede adquirir como suscripción anual y varía en función del número de dispositivos permitidos, es la siguiente: El precio anual para 1 dispositivo es de 39,99 EUR (3,33 EUR al mes).

Cuesta 39,99 EUR una membresía anual para 5 dispositivos (3,33 EUR al mes).

El costo de la membresía para 10 dispositivos durante un año es de 79,99 EUR (6,67 EUR al mes). Nota: En ciertas circunstancias, el costo aumenta drásticamente a partir del segundo año del contrato. El precio para 1 dispositivo pasa a ser de 49,99 EUR, la tarifa para 5 dispositivos sube a 69,99 EUR, mientras que la tarifa para 10 dispositivos se mantiene en 89,99 EUR. Si no estás satisfecho con el servicio VPN, Norton ofrece una garantía de devolución de dinero bastante extensa de 60 días. Como hemos averiguado antes de la reseña de Norton Secure VPN, las opciones de pago para suscribirse a este servicio incluyen tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, Amex), débito directo, PayPal, Klarna Pay Now, Sofortüberweisung y Giropay. La empresa no acepta criptomonedas como el Bitcoin. >> Protección total en línea con Norton Secure VPN Reseña de Norton Secure VPN: privacidad y registro Es crucial mencionar en esta reseña de Norton Secure VPN que este servicio está registrado en Estados Unidos, un país que forma parte de la Alianza de los Cinco Ojos. Aunque Estados Unidos no es especialmente conocido por su enfoque amigable hacia la privacidad, esta VPN asegura que terceros no puedan acceder a tu información confidencial. En términos simples, no recopila ni almacena registros de tu actividad en línea. Según lo declarado por los desarrolladores y averiguado por nosotros antes de escribir esta reseña de Norton VPN, el servicio solo obtiene información del suscriptor con fines de comunicación, datos sobre el dispositivo que usa y el uso de ancho de banda. Reseña de Norton Secure VPN: la importancia de la velocidad en la elección del mejor VPN La velocidad de Norton Secure VPN se encuentra en un nivel decente, sin embargo, no supera el promedio. Es especialmente útil para desbloquear contenido con restricciones geográficas. Desafortunadamente, este VPN no es la mejor opción para realizar streaming o usar torrents. A pesar de esto, las velocidades se mantienen bastante consistentes en todos sus servidores VPN. Te aconsejamos probar diferentes ubicaciones para descubrir cuál se adapta mejor a tus necesidades. Ten en cuenta que, en general, al elegir un servidor cercano a tu ubicación real, podrías experimentar menos problemas de velocidad. No obstante, esto siempre dependerá de tus necesidades específicas. >> ¡No te arriesgues! Protege tu conexión con Norton Secure VPN Reseña Norton Secure VPN: cantidad de servidores y ubicaciones en la elección del mejor VPN El número de servidores y su distribución geográfica son factores clave para el éxito de una VPN. Al evaluar VPNs, tendemos a favorecer aquellos con una mayor presencia, ya que esto suele implicar que hay múltiples servidores en nuestra región que pueden ayudar a aumentar la velocidad mientras navegamos por la web. Norton Secure VPN cuenta con 1.500 servidores distribuidos en 31 países, con 200 ubicaciones en 73 ciudades. Aunque esta presencia es modesta, no es un número despreciable. Otro dato importante es que, de sus 1.500 servidores, 1.200 son servidores virtuales. Los servidores virtuales son, esencialmente, una forma de utilizar software para simular la presencia de servidores físicos, siendo una manera más rentable para los VPNs y otros proveedores de servicios web de aumentar su cantidad de servidores sin necesidad de tener servidores físicos adicionales y dedicados. Además, los servidores virtuales pueden configurarse para dar la apariencia de una mayor presencia geográfica. Por ejemplo, Norton podría configurar un servidor virtual en Nueva York pero hacer que muestre su ubicación en Londres. Cabe destacar que Norton afirma que todos los servidores virtuales que utilizan se encuentran en los países que indican. >> Seguridad garantizada con Norton Secure VPN: ¡Tu mejor opción para navegar seguro en línea! Reseña de Norton Secure VPN: atención al cliente Algo muy importante que queremos comentar en esta reseña de Norton VPN es la atención al cliente del servicio. Los usuarios de Norton obtienen una variedad de opciones de atención al cliente si tienen algún problema con el producto o preguntas generales sobre el servicio. Puedes navegar al sitio web oficial y hacer clic en el botón Soporte de Norton para obtener ayuda. El sistema de atención al cliente de Norton te pedirá elegir el tipo de solución que deseas; luego, te dará la lista de respuestas relacionadas y te ofrecerá diferentes formas de comunicarte con la empresa. Estas son las opciones de soporte disponibles para tí: Chat en vivo

Soporte telefónico 24/7

Artículos informativos en línea

Mensajes a través de Facebook o Twitter

Preguntas más frecuentes

Tutoriales en vídeo

Foro Comunitario >> Mantén tu información personal segura con Norton Secure VPN Reseña de Norton Secure VPN: soporte para Windows, Mac, iOS y Android Norton Secure VPN ofrece soporte para los cuatro sistemas operativos principales: Windows, Mac, iOS y Android. Esta amplia compatibilidad asegura que los usuarios de diferentes dispositivos puedan beneficiarse de sus servicios. En la búsqueda de la mejor VPN, es esencial que el servicio pueda cubrir una variedad de plataformas para satisfacer las necesidades de una amplia gama de usuarios. En esta reseña de Norton Secure VPN, ya has podido observar cómo luce la aplicación de escritorio en los sistemas mencionados. El hecho de que el servicio de Norton esté disponible en estos sistemas operativos demuestra su compromiso para ofrecer una experiencia de navegación segura y privada a todos, independientemente del dispositivo que utilicen. Buena opción para jugar sin lag Como hemos podido comprobar antes de escribir esta reseña de Norton VPN, el servicio es una buena opción para jugar. Cuando nos conectamos a un servidor cercano, registramos velocidades de ping de 10 ms, más que suficiente para juegos multijugador como CS:GO. Norton VPN fue lo suficientemente rápido incluso para juegos en la nube, como Xbox Cloud Gaming. Mientras lo usábamos, Fortnite funcionaba como si estuviera instalado directamente en nuestra PC. Solo tomó 20 segundos encontrar una partida y no notamos ningún retraso en la entrada. >> Norton Secure VPN: Tu escudo en línea para una navegación segura Reseña de Norton Secure VPN: configuración y uso Configurar y utilizar Norton Secure VPN en Windows, Android e iOS resulta sencillo y rápido, según lo que hemos podido comprobar antes de escribir esta reseña de Norton VPN. Una vez descargada e iniciada la sesión, te encontrarás con un menú de inicio organizado, donde podrás seleccionar la ubicación de la VPN de manera manual o utilizar la función automática. La conexión se establece de manera rápida y sin complicaciones. No obstante, en comparación con otras de las mejores VPN, Norton Secure ofrece un número limitado de opciones de configuración. Características comunes como listas de favoritos o filtros, así como funciones adicionales como protección contra malware, no están disponibles. Una verdadera limitación es que solo se pueden seleccionar países, no ciudades específicas. Esto no es común, ya que la mayoría de los proveedores ofrecen dicha opción para ubicaciones especialmente importantes. Ahora bien, al menos existe la opción de iniciar el programa automáticamente con Windows y una función de inicio automático que establece una conexión al último servidor seleccionado al iniciar el programa. Ambas funciones no estaban disponibles en pruebas anteriores a esta reseña de Norton VPN. >> Protege tus datos personales con Norton Secure VPN Norton Secure VPN incluye un bloqueador de anuncios y protección contra rastreo en todas las plataformas. Sin embargo, las versiones móviles de Norton Secure VPN para Android e iOS cuentan con menos opciones de configuración que su contraparte de escritorio. Aun así, en ambas plataformas móviles se ofrece protección automática de Wi-Fi, la cual activa la VPN tan pronto como te conectas a una red no segura. Esta función esencial se llama "Auto-Protect" en Norton. Los usuarios de Windows no cuentan con la protección automatizada de WLAN. En Android, hay un interruptor adicional que advierte a los usuarios si se están conectando a una red no segura o comprometida. Si el interruptor está activo, el usuario tiene la oportunidad de reaccionar manualmente ante cualquier problema de seguridad si Auto-Protect está desactivado. La versión de iOS carece de un menú de configuración para habilitar el túnel dividido y el interruptor de apagado automático (kill switch) como en Android y Windows. Además, los usuarios de iOS no tienen la opción de seleccionar una ubicación de VPN optimizada para torrents en la lista de servidores. Dado que no hay una aplicación cliente de BitTorrent disponible para descargar en la App Store oficial de Apple, la falta de esta opción no debería ser un problema relevante. >> Protección confiable en línea con Norton Secure VPN Preguntas más frecuentes Como parte de nuestra reseña de Norton VPN, aquí debajo podrás encontrar las respuesta a unas preguntas sobre el servicio que podrían aclarar tus dudas. ¿Funciona realmente Norton Secure VPN? Como habrás notado leyendo nuestra reseña de Norton VPN, este servicio funciona perfectamente. Norton Secure VPN es una herramienta confiable que puede ayudarte a cambiar tu dirección IP y acceder a tus sitios web habituales, ya sea que estés de viaje o quieres proteger tu privacidad. Ofrece las características básicas de las mejores VPN, como el kill switch o el split tunnelling y tiene bastantes servidores para que puedas elegir lo que más te sirve. ¿Norton Antivirus ofrece la VPN gratis? Sí, puedes obtener la VPN gratis si compras una de las suscripciones premium de Norton 360. Se incluye con los planes Deluxe, LifeLock Select y LifeLock Ultimate Plus. Sin embargo, ten en cuenta que la suscripción básica de Norton Antivirus Plus no incluye los servicios de VPN. ¿Norton VPN realiza un seguimiento de mi actividad en Internet? No, Norton VPN no rastrea ni guarda tus actividades en línea. Esta VPN se enorgullece de su política de no-log, la cual garantiza específicamente que tus datos relacionados con la navegación se mantengan privados y seguros. Al utilizar Norton Secure VPN, puedes estar tranquilo de que tu historial de navegación, descargas y otras actividades en línea están protegidas y no serán compartidas ni almacenadas por la compañía. ¿Es Norton VPN confiable? Sí, como hemos dicho varias veces en la reseña de Norton VPN, este servicio es confiable ya que sus desarrolladores son bien conocidos por sus productos de software antivirus confiables. Puedes obtener la VPN como una solución separada o incluida con el paquete de antivirus Norton. >> ¡Protege tu privacidad en línea con Norton Secure VPN! Conclusión de la reseña de Norton Secure VPN En nuestra reseña de Norton VPN destacamos varios aspectos importantes a considerar al elegir un servicio de este tipo. Norton Secure VPN ofrece una solución confiable y segura para proteger tu privacidad en línea, aunque no se encuentra entre las opciones más rápidas y avanzadas disponibles en el mercado. A lo largo de esta reseña de Norton VPN, hemos analizado las características clave que la distinguen de otros servicios de VPN, como su compatibilidad con diferentes dispositivos y sistemas operativos, su política de no registro y su sólida encriptación. Sin embargo, también hemos mencionado algunas limitaciones, como la falta de opciones de configuración avanzadas y la ausencia de algunas funciones presentes en otras VPNs líderes. En última instancia, nuestra reseña de Norton VPN sugiere que este servicio es una opción sólida para aquellos que buscan una VPN fácil de usar y confiable, respaldada por una marca de renombre en el ámbito de la seguridad en línea. Aunque puede que no sea la mejor VPN para usuarios avanzados o aquellos que buscan funciones adicionales, Norton Secure VPN ofrece una protección adecuada para la mayoría de los usuarios de internet preocupados por su privacidad y su precio es muy asequible.