Migliori VPN gratis: 7 Opzioni per Navigare Sicuri

Una connessione VPN protegge i vostri dati da occhi indiscreti come hacker, governi e persino dal vostro provider di servizi Internet. Per ottenere il massimo della tranquillità, bisogna scegliere la migliore VPN gratis, o a pagamento, che possa soddisfare le vostre esigenze.

Purtroppo, non tutte le VPN sono veramente affidabili. Alcune potrebbero addirittura vendere i vostri dati o infettare il vostro dispositivo con malware. Per questo la scelta di un provider VPN richiede un'attenta valutazione.

Se non potete permettervi di cercare per ore un servizio affidabile, date un’occhiata alla lista delle migliori VPN gratis, o con prova rimborsabile, che abbiamo preparato per voi.

Migliori VPN Gratis: Le Nostre Opzioni Preferite

Avast SecureLine VPN - Tra le più sicure e affidabili VPN

Tra le migliori VPN per lo streaming c’è NordVPN, rimborsabile per i primi 30 giorni

ExpressVPN è tra le migliori VPN per la sicurezza offerta, da prova per 30 giorni o ti restituisco i soldi

Surfshark è tra le migliori VPN gratis per 7 giorni con funzionalità aggiuntive

Proton VPN è una delle migliori VPN gratis per la privacy

CyberGhost è tra le migliori VPN a pagamento da provare senza rischi per 45 giorni

Per gli utenti occasionali Windscribe è tra le migliori VPN gratis da utilizzare

1. Avast SecureLine VPN - Tra le più sicure e affidabili VPN

Pro

Alta velocità di download

Interfaccia utente elegante

Facile da usare

Crittografia di livello militare

Sblocca Netflix

Contro

Problemi di caricamento della pagina

Nessun abbonamento mensile

Pochi server di streaming e P2P

Avast SecureLine VPN è un servizio VPN fornito da Avast, un'azienda che non ha davvero bisogno di presentazioni grazie al suo enorme successoprogramma antivirus. È possibile ottenere Avast SecureLine VPN come parte del pacchetto di abbonamento Avast o come prodotto separato.

Avast SecureLine VPN offre funzionalità standard di mercato, come velocità di download elevate, crittografia infrangibile, nonché sblocco di siti e funzionalità di streaming. Tuttavia, non è la VPN più potente per lo streaming enon viene fornito con molte funzionalità.

E se sei concentrato sulla privacy, è meglio pensarci due volte prima dell'acquisto, poiché Avast VPN è noto per raccogliere i dati degli utenti.

Durata del piano e sconti: 4.6/5

Avast SecureLine VPN non è né costoso né economico: cade proprio nel mezzo quando si tratta dei prezzi delle reti private virtuali.

Stranamente, non c'è modo di acquistare il servizio per un solo mese, cosa che non accade con la stragrande maggioranza deialtri servizi VPN. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni di pagamento:

$ 55,08 in anticipo per un piano annuale

$ 105,36 in anticipo per due anni

$ 158,04 in anticipo per tre anni

Pagherai meno quando ti abboni a più anni, a partire da $ 4,39 al mese sul piano triennale.

Entrambi i piani di Avast VPN offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni che ti darà abbastanza tempo per prendere una decisione sul servizio. Puoi saltare alla prova gratuita di sette giorni di Avast VPN per vedere come funziona.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, puoi utilizzare una carta di credito, una carta di debito o PayPal.

Protocolli di protezione online: 4.0/5

Avast SecureLine VPN utilizza solide funzionalità di sicurezza e privacy standard del settore.

In linea con l'approccio di facilità d'uso di questa VPN, non ci sono opzioni reali da regolare quando si tratta di funzionalità di privacy e sicurezza. Quando lo usi, la tua configurazione è:

ApriVPN protocollo

UDP protocollo di messaggistica

AES-256 crittografia dei dati

Al momento non è disponibile alcun supporto perWireguardVPN protocollo, IKEv2 o qualsiasi altro protocollo.

Politica Zero Log: 5/5

La politica no-log di Avast SecureLine VPN è piuttosto semplice. Il fornitorenon raccoglie dati privatiinclusi il tuo indirizzo IP originale, query DNS, cronologia di navigazione e dati trasferiti. Tuttavia, tieni presente che il tuotimestamp di connessione vengono raccolti e conservati per 35 giorni.

Per quanto riguarda il paese di origine, Avast VPN ha sede nelRepubblica Ceca. È un paese rispettoso della privacy che non appartiene alAlleanza dell'intelligence 14-Eyes.

Numero di connessioni simultanee disponibili: 4.4/5

Avast SecureLine VPN offre diversi livelli di abbonamento a seconda del numero di dispositivi che si desidera connettere. Il piano tariffario più basso consente solo una connessione. Tuttavia, puoi pagare un extra per espandere questa indennità fino a un massimo di 10 dispositivi, che dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle persone.

Server: 4.1/5

Avast SecureLine VPN ha in giro 700 server dislocati in 35 paesi diversi.

Punteggio complessivo: 4,4/5

2. NordVPN: Tra le Migliori VPN per lo Streaming Con Garanzia di Rimborso di 30 Giorni

Vantaggi:

La politica no-log è confermata da un audit imparziale di Price-Waterhouse

Misure di sicurezza aggiuntive

VPN su larga scala, con un track record verificabile

Le applicazioni desktop sono robuste e semplici da usare

Svantaggi:

Il kill switch non è sempre attivo

Navigazione non eccellente con le app mobili

La violazione della sicurezza nel 2018 continua a danneggiare la sua immagine

Un marchio noto in questo settore è senza dubbio NordVPN. Esiste da tempo ed è un'altra opzione eccellente per un servizio VPN di alto livello, in particolare per lo streaming. Si distingue per la capacità di accedere a quasi tutti i principali siti di streaming attraverso la sua rete di server, indipendentemente dalla distanza fisica dall'utente, e per le sue notevoli prestazioni nella maggior parte delle aree importanti.

Sicurezza: 4.7/5

Sebbene NordVPN mantenga generalmente un elevato standard di sicurezza, un furto di dati avvenuto qualche anno fa abbassa la sua valutazione complessiva. Anche se è stata la violazione ad allarmare gli utenti, è stata la mancanza di risposte di NordVPN che ha danneggiato maggiormente la reputazione dell'azienda.

Tuttavia, NordVPN sembra aver preso provvedimenti per risolvere il problema; il servizio ora utilizza la crittografia AES-256, oltre ai suoi nuovi metodi di sicurezza aggiuntivi. Inoltre, a differenza di altre delle migliori VPN gratis e a pagamento della nostra lista, la politica di no-log di NordVPN è stata convalidata in modo indipendente.

Numero Di Server: 4.5/5

Al momento della stesura di questo articolo, NordVPN ha 5.500 server disponibili in 60 paesi. Sebbene non sia il numero maggiore nella nostra selezione di migliori VPN gratis e a pagamento, si tratta comunque di una quantità rispettabile di server e località.

Servizio Clienti: 4.5/5

Gli utenti che hanno domande o problemi possono rivolgersi all’ampio database di informazioni, alla chat dal vivo e all'assistenza via e-mail di NordVPN, che è disponibile 24 ore su 24. Inizialmente verrete inviati al loro chatbot, che alcuni clienti hanno trovato odioso. Nel complesso però, secondo le testimonianze, i dipendenti della chat dal vivo hanno fornito un supporto decente, e quindi NordVPN ottiene un punteggio decente in questa categoria.

Numero Di Connessioni: 4.6/5

È possibile utilizzare i servizi di NordVPN contemporaneamente su un massimo di sei dispositivi diversi. Si tratta di un buon numero, anche se non è all'altezza di altre delle migliori VPN gratis e a pagamento.

Per la gran parte delle famiglie si tratta di un numero più che sufficiente, mentre alcune aziende potrebbero avere bisogno di una disponibilità maggiore.

Punteggio Complessivo: 4.57/5

2. ExpressVPN: Tra le Migliori VPN per la Sicurezza con Garanzia di Rimborso di 30 Giorni

Vantaggi:

Ogni server è preparato per il torrenting

Tutti i server dispongono solo di RAM

Sono stati eseguiti test indipendenti sulla politica di no-logs

Un'applicazione certificata ioXt Android

Svantaggi:

Ci sono solo cinque connessioni simultanee

Meno server rispetto alla concorrenza

Non fornisce molti componenti aggiuntivi ampiamente utilizzati

ExpressVPN è un'opzione eccezionale per la protezione della privacy e dei dati online ed è spesso considerata la migliore rete privata virtuale (VPN) per dispositivi mobili. Dal punto di vista della sicurezza, supera tutte le altre migliori VPN gratis e a pagamento che abbiamo testato, e questa è solo una delle sue numerose caratteristiche.

Sicurezza: 4.8/5

ExpressVPN utilizza la crittografia AES-256 e un certificato RSA a 4096 bit che fornisce un ulteriore livello di protezione. Si trova tra le migliori VPN gratis e a pagamento poiché la sua garanzia di no-log è stata convalidata in modo indipendente e tutti i suoi 3.000 server si basano solo sulla RAM. Di conseguenza, ExpressVPN non conserverà mai i vostri dati sensibili sui suoi server.

Numero Di Server: 4.3/5

Attualmente sono presenti 3.000 server ExpressVPN in 95 paesi diversi. Sebbene però questa VPN sia presente in un numero maggiore di località rispetto ad altre della nostra lista, lo fa con un numero inferiore di server rispetto ad alcune delle opzioni già citate.

Questo significa che se ci sono meno server a servire un’area più grande, potrebbe essere più difficile mantenere una connessione stabile.

Servizio Clienti: 4.6/5

Le recensioni degli utenti sottolineano costantemente la qualità dell'assistenza clienti di ExpressVPN. Il sito ha un database informativo completo che è utile e facile da navigare. La chat dal vivo è disponibile in qualsiasi momento e in qualsiasi giorno della settimana. I clienti apprezzano la disponibilità e la competenza dei rappresentanti della chat.

Dispositivi Supportati O Numero Di Connessioni: 4.5/5

Anche se ExpressVPN ha un'alta valutazione degli utenti, il numero limitato di dispositivi che possono utilizzare il suo servizio è uno svantaggio importante. Se si considera che la maggior parte delle famiglie possiede sei o più dispositivi, è fastidioso sapere che questa azienda consente solo cinque connessioni simultanee.

Punteggio Complessivo: 4,5/5

3. Surfshark: Tra le Migliori VPN Gratis per 7 Giorni per le sue Funzionalità Extra

Vantaggi:

Su tutti i suoi server, DNS privato

Connessioni e larghezza di banda illimitate

Applicazioni IOS e Android pulite e facili da utilizzare

Svantaggi:

Pochi server e paesi

Rari problemi con il kill switch

Non adatto al torrenting

Nonostante la sua relativa giovinezza, il servizio VPN di Surfshark è già competitivo con i leader del settore. La disponibilità dei servizi standard ne fa una solida VPN a tutto tondo, mentre le funzionalità aggiuntive la distinguono dalle altre.

È una delle poche VPN che non limita il numero di dispositivi che si possono collegare contemporaneamente, il che potrebbe renderla una buona opzione per le aziende.

Sicurezza: 4.3/5

Anche Surfshark utilizza la crittografia AES-256 e per un'ulteriore protezione viene utilizzato OpenVPN. Fornisce utili extra come un DNS privato e una funzionalità multi-hop.

Sorprendentemente, il kill switch di Surfshark è stato oggetto di lamentele da parte di alcuni recensori. I difetti erano piuttosto lievi, ma considerando la necessità di un kill switch per mantenere i vostri dati al sicuro, bisogna comunque tenere presente questo aspetto.

Numero Di Server: 4.2/5

Attualmente, Surfshark dispone di 3.200 server distribuiti in 65 nazioni. Sebbene questa quantità di copertura sia rispettabile, è inferiore a quella offerta da altre delle migliori VPN gratuite e a pagamento della nostra lista.

Servizio Clienti: 4.5

Secondo alcuni clienti, le informazioni di Surfshark sono un po' confuse e rendono difficile trovare ciò che serve. La velocità di risposta della live chat, attiva 24 ore su 24, è considerata nella media e le soluzioni offerte sono sufficienti per le esigenze dei clienti.

Numero Di Connessioni: 5/5

Con Surfshark non ci sono limiti alla quantità di connessioni di dispositivi al servizio e ciò non compromette la velocità della linea. Essendo una delle migliori VPN gratis per 7 giorni con tutte le funzionalità incluse, basta fare un test per verificarlo.

Punteggio Complessivo: 4.5/5

4. ProtonVPN: Tra le Migliori VPN Gratis per la Privacy

Vantaggi:

Dispone di un proprio servizio di posta elettronica privata

Speciali misure di sicurezza aggiuntive

Audit indipendenti delle applicazioni mobili

Svantaggi:

Problemi di usabilità nella scelta della posizione del server

Non fornisce assistenza dal vivo 24 ore su 24

Il piano gratuito fornisce solo pochi server

ProtonVPN non è popolare e non ha tante caratteristiche come altri servizi VPN più noti. Tuttavia, ha uno dei punteggi migliori per quanto riguarda le connessioni simultanee e fornisce un elevato grado di sicurezza.

ProtonVPN è il servizio preferito da molti clienti esperti, mentre potrebbe non essere l'opzione migliore per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di protezione per la privacy, a causa della sua interfaccia complessa e delle limitate opzioni di assistenza clienti.

Tuttavia, il suo piano gratuito gli ha fatto guadagnare la vetta nella nostra selezione di migliori VPN gratuite anche per Android e iPhone.

Sicurezza: 4.7/5

Con ProtonVPN potete essere sicuri e privati in qualsiasi situazione. Il SecureCore che offre va al di là di quanto spesso si vede in prodotti di questo tipo.

Grazie a questa funzione, i vostri dati vengono inviati a destinazione attraverso una serie di server crittografati. I dati sensibili come l'indirizzo IP sono quindi ben protetti dalla divulgazione.

Numero Di Server: 4/5

Al momento della stesura di questo articolo, ProtonVPN dispone di 1.700 server distribuiti in 60 nazioni. Nonostante sia adeguato per la maggior parte degli utenti medi, questo numero è inferiore a quello di alcune delle migliori VPN gratuite con prova rimborsabile.

Inoltre, l'attuale procedura di scelta della destinazione non è facile da usare e richiede più tempo del dovuto.

Servizio Clienti: 3.6/5

ProtonVPN fornisce assistenza via e-mail oltre al suo ampio database di informazioni. Purtroppo però è uno dei pochi tra le migliori VPN gratis e a pagamento di questa lista che non fornisce assistenza 24 ore su 24 tramite live chat.

Gli utenti che si trovano in fusi orari diversi potrebbero avere problemi a ricevere assistenza, poiché la chat dal vivo è accessibile solo durante le ore lavorative nel fuso orario della sede centrale dell'azienda.

Numero Di Connessioni: 4.9/5

ProtonVPN offre ai suoi utenti la possibilità di connettersi con 10 dispositivi diversi contemporaneamente. Pur non essendo all'altezza delle VPN che offrono connessioni illimitate, gli utenti sono in genere molto soddisfatti delle connessioni di ProtonVPN.

Punteggio Complessivo: 4.3/5

5. CyberGhost: Tra le Migliori VPN a Pagamento con Garanzia di Rimborso Di 45 Giorni

Vantaggi:

Velocità costante con tutti i server

Sblocca i servizi di streaming più popolari

Kill switch eccellente e affidabile

Applicazioni Android con forte split tunneling

Raccolta dati completamente aperta e volontaria

Svantaggi:

L'applicazione IOS non è eccezionale

Articoli della knowledge base difficili o mal tradotti

Non si può sbagliare con CyberGhost se si è alla ricerca di una VPN affidabile che sia eccellente su tutta la linea. Con questa VPN i vostri dati personali sono al sicuro e potete godere di un servizio veloce e affidabile mentre guardate i vostri spettacoli e film preferiti su Disney Plus, Netflix e Amazon Prime.

CyberGhost non ha il punteggio più alto in assoluto tra le migliori VPN gratis per smartphone e PC, poiché non è realmente gratuita, ma grazie al rimborso totale dopo 45 giorni potrete provarla e, se non vi convince, riavere indietro i vostri soldi. Funziona costantemente bene su tutta la linea e non ha grandi difetti, quindi è un'opzione eccellente per un'ampia gamma di situazioni e persone.

Sicurezza: 4.8/5

Tra i migliori del settore, CyberGhost utilizza la crittografia AES-256. Se la connessione VPN di CyberGhost cade per qualsiasi motivo, il kill switch interrompe immediatamente l'accesso a Internet per impedire a terzi di accedere ai vostri dati privati.

CyberGhost offre anche una forte politica di no-logs, il che significa che non registrerà alcuna informazione su di voi, compreso il vostro indirizzo IP o la vostra posizione.

Numero Di Server: 4.8/5

I notevoli 6.000 server che fanno parte di CyberGhost VPN sono sparsi in 88 paesi diversi. Scegliete il paese a cui volete connettervi o fate in modo che il sistema vi colleghi al miglior server disponibile.

Nessun'altra VPN della nostra lista le si avvicina in termini di numero di server o di portata geografica.

Servizio Clienti: 4.8/5

L'assistenza via chat di CyberGhost è disponibile in qualsiasi momento, giorno e notte. La live chat è accessibile 24 ore su 24 e i consumatori apprezzano la cordialità e la competenza degli operatori. È disponibile anche il supporto via e-mail, ma le risposte richiedono molto più tempo rispetto al telefono.

Anche se offre un ampio database di informazioni per chi preferisce i metodi di auto-aiuto, i materiali sono talvolta troppo avanzati per i nuovi arrivati. Inoltre, la traduzione di alcuni articoli è scadente e li rende difficili da leggere.

Numero Di Connessioni: 4.8/5

Quando si utilizza CyberGhost, è possibile collegare alla VPN fino a sette dispositivi contemporaneamente. Si tratta di un numero di connessioni superiore a quello della maggior parte delle migliori VPN gratis o a pagamento e dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle persone e delle piccole aziende.

Punteggio Complessivo: 4.8/5

6. Windscribe VPN: Tra le Migliori VPN Gratis per Gli Utenti Occasionali

Vantaggi:

Consente di accedere alle versioni precedenti

Adatto a sbloccare la maggior parte dei grandi provider di streaming

Semplice da impostare e utilizzare

Svantaggi:

Tempi di risposta lenti e assistenza non disponibile 24/7

Velocità e tempi di connessione non sempre eccellenti

Le connessioni in streaming possono talvolta essere instabili

Con il suo design snello, Windscribe VPN è un'ottima opzione per chi è alle prime armi e desidera una VPN semplice da usare. Fornisce un livello di protezione rispettabile e funziona con tutti i principali servizi di streaming. Un network un po’ ridotto, ma sufficiente per gli utenti occasionali.

Sicurezza: 4.6/5

Le opzioni di privacy e sicurezza di Windscribe sono di altissimo livello. Impiega la crittografia AES-256, l'autenticazione SHA-512 e la protezione della chiave RSA a 4096 bit per proteggere le informazioni riservate.

Da evidenziare che Windscribe è l'unica scelta tra le migliori VPN gratis per smartphone e PC al 100% a non fornire una politica di no-log. Per alcuni utenti questo potrebbe essere un problema importante. Tuttavia, la società fornisce le informazioni sui dati che sceglie di conservare e questa apertura potrebbe essere sufficiente per conquistare la fiducia di molti clienti.

Numero Di Server: 3.5/5

Windscribe ha solo 170 server distribuiti in 69 paesi diversi, il che rende il suo network molto limitato. Se vi iscrivete al piano gratuito, avrete accesso solo a 10 paesi.

Servizio Clienti: 3.5/5

La valutazione complessiva di Windscribe è influenzata negativamente dal suo scarso servizio clienti. Purtroppo, per questa VPN non è sempre disponibile un supporto via chat o e-mail.

Gli utenti possono collegarsi a un chatbot che può inoltrare le domande a un agente di assistenza dal vivo, ma ci vuole sempre un po’ di tempo per farsi rispondere. Sul sito sono presenti alcune informazioni, ma non sono di facile accesso.

Numero Di Connessioni: 5/5

La migliore VPN gratis in questa categoria è Windscribe. Offre infatti connessioni illimitate tra i dispositivi, il che la rende un'opzione adatta a chi utilizza numerosi dispositivi o alle piccole imprese.

Punteggio Complessivo: 4.27/5

Come Abbiamo Selezionato Alcune delle Migliori VPN Gratis e a Pagamento

Una rete privata virtuale, o VPN, è un metodo per nascondere la propria impronta online e proteggere i dati sensibili personali dagli hacker e dai ladri di identità. Una priorità assoluta per tutti al giorno d'oggi.

Per scegliere le migliori VPN gratis e quelle a pagamento abbiamo esaminato una serie di aspetti diversi, tra cui:

Il numero di server presenti nella rete della VPN

Il tipo di assistenza offerta agli utenti

La capacità di utilizzare numerosi dispositivi contemporaneamente

La comodità e la semplicità della connessione

La lunga storia di affidabilità dell'azienda

Il grado di protezione offerto

Il grado di varietà geografica tra i server di una VPN

Sia le migliori VPN gratis per smartphone e PC che quelle a pagamento hanno dei difetti e nessuna di esse ha ottenuto il 100% di punteggio in ogni categoria. Ogni servizio presenta vantaggi e punti in cui potrebbe migliorare.

Come migliore VPN gratis la nostra prima scelta è stata Proton VPN, ma vista l'efficacia delle sue prestazioni, CyberGhost è risultata tra le nostre preferite di quelle a pagamento. Anche le altre VPN della lista eccellono nel soddisfare le esigenze di alcuni tipi di clienti.

Domande Frequenti sulle VPN

Chi vuole saperne di più sulle VPN può trovare utili le seguenti risposte alle domande più frequenti sull’argomento.

Chi Dovrebbe Utilizzare Una Vpn?

La rete privata virtuale (VPN) è una scelta eccellente per tutti coloro che utilizzano Internet quotidianamente a causa dei crescenti problemi di sicurezza. Per un uso saltuario basterà una delle migliori VPN gratuite per smartphone e PC, mentre chi viaggia molto su internet dovrebbe scegliere un servizio che offra funzioni di sicurezza aggiuntive.

Cos’è una Politica ii No-Log?

Una VPN con una rigorosa politica no-log non registra né conserva alcun registro delle vostre attività su Internet. La massima protezione per i vostri dati personali è scegliere un servizio VPN la cui politica di assenza di log sia stata verificata da una terza parte.

Sebbene molte delle migliori VPN gratis e a pagamento memorizzino alcuni registri di connessione, devono avere una politica che limiti la durata di conservazione di tali dati. Non lasciate mai che conservino i dati delle vostre attività a tempo indeterminato.

È importante conoscere la politica di registrazione della VPN per garantire la vostra privacy online. Devono essere chiari e onesti sui dati che raccolgono, elaborano e conservano e per quanto tempo. In caso contrario, dovreste cercare altre soluzioni.

Che Cos’è Un Kill Switch?

Per quanto una VPN possa essere affidabile, i problemi di connettività sono comunque possibili. Quando una connessione VPN viene meno, viene meno anche la sicurezza che essa offre.

Non importa quanto breve sia il tempo, a seconda di ciò che si sta facendo, questo potrebbe essere molto rischioso.

Quando la connessione alla rete privata virtuale (VPN) cade, un kill switch disabilita l'accesso a Internet per proteggere l'anonimato fino alla risoluzione del problema.

Una VPN può Proteggere gli Utenti di una Wi-Fi Pubblica?

Gli hacker non saranno in grado di accedere ai vostri dati se la vostra VPN utilizza una tecnica di crittografia robusta. Le migliori VPN gratis e a pagamento utilizzano sempre almeno la crittografia AES-256.

L’Utilizzo Della VPN è Rilevabile?

Sebbene sia possibile identificare l'utilizzo di una rete privata virtuale (VPN), questo non dovrebbe causare eccessiva ansia.

L'unico effetto negativo del tentativo di visitare un sito utilizzando una VPN è che non potrete farlo.

Esiste un'inevitabile tensione tra le VPN e i servizi che limitano l'accesso online. Anche se i più grandi fornitori di VPN gratuite lavorano per migliorare i loro protocolli, la tecnologia e i servizi, lo stesso fanno le aziende che vorrebbero impedirne l'uso.

Netflix è ben nota nel settore dello streaming per aver migliorato costantemente le sue capacità di rilevamento delle VPN, il che ha portato allo sviluppo di VPN più sofisticate.

Per questo motivo, la possibilità di accedere a Netflix all'estero è spesso considerata una prova dell'efficacia di una VPN.

Come Scegliere la Migliore VPN Gratuita per le Proprie Esigenze?

La privacy e la sicurezza dei vostri dati devono essere una priorità assoluta, quindi assicuratevi di scegliere una delle migliori VPN gratis o a pagamento che abbia valutazioni eccellenti in queste categorie. Questo è fondamentale ed è il motivo per cui esiste.

Tutte le VPN che abbiamo incluso qui hanno un record di sicurezza che le rende adatte all'utente comune. A parte questo, la migliore VPN per voi dipenderà dalle vostre specifiche esigenze e preferenze.

Prendete in considerazione l'utilizzo di un servizio VPN come NordVPN o CyberGhost, entrambi in grado di visualizzare materiale che altrimenti verrebbe bloccato. Se siete alle prime armi con le VPN e non navigate molto, un servizio semplice come TunnelBear potrebbe essere l'ideale.

Trovate la migliore VPN gratis o a pagamento per le vostre attività online valutando i pro e i contro di diverse aziende, meglio se già analizzate da recensioni come questa.

La Migliore VPN Gratis o a Pagamento Può Garantirvi la Massima Tranquillità

Se volete navigare tranquilli sul web, mantenendo i vostri dati al sicuro e riservati, dovete trovare una delle migliori VPN gratis o a pagamento. Come abbiamo visto, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione per la scelta, secondo le diverse esigenze che si possono avere,

Vi abbiamo mostrato alcune delle migliori VPN gratis e altre a pagamento con prova rimborsabile, che possono essere un'ottima soluzione secondo le vostre attività specifiche, il vostro grado di esperienza e le vostre esigenze di privacy.

Stabilite qual è il livello di privacy che preferite, leggete attentamente questi consigli e fate domande se ne avete. Se disponete di una VPN affidabile, potrete finalmente navigare sul web senza preoccuparvi della vostra sicurezza personale o di essere spiati.

