Les 7 meilleurs services VPN pour la confidentialité et la sécurité en 2023 pour tous vos appareils.

La sécurité et le respect de la vie privée sur l'internet sont des préoccupations réelles pour la plupart des internautes ordinaires et beaucoup plus pour les entreprises ou toute personne nécessitant un niveau de sécurité supérieur. Les internautes doivent se préoccuper de ces problèmes.

De nombreux particuliers utilisent un réseau privé virtuel (VPN) pour connecter leurs appareils ou leur réseau à Internet afin d'éviter les violations de données et de protéger leur vie privée sur Internet. Nous nous penchons sur sept des meilleurs services VPN, dont CyberGhost VPN, afin de vous aider à déterminer celui qui vous convient le mieux.

Les Meilleurs Services VPN: Vue d'ensemble

Norton Secure VPN: Meilleur VPN pour les débutants

NordVPN - Le meilleur pour le cryptage des données supplémentaires

ExpressVPN - Meilleure sélection de pays

Surfshark - Le meilleur pour des options de confidentialité supplémentaires

ProtonVPN - Meilleur plan VPN gratuit

CyberGhost VPN - Le meilleur dans l'ensemble

Windscribe - Le meilleur pour les plans flexibles

L'utilisation du téléphone est le mode d'accès à l'internet le plus courant, bien que d'autres appareils soient également utilisés.

Près de la moitié de toutes les visites de sites web et du trafic des moteurs de recherche se font par le biais des téléphones portables.

Si l'inaccessibilité de votre historique de navigation et de vos recherches sur Internet vous préoccupe, vous devriez peut-être vous pencher sur d'autres menaces de sécurité possibles.

En effet,de plus en plus de personnes effectuent des transactions financières en ligne, ce qui augmente le risque de vol d'informations privées par des cybercriminels.

Vous trouverez ci-dessous sept des meilleurs services VPN.

1. Norton Secure VPN: Meilleur VPN pour les débutants

Les avantages

10 connexions à la fois

aspect du split tunneling

coupe-circuit fiable

Fourniture sans journaux

Essai gratuit pendant 7 jours

élimine les trackers publicitaires

Cryptage AES 256 bits

Inclus avec un package antivirus complet

Les inconvénients

MacOS et iOS manquent tous deux de plusieurs fonctions.

ne donne pas le choix de serveurs particuliers

pas compatible avec le torrent

ne débloque que BBC iPlayer et HBO

Norton Secure VPN offre une conception très conviviale, des fonctionnalités puissantes et des vitesses très rapides. Il dispose de protocoles sécurisés, d'un cryptage AES 256 bits, d'un bouton d'arrêt, d'une politique de non-journalisation et d'autres fonctionnalités considérées comme standard de l'industrie. Norton Secure VPN n'a réduit les vitesses que de 40 % en moyenne lors des tests de vitesse effectués aux États-Unis ; cela équivaut à certains des meilleurs VPN.

En raison de sa capacité d’ accéder à des sites Web populaires tels que Netflix, BBC iPlayer et Amazon Prime, il est également idéal pour le streaming. Avec des applications bien conçues et conviviales pour Android, iOS, Windows et macOS, il fait également partie des VPN les plus conviviaux pour les débutants disponibles.

Durée du plan et réductions: 4,2/5

Norton propose des options de renouvellement d'abonnement mensuel ou annuel, l'option la plus longue offrant une remise. En comparaison, Norton Secure VPN fonctionne assez bien.

Les forfaits mensuels pour Norton Secure VPN sont les suivants:

À partir de 4.99 $ pour un seul appareil.(4,53 EUR)

Pour cinq appareils, payez 7,99 $ (7,26 EUR)

10,99 $ pour dix gadgets.(9,99 EUR)

Les forfaits annuels pour Norton Secure VPN sont les suivants:

Un gadget coûte 24,99 $ (22,73 EUR)

10 gadgets pour 59,99 $ (54,56 EUR)

Veuillez noter qu'après la première année, les prix des forfaits annuels varient. Un appareil coûte 49.99 $ (45,47 EUR) par an, cinq coûtent 79,99 $(72,75 EUR) par an et dix coûtent 99,99 (90,95 EUR) $ par an.

Lorsque vous vous inscrivez à Norton Secure VPN en utilisant l'application mobile qui peut être téléchargée sur l'App store, vous aurez droit à un essai gratuit qui dure une semaine complète.

Les plans mensuels et annuels de Norton Secure VPN sont assortis de garanties de remboursement de 14 et 60 jours, respectivement. S'il vous arrive de changer d'avis, il vous suffit d'entrer en contact avec Norton et d'utiliser la fonction de chat en direct pour demander un remboursement.

Protocoles de protection en ligne: 4,7/5

Norton VPN utilise la norme de cryptage incassable AES-256 de qualité militaire pour ses mesures de sécurité. Chaque connexion que vous établissez avec le serveur VPN est cryptée et rendue illisible pour quiconque de l'extérieur regarde à l'intérieur.

Ce cryptage est utilisé par plusieurs autres fournisseurs de services VPN réputés pour sécuriser les connexions des clients. Sur le marché des VPN, ce protocole est souvent considéré comme l'étalon-or.

Politique de zéro journal: 5/5

Il faut absolument tenir compte du fait que Norton VPN est enregistré aux États-Unis, l'une des nations "5 Eyes". Certes, les États-Unis ne sont pas le pays le plus privé qui soit, mais ce VPN veille à ce qu'aucune de vos données privées ne soit accessible à d'autres parties.

En termes simples, il n'enregistre ni ne sauvegarde un enregistrement de vos activités sur Internet. Selon les créateurs de Norton VPN, il ne collecte que des informations sur les abonnés pour la communication, des informations sur l'appareil que vous utilisez et une utilisation globale de la bande passante.

Nombre de connexions simultanées disponibles: 4,6/5

Il peut y avoir jusqu'à 10 connexions actives simultanément avec Norton Secure VPN, mais le montant varie selon le package. Il existe des plans disponibles qui vous permettent de connecter 1, 5 ou 10 appareils. La connexion au réseau privé virtuel (VPN) sur le nouvel appareil, puis la suppression de l'ancien du VPN est tout ce qui est nécessaire pour basculer entre les appareils.

Serveurs: 4.4/5

Le service Norton Secure VPN offre aux utilisateurs un accès à 1 500 serveurs situés dans 31 pays et 200 emplacements de serveurs dans 73 villes.

Note globale: 4,4/5

2. NordVPN - Le meilleur cryptage VPN

Avantage:

Utilise WireGuard et OpenVPN.

Politique de non-collecte.

Satisfait ou remboursé.

Assistance rapide via le chat en direct.

Système de protection contre les menaces avancées.

Inconvénients:

Plus cher que d'autres types de services similaires.

Les vitesses sont un peu lentes.

La tarification du renouvellement n'est pas simple.

Les connexions multi-sauts, le tunneling fractionné et l'utilisation du navigateur Tor sont quelques-unes des fonctionnalités de NordVPN qui permettent aux utilisateurs de choisir comment leurs données Internet sont acheminées.

Ces dernières semaines, Surfshark, un autre service VPN de haut rang, a annoncé une fusion avec la société. Vous pouvez contacter le service clientèle de NordVPN à toute heure du jour ou de la nuit.

Durée des plans et remises: 4.3/5

Vous pouvez payer pour NordVPN en utilisant l'une des trois méthodes suivantes :

Mensuel - 11,99 dolls

Un an - 4,99 dolls/ mois, facturé annuellement.

Deux ans - 3,49 dolls/ mois, facturé à 83,76 dolls les deux premières années et 99,48 dolls par an par la suite.

NordVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Protocoles de protection en ligne: 5/5

Au lieu d'utiliser un seul serveur VPN pour transporter votre connexion Internet, NordVPN utilise des connexions à sauts multiples. Tous les serveurs ne disposent d'aucun espace disque. Le cryptage avec NordVPN est de 256-bit AES.

Avec CyberSec, les publicités, les sites Web et les robots nuisibles sont tous bloqués pour les clients. Même si votre lien VPN est inactif, le mécanisme de protection contre les menaces vous protège contre les publicités intrusives, les logiciels malveillants et les traqueurs.

Grâce à la fonction Kill Switch, l'accès à Internet est instantanément coupé si la liaison avec le serveur VPN échoue.

Politique de zéro logs: 4.7/5

Les données des clients ne sont pas stockées ou vendues par les audits tiers de NordVPN, selon NordVPN.

Adresses IP

Informations sur la session

Journaux de trafic

Utilisation de la bande passante

Données de navigation

Horodatage des connexions

Nombre de connexions simultanées disponibles: 4.7/5

Les clients peuvent connecter jusqu'à six appareils en même temps avec NordVPN. Six connexions simultanées peuvent être suffisantes pour de nombreuses personnes ; cependant, certains fournisseurs peuvent en proposer davantage.

Serveurs: 4.5/5

NordVPN compte plus de 5 600 serveurs dans 59 pays, ce qui en fait l'un des réseaux privés virtuels les plus populaires.

4.6 étoiles sur 5 dans l'ensemble

3. ExpressVPN - Le meilleur service VPN pour la sélection des pays

Avantage:

Les serveurs sont situés dans 94 pays.

Assistance technique spécialisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via le chat en direct.

Fonctions avancées.

Garantie de satisfaction de 30 jours ou vous êtes remboursé.

Offre des plans mensuels, semestriels et annuels.

Inconvénients:

Seulement cinq connexions simultanées.

N'inclut pas les connexions multi-sauts.

Plus cher que de nombreux concurrents.

Les technologies MediaStreamer et Lightway sont deux des caractéristiques remarquables d'ExpressVPN, en plus du niveau de sécurité standard que vous êtes en droit d'attendre d'un VPN. Contrairement à d'autres entreprises, vous serez toujours en mesure d'entrer en contact avec un personnel d'assistance technique qualifié.

Les applications développées par cette entreprise sont régulièrement mises à jour pour offrir de nouvelles fonctionnalités et des corrections.

Durée des plans et remises: 4/5

Les clients d'ExpressVPN peuvent choisir entre trois durées de plan :

Mensuel - 12,95 dolls

Six mois - 9,99 dolls/mois, facturé 59,95 dolls tous les six mois

Annuel - 8,32 dolls/mois, avec des offres différentes facturées chaque année

Tous les plans sont assortis d'une politique de remboursement de 30 jours.

Protocoles de protection en ligne: 4.6/5

ExpressVPN est doté d'un kill switch et d'un tunneling fractionné. Les informations personnelles des clients ne sont jamais stockées sur les disques durs de ce fournisseur de services, qui utilise un cryptage AES 256 bits.

Politique de zéro logs: 4.7/5

Cela inclut les demandes aux systèmes de noms de domaine et les données de trafic, qui, selon ExpressVPN, ne seront pas stockées.

Nombre de connexions simultanées disponibles: 4.2/5

Le nombre maximal d'appareils auxquels un utilisateur d'ExpressVPN peut se connecter simultanément est de cinq, ce qui se situe dans le bas du spectre. Vous pouvez toutefois relier votre routeur à votre modem pour protéger votre réseau domestique. Cette option protège les appareils (tels que les consoles de jeu, les gadgets IoT et les téléviseurs intelligents) qui se connectent à internet via votre réseau Wi-Fi.

Serveurs: 4.6/5

3 000 serveurs et plus dans 94 pays constituent le réseau mondial d'ExpressVPN.

Note globale: 4.4/5

4. Surfshark - Les meilleurs outils de confidentialité VPN

Avantage:

Une assistance clientèle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Excellente assistance par chat en direct.

Des outils puissants de protection de la vie privée.

Un nombre illimité d'appareils peuvent se connecter simultanément.

Utilise WireGuard.

Inconvénients:

Le coupe-circuit (Kill switch) n'est pas fiable dans tous les cas.

Les vitesses sont médiocres.

Coût élevé avec un abonnement mensuel.

En plus d'un large éventail d'extensions de navigateur et d'applications mobiles, Surfshark dispose également de capacités de déblocage pour les téléviseurs intelligents et les consoles de jeu. L'un des aspects les plus attrayants du service est qu'il ne limite pas le nombre de gadgets que les clients peuvent utiliser en même temps.

Il y a un problème avec la vitesse de Surfshark, qui est inférieure à celle de beaucoup de ses rivaux. Un autre de nos meilleurs VPN mobiles, NordVPN, s'associe à cette entreprise.

Durée des plans et remises: 4/5

Surfshark propose trois durées de contrat au choix

Mensuel - 12,95 dolls

Un an - 3,99 dolls /mois, facturé 59,76 dolls/an.

Deux ans - 2,39 dolls /mois, facturés à 59,76 dolls pour le premier terme et renouvelés à ce prix annuellement après 24 mois.

Vous pouvez retourner le produit dans les 30 jours pour un remboursement complet.

Protocoles de protection en ligne: 5/5

IKEv2, ainsi que IKEv1, sont les protocoles pris en charge par ce service VPN. Le cryptage AES-256 GCM et l'outil de tunneling multi-sauts ne sont que quelques-unes des fonctionnalités que les clients peuvent utiliser pour profiter du service.

Outre le filtrage des URL et des publicités, Surfshark offre une fonction GPS. En commençant par l'IP Rotator, qui est actuellement en place, la technologie Nexus fournira des fonctionnalités supplémentaires au cours des deux prochaines années. Cette technologie change automatiquement l'adresse IP toutes les quelques minutes, garantissant un niveau d'anonymat supérieur à la moyenne.

Politique de zéro logs: 4.8/5

Comme l'indique la politique de confidentialité de Surfshark, l'entreprise ne conserve pas de traces des données des utilisateurs telles que la consommation de bande passante ou l'historique de navigation. C'est un plaisir de lire et de comprendre cette politique.

Nombre de connexions simultanées disponibles: 5/5

Dans les familles ou les organisations plus importantes, les clients Surfshark peuvent utiliser un nombre infini d'appareils simultanément, ce qui améliore considérablement l'expérience globale.

Serveurs: 4.1/5

Au total, il y a plus de 3 200 serveurs Surfshark situés dans 65 pays différents.

Une note globale de 4./5.

5. ProtonVPN - Le meilleur service VPN gratuit

Avantage:

Utilise WireGuard ou OpenVPN.

Peu coûteux, options de plan flexibles.

Pas de limite de données pour la version gratuite.

Possède des fonctions avancées de confidentialité.

Excellentes vitesses

Inconvénients:

Pas de blocage des publicités.

Seulement cinq connexions simultanées dans le plan de base.

Ne s'intègre pas bien à Chrome.

Trois niveaux de service sont proposés par ProtonVPN, dont une formule gratuite sans limitation de données, ce qui est une rare chez les autres fournisseurs. Des fonctions de confidentialité supplémentaires et une interface conviviale en font un excellent choix.

Durée des plans et remises: 4.3/5

Si vous cherchez un service VPN 100% gratuit qui ne limite pas votre bande passante, ProtonVPN est l'un des rares à le faire. ProtonVPN propose trois options d'abonnement : Free Forever, VPN Plus et Proton Unlimited.

VPN Plus et Proton Unlimited sont disponibles sous forme de plans mensuels, annuels et de 2 ans. Nous recommandons le plan VPN Plus si vous n'avez pas besoin des autres services offerts par Proton VPN. Ces services comprennent Proton Calendar, Proton Drive et Proton Mail et sont inclus dans le plan Proton Unlimited.

Voici l'aperçu des prix pour le plan VPN Plus :

Mensuel - 9,99 dolls/mois, facturation mensuelle.

Annuel (12 mois) - 5,99 dolls/mois, facturé 71,88 dolls/an.

Plan de deux ans - 4,99 dolls/mois, facturé 119,76 dolls tous les 24 mois.

Se protéger en ligne: 4.7/5

OpenVPN et WireGuard assurent la sécurité des utilisateurs de ProtonVPN. Des cryptages AES 256 bits ou des cryptages ChaCha20 sont utilisés. Cela inclut une protection contre les fuites DNS, un kill switch et un filtrage de contenu. Les bloqueurs de publicité, le support du partage de fichiers, les services de streaming, l'accès à Tor et l'accès à Secure Core peuvent tous être inclus dans votre abonnement, selon votre choix.

Politique de zéro logs: 4.8/5

Il n'y a pas de politique de journalisation sur les abonnements ProtonVPN.

Nombre de connexions simultanées disponibles: 4.1/5

Le niveau de prix de leur plan détermine la capacité des clients à utiliser plusieurs appareils simultanément.

Gratuit - un

Basique - deux

Plus - 10

Visionnaire - 10

Serveurs: 4/5

Il y a 1 529 serveurs ProtonVPN répartis dans 61 pays.

Note globale: 4.4/5

6. CyberGhost VPN - Meilleur service VPN dans son ensemble

Avantage:

Des vitesses très élevées.

Permet sept connexions simultanées.

Garantie de remboursement pour tous les plans.

Dispose d'un grand nombre de services complémentaires.

Possède le plus grand réseau de serveurs.

Inconvénients:

C'est cher.

Les politiques de confidentialité ne sont pas claires.

Par rapport à d'autres sociétés VPN, CyberGhost permet de connecter sept appareils simultanément. C'est l'un des VPN pour téléphones mobiles les plus adaptés, car de nombreux ménages possèdent plusieurs appareils.

En outre, CyberGhost offre une variété de fonctions de sécurité supplémentaires pour l'utilisation des téléphones portables. L'emplacement du serveur recommandé par CyberGhost ou un serveur conçu pour votre activité en ligne sont également des options disponibles pour les utilisateurs.

Différents plans d'abonnement et remises: 4.8/5

CyberGhost propose trois formules d'abonnement différentes :

Mensuel - 12,99 dolls

Six mois - 6,99 dolls € facturés à 41,94 dolls tous les six mois

Annuel - Ce plan comprend différentes offres. La facturation est comprise entre 2,11 dolls et 3 dolls par mois, avec la possibilité de payer 2 ans ou 18 mois d'avance, puis de continuer avec le plan annuel normal à 156 dolls par an.

Outre la garantie de 14 jours de l'abonnement mensuel, toutes les autres durées sont assorties d'une garantie de remboursement de 45 jours.

Protocoles de protection des données en ligne: 4.9/5

Outre le cryptage militaire AES 256 bits, CyberGhost dispose d'un système de tunneling divisé, d'un kill switch et d'autres fonctions de sécurité. Plus de 100 sites dans 91 pays sont disponibles pour vous permettre de choisir votre résidence permanente.

Politique de zéro logs: 5/5

CyberGhost est l'un des fournisseurs de VPN no-log qui ne stocke pas les données des utilisateurs.

Adresse IP

Durée des sessions

Connexion au serveur VPN

Sites web consultés

Utilisation de la bande passante

Historique de navigation

Nombre de connexions simultanées chez CyberGhost: 4.6/5

Plusieurs FAI limitent les connexions simultanées, mais l'allocation de sept appareils de CyberGhost est la plus importante. Chaque jour, un seul adulte pourrait utiliser une tablette, un téléphone portable ou un ordinateur. En raison de sa connexion simultanée élevée autorisée, CyberGhost est une excellente alternative pour les familles de deux membres ou plus.

Serveurs: 4.9/5

Environ 7 500 serveurs CyberGhost peuvent être trouvés dans 91 pays différents.

Note globale: 4.8/5

7. Windscribe - Options du plan du meilleur fournisseur de VPN

Avantage:

Blocage fort du DNS.

Utilisation simultanée illimitée des appareils.

Fonctions avancées.

Bon rapport qualité-prix.

Facile à utiliser

Inconvénients:

Vitesses inférieures à la moyenne.

Pas d'audits de sécurité

Pas de dialogue en direct, bien que le site propose un chatbot.

Pas d'assistance 24h/24 et 7j/7.

Plus de variétés de logiciels malveillants sont bloquées par Windscribe que par d'autres sociétés VPN. Les clients ont plus d'alternatives que dans la plupart des autres entreprises.

Durée des plans et remises: 4.8/5

Pour un prix modique, les utilisateurs peuvent "construire un plan" en utilisant Windscribe.

Mensuel - 9 dolls

Un an - 5,75 dolls/ mois, facturé à 69 dolls/ an

Créer un plan - 1 dolls par emplacement, facturation mensuelle

Il est possible de partager un seul compte ScribeForce avec un maximum de cinq personnes. Les frais mensuels pour chaque utilisateur sont fixés à 3 dolls. Des adresses IP statiques domestiques peuvent être achetées pour 8 dolls/ mois.

Pour avoir droit à un remboursement, vous devez avoir utilisé moins de 10 Go de données au cours des trois jours précédents.

Protocoles de protection en ligne: 4.8/5

Il utilise le cryptage AES-256 et les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2 pour assurer la sécurité de vos données.

Politique de zéro logs: 4.5/5

Comme indiqué par Windscribe, votre activité, votre adresse IP et les données de votre session VPN ne sont pas enregistrées par le service. Il conserve cependant la trace de la quantité de bande passante que vous avez utilisée au cours des 30 derniers jours, ainsi que le jour et l'heure de votre dernière connexion.

Nombre de connexions simultanées disponibles: 5/5

Les utilisateurs de Windscribe sont autorisés à utiliser autant de dispositifs qu'ils le souhaitent en même temps.

Serveurs: 3.5/5

Plus de 500 serveurs Windscribe sont situés dans plus de 60 pays.

Note globale: 4.5/5

Méthodologie de classement

Cette liste des meilleurs VPN a été établie sur la base de divers paramètres, notamment

La tarification.

Le nombre de connexions simultanées autorisées

Politiques de zéro log

Vitesses

Protocoles de cryptage

Caractéristiques

Nos meilleures sélections étaient celles qui excellaient dans certains domaines et répondaient à nos exigences.

Guide d'achat des meilleurs VPN

Examinez les questions fréquemment posées sur les réseaux privés virtuels (RPV).

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Une connexion cryptée est établie entre votre ordinateur et l'internet à l'aide d'un VPN. Un tunnel, qui offre une connexion cryptée, garantit que votre navigation sur internet reste secrète. En outre, il peut contourner les pare-feu et changer votre adresse IP en une adresse située dans une autre partie du monde, ce qui vous permet de visiter des sites web soumis à des restrictions géographiques.

Une adresse de protocole internet est un numéro qui identifie un point d'accès internet particulier. Une adresse IP relie les historiques de navigation des appareils à leur emplacement réel. Les mineurs de données tiers et les pirates informatiques menacent sérieusement votre sécurité et votre vie privée si vous permettez à vos appareils de révéler leur position précise.

Un VPN protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP. À la place, vous verrez l'adresse IP de votre fournisseur de services VPN. L'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) pour crypter votre trafic internet peut vous aider à protéger vos données des pirates et les violations de données, à détourner les publicités, à masquer votre historique de navigation et d'achats en ligne et à protéger votre argent.

Même si un VPN offre une protection importante pour votre téléphone portable et d'autres gadgets, il ne garantit pas l'anonymat et ne vous met pas à l'abri du piratage. Pour être sûr, n'ouvrez pas les pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus et ne cliquez pas sur les URL que vous ne reconnaissez pas.

Faut-il utiliser un VPN en permanence ?

Si votre VPN n'est pas opérationnel, il ne vous sert à rien. Plusieurs avantages s'accumulent lorsque vous utilisez votre VPN régulièrement :

L'accès à des réseaux Wi-Fi publics augmente le risque de cyberattaques. Un réseau "jumeau", un réseau bidon qui ressemble et agit comme celui que vous voulez utiliser, peut être connecté à votre appareil à votre insu. C'est à ce moment-là qu'un VPN s'avère utile.

Le piratage et le vol d'identité peuvent se produire lorsque vous effectuez des transactions financières en ligne. S'assurer que votre VPN fonctionne en permanence vous évite d'effectuer accidentellement des transactions sans utiliser votre tunnel sécurisé.

En conséquence, votre fournisseur d'accès à Internet et d'autres tiers peuvent vendre vos informations personnelles à des annonceurs qui les utiliseront pour vous cibler avec des publicités personnalisées. Les parties externes et votre fournisseur d'accès à Internet ne pourront pas voir l'historique de votre navigateur si vous utilisez toujours un réseau privé virtuel (VPN).

Le degré de sécurité offert par un site Web n'est pas le même pour tous - ceux qui représentent une menace plus importante pour votre sécurité que les autres. En utilisant régulièrement votre VPN, réduisez les dangers liés à la visite de sites Web non sécurisés, notamment ceux qui ne disposent pas d'une extension HTTPS.

Les FAI peuvent restreindre l'accès des joueurs par des réductions de vitesse ou des restrictions régionales. Ces restrictions peuvent être contournées avec un VPN, ce qui permet aux utilisateurs de profiter du streaming de films depuis d'autres pays et d'améliorer leur expérience de jeu.

Les fournisseurs de VPN vendent-ils vos données ?

Même si un VPN est conçu pour garder votre historique de navigation privé, certains VPN vendront votre historique de navigation à d'autres parties. Vos enregistrements d'utilisation et de connexion devraient être effacés si vous choisissez un service qui ne conserve pas de journaux.

Votre comportement en ligne, les sites que vous visitez et les personnages que vous utilisez pendant les sessions Internet sont tous enregistrés dans les journaux d'utilisation de votre VPN. La quantité de bande passante que vous utilisez, le moment où vous vous connectez, la durée de la connexion et la fréquence des connexions sont tous enregistrés dans vos journaux de connexion VPN.

Même si un service VPN peut conserver ces journaux pour des raisons de dépannage, vous devez savoir qu'il n'échangera pas vos informations et qu'il détruira vos dossiers après un délai raisonnable.

Qu'est-ce que le cryptage VPN ?

Sans cryptage, toute information que vous envoyez sur l'internet ou via votre compte bancaire peut être consultée par n'importe qui. Même si des pirates informatiques interceptent vos données, ils ne pourront pas les lire grâce au cryptage, que seuls les utilisateurs autorisés peuvent décoder.

Le cryptage AES 256 bits est utilisé par un grand nombre des meilleurs services VPN. OpenVPN, WireGuard et IKEv2 sont d'autres options.

Qu'est-ce que la tunnellisation fractionnée et les connexions multi-sauts ?

Vous rencontrerez ces phrases lorsque vous rechercherez les meilleurs VPN. Le tunneling fractionné vous permet de choisir quelles applications utilisent votre VPN pour accéder à Internet et lesquelles ne l'utilisent pas. Pour garder votre adresse IP cachée, les connexions multi-sauts utilisent plus d'un serveur.

Qu'est-ce qu'un serveur ?

Les réseaux, les systèmes de réseau et les dispositifs sont gérés et stockés par un ordinateur puissant appelé serveur. Un serveur VPN consiste généralement en un logiciel VPN fonctionnant au-dessus d'un serveur standard.

Les services VPN utilisent largement les serveurs virtuels et physiques. Les serveurs virtuels peuvent fonctionner sur un serveur réel sans nécessiter le matériel réel.

Le service global d'un fournisseur VPN peut être affecté par le nombre excessif de serveurs qu'il emploie. Avec des serveurs supplémentaires, chacun d'entre eux peut gérer un plus petit nombre d'utilisateurs, ce qui se traduit par des tarifs plus rapides pour tous. En outre, cela implique un nombre plus important d'adresses IP et une connexion plus fiable qu'un VPN.

Plus le nombre d'emplacements de serveurs est élevé, mieux vous vous porterez, car vous aurez accès à un plus large éventail de configurations de serveurs.

Comment choisir le meilleur VPN pour vous ?

Il est important de connaître les caractéristiques à rechercher dans un bon VPN pour appareils mobiles, mais elles peuvent différer selon l'utilisateur. Les personnes qui utilisent un VPN pour surfer sur Internet à titre de loisir peuvent avoir des objectifs différents de ceux qui utilisent un VPN à des fins professionnelles ou lors de voyages à l'étranger. Vérifiez si le fournisseur de services VPN que vous envisagez :

Ne conserve aucun journal, ou s'ils vendent vos informations.

Utilise des technologies de cryptage robustes

Offre des essais gratuits ou des garanties de remboursement

Offre une couverture fiable du serveur dans votre région

Fonctionne sur tous vos appareils, quel que soit le système d'exploitation.

Fournit des connexions à haut débit

Offre une assistance 24 heures sur 24

Permet un nombre suffisant de connexions simultanées pour vos besoins

Les fonctionnalités supplémentaires de chaque service doivent également être prises en compte, comme le blocage des publicités, le déblocage du streaming, les couches de sécurité supplémentaires et la transparence. Découvrez ce que les consommateurs, les membres de la société qui s'y connaissent en technologie et les parties neutres ont à dire sur chaque fournisseur de services dans les différentes évaluations.

Les dépenses mensuelles et annuelles et les autres promotions telles que les mois de service gratuit, doivent être incluses après avoir dressé une liste de candidats appropriés. Même si la plupart des opérateurs offrent des économies substantielles pour les abonnements annuels, c'est une bonne idée de s'inscrire à un essai gratuit s'il est proposé au début ou pendant un mois. Si le VPN ne répond pas à vos attentes, vous pouvez l'essayer avant de vous engager dans un contrat à long terme.

Êtes-vous prêt à prendre une décision sur les meilleurs services VPN ?

Si vous vous préoccupez de votre vie privée en ligne, vous devriez envisager d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN). C'est une meilleure option que de connecter votre téléphone ou d'autres gadgets directement à internet, ce qui pourrait compromettre votre vie privée.

Il est essentiel d'examiner les avis et d'autres facteurs pour décider lequel des meilleurs services VPN répond à vos besoins. Certains opérateurs et services de réseaux VPN sont meilleurs que d'autres, comme pour tout autre produit ou service. Il est essentiel de choisir un service de bonne réputation pour protéger vos informations personnelles.