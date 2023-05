Avis PhenQ : ces pilules amaigrissantes fonctionnent elles réellement ?

Vous voudrez peut-être augmenter votre régime alimentaire et votre routine d'exercice, car il est difficile de perdre du poids. Trouver les meilleurs médicaments de perte de poids qui répondent à vos besoins peut être difficile si cela vous décrit.

Une pilule diététique entièrement naturelle appelée PhenQ a le potentiel de se débarrasser de la graisse corporelle obstinée. Ici, nous examinons les capacités de PhenQ ainsi que ses composants et les données à l'appui.

Avantages:

Mtoutes les substances organiques qui ont divers effets sur la prévention et la combustion des graisses.

Il existe certaines preuves que certains médicaments peuvent favoriser un processus métabolique sain de l'énergie des muscles squelettiques.

Livraison gratuite.

Garantie de remboursement de 60 jours.

Les inconvénients:

La caféine qu'il contient peut être trop stimulante pour vous.

La société affirme que la recherche confirme sa réinitialisation exclusive a-Lacys, mais aucune étude particulière n'est mentionnée pour étayer cette affirmation.

Points forts de PhenQ :

Augmente la capacité des muscles à utiliser l'énergie, ce qui peut améliorer l'efficacité de l'exercice.

La capacité de votre corps à brûler les graisses est améliorée par les produits chimiques thermogéniques.

En aidant à la gestion de la glycémie et en réduisant la graisse du foie, il peut améliorer la santé métabolique.

Vous pourriez vous sentir plus énergique.

Peut réduire la consommation de calories en augmentant la sensation de satiété.

Contre-indications :

Si vous essayez de tomber enceinte ou si vous allaitez, évitez les pilules amaigrissantes PhenQ. Consultez votre médecin avant de prendre PhenQ ou tout complément alimentaire si vous utilisez des médicaments sur ordonnance.

De plus, les suppléments contenant de la caféine doivent être évités par les personnes souffrant de problèmes cardiaques établis, en particulier avant une activité intense. Essayez Burn Lab Pro si vous recherchez un produit de réduction de poids sans caféine.

Effets secondaires:

Prendre PhenQ provoque souvent des effets négatifs comme des nausées, des rougeurs et des problèmes digestifs. Si vous le prenez le soir, vous pouvez également avoir des problèmes d'endormissement.

Qu'est-ce que PhenQ ?

PhenQ est un produit naturel de perte de poids avec de nombreuses méthodes d'action différentes. Il réduit la formation de graisse et aide à un processus de combustion des graisses plus efficace.

PhenQ peut contrôler les envies de sucre, supprimer l'appétit et même augmenter la force musculaire afin d'éviter une augmentation des graisses stockées.

Ingrédients PhenQ

Alpha-Lacys Reset est le composant principal de PhenQ. L'acide aminé cystéine et l'acide alpha-lipoïque de ce mélange sont tous deux exclusifs. Bien que le site Web revendique des recherches démontrant une plus grande construction musculaire et une plus grande réduction des graisses, nous n'avons pas pu trouver de données à l'appui.

Les autres composants de PhenQ qui favorisent la réduction de poids incluent :

Capsimax en poudre.

Picolinate de chrome.

Figue de Barbarie.

Caféine.

Fumarate de L-carnitine.

Capsimax Poudre

Qu'est-ce que c'est?

Capsimax est un mélange de marque de caféine, de vitamine B3, de capsicum et de pipérine. Tous ces éléments pourraient augmenter la production d'énergie et la combustion des graisses.

Le capsicum peut potentiellement avoir des propriétés coupe-faim. Les volontaires ont ingéré beaucoup moins de calories que le groupe placebo, selon une recherche sur les capsaïcinoïdes de Capsimax. Au cours des six premières semaines, plusieurs membres du groupe des capsaïcinoïdes ont présenté une réduction de 2,4 % du rapport taille/hanches [1].

Comment ça marche?

En contrôlant la faim, la capsaïcine, la substance qui donne à l'extrait de capsicum sa chaleur, peut réduire l'apport calorique. Il modifie les informations envoyées par les nerfs sensoriels du tube digestif, augmentant ainsi votre sensation de satiété. De plus, la capsaïcine favorise la thermogenèse, ou la combustion des graisses pour générer de la chaleur et de l'énergie [1].

De plus, la pipérine a des propriétés thermogéniques qui pourraient augmenter la quantité d'énergie utilisée par les muscles. Dans le but de générer de l'énergie, il stimule l'absorption du sucre et des acides gras dans les muscles. En conséquence, vous pouvez bénéficier d'une performance d'entraînement améliorée.

De plus, la pipérine augmente l'action des antioxydants. Étant donné que le stress oxydatif augmente à mesure que la production d'énergie augmente, la pipérine peut protéger vos muscles pendant une activité vigoureuse. Vous pourriez trouver plus simple de gagner de la masse musculaire en conséquence [2].

Bien qu'elle n'aide pas immédiatement à brûler les graisses, la vitamine B3 est essentielle à la création d'énergie cellulaire. De plus, selon les recherches, il peut réduire la graisse du foie, ce qui peut aider à traiter la stéatose hépatique. Bien qu'il puisse avoir de graves répercussions, il s'agit d'un problème répandu chez les personnes en surpoids et obèses [3].

Résumé

Capsimax est un mélange spécial qui augmente la combustion des graisses et réduit la faim. Cela pourrait faire un meilleur usage de la graisse corporelle qui a été déposée, protéger vos muscles lorsque vous vous entraînez et réduire la graisse du foie.

Picolinate de Chrome

Qu'est-ce que c'est?

Une forme de supplément biodisponible de chrome est le picolinate de chrome. C'est un composant courant des compléments alimentaires conçus pour aider les personnes atteintes du syndrome métabolique et du diabète de type II à mieux réguler leur glycémie.

Comment ça marche?

L'avantage le plus connu du picolinate de chrome pour la santé est sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline. La quantité de sucre absorbée et utilisée pour l'énergie par les cellules musculaires peut augmenter à la suite de cet impact.

Par conséquent, le chrome a la capacité moins connue d'encourager une composition corporelle saine. Une supplémentation en chrome peut réduire la perte de masse maigre à seulement 2 % de la perte de poids globale tout en augmentant la masse musculaire [4].

Étant donné que la masse maigre représente généralement environ 25 % de la perte de poids, c'est bien mieux que la majorité des régimes seuls.

Résumé

En augmentant l'absorption du sucre dans les cellules musculaires, le picolinate de chrome peut vous aider à gagner en croissance musculaire. Si vous visez à perdre du poids, cela vous protégera contre la perte musculaire.

Figue de Barbarie

Qu'est-ce que c'est?

Le nopal, plante de cactus mexicaine, est utilisé depuis longtemps comme traitement du diabète de type II. La médecine occidentale commence à peine à prendre conscience de ses avantages potentiels.

Comment ça marche?

Le nopal peut réduire l'inflammation, ce qui peut favoriser la perte de poids. De nouvelles recherches suggèrent que l'inflammation intestinale pourrait être un facteur dans l'augmentation de la graisse corporelle.

La quantité de poids acquise à partir d'un repas riche en graisses peut être influencée par certaines espèces de bactéries intestinales. De plus, le nopal peut atténuer la gravité de la stéatose hépatique et améliorer le métabolisme de la glycémie.

La supplémentation en nopal, selon la recherche, a empêché les souris suivant un régime riche en graisses de gagner autant de graisse. Leurs foies avaient moins de graisse et leurs cellules graisseuses étaient plus petites. De plus, il y avait une diminution de l'inflammation dans leurs côlons, ce qui est probablement le principal facteur contribuant aux avantages du nopal. Les populations de bactéries intestinales avaient changé pour avoir un caractère moins inflammatoire [5].

En réduisant l'absorption des graisses dans les intestins, le nopal peut également contribuer à la perte de poids. Selon une recherche, le nopal a considérablement stimulé la perte de graisse alimentaire via les matières fécales sans avoir de conséquences négatives. Contrairement au groupe placebo, les participants ont éliminé 15 % de graisses alimentaires en plus [6].

Résumé

En réduisant l'inflammation intestinale et en empêchant l'absorption des graisses, le cactus nopal peut empêcher une prise de poids indésirable.

Caféine

Qu'est-ce que c'est?

Le stimulant le plus utilisé dans le monde est la caféine. Il donne le coup de fouet au thé noir, au café et, dans une moindre mesure, au thé vert. En raison de sa capacité à améliorer la thermogenèse et la production d'énergie cellulaire, la caféine aide le corps à brûler les excès de graisse. C'est un élément typique des pilules amaigrissantes pour cette raison.

Comment ça marche?

La caféine améliore la combustion des graisses en augmentant les niveaux d'énergie physique et mentale. Pour vous aider à répondre aux stimuli, la partie combat ou fuite du système nerveux est stimulée. Vous pourriez vous sentir plus motivé à faire de l'exercice car cela augmente les niveaux de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau.

La caféine peut vous aider à perdre environ quatre livres de poids corporel en moyenne en un mois. En ce qui concerne les médicaments brûleurs de graisse, c'est la barre du succès [7].

Résumé

Pour deux excellentes raisons, la caféine est incluse dans la majorité des pilules amaigrissantes. Il fait double emploi en augmentant l'énergie et la combustion des graisses pendant l'exercice.

Fumarate de L-Carnitine

Qu'est-ce que c'est?

Un acide aminé naturellement appelé carnitine est crucial pour le métabolisme de l'énergie. Bien que votre corps puisse fabriquer de la carnitine à partir d'autres acides aminés nécessaires, la prise de suppléments peut vous aider à perdre du poids. Une forme supplémentaire fiable de carnitine est le fumarate de L-carnitine.

Comment ça marche?

Les acides gras libres sont acheminés vers les mitochondries, les "centrales énergétiques" de vos cellules, à l'aide de la carnitine. Cela vous aide à perdre du poids en accélérant la combustion des graisses et en augmentant la quantité d'énergie dont vous disposez pour l'activité.

Malheureusement, à mesure que vous vieillissez, vos niveaux de carnitine chutent, ce qui augmente votre risque d'insuffisance cardiaque, de fonte musculaire et d'ostéoporose. En réalité, 40 à 80 % de l'énergie nécessaire à vos cellules osseuses provient des graisses. Par conséquent, le remplacement de la carnitine perdue peut vous aider à retrouver votre forme et votre force cardiaques afin que vous puissiez vous engager dans une activité suffisante pour brûler les graisses supplémentaires [8].

Résumé

La carnitine aide non seulement à brûler les graisses, mais fournit également à vos muscles, à votre cœur et à vos os l'énergie dont ils ont tant besoin.

Avantages de PhenQ

Grâce à la variété de substances contenues dans PhenQ, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages :

Meilleure capacité à gérer les pulsions alimentaires.

Brûlure accélérée des graisses.

Limitez la croissance de la nouvelle graisse corporelle.

Énergie renforcée.

Amélioration de l'humeur.

Promesse de remboursement à 100 %.

Atteignez vos objectifs plus rapidement.

Contrôler la faim

Un composant de a-Lacys Reset appelé cystéine peut aider à contrôler les fringales. L'« hormone de la faim », la ghréline, est empêchée d'être libérée de l'estomac pour qu'elle puisse fonctionner. La cystéine supprime considérablement la faim en seulement 45 minutes, donc pour des effets optimaux, prenez PhenQ une heure avant un repas [9].

De plus, la capsaïcine peut vous aider à suivre un régime hypocalorique en favorisant une sensation de satiété. En fournissant à votre corps plus de graisses que plus de repas, les ingrédients qui décomposent les graisses stockées peuvent aider indirectement [1].

Vous pouvez développer de meilleurs comportements au fil du temps à l'aide de médicaments amaigrissants coupe-faim. Ils pourraient vous aider à arrêter de mauvaises habitudes comme consommer des collations juste après votre retour du travail ou juste avant de vous coucher.

Augmenter la combustion des graisses

PhenQ contient plusieurs ingrédients qui aident à brûler les graisses. Un composant de a-Lacys Reset appelé acide alpha-lipoïque remplit un certain nombre de fonctions. Il peut stimuler la production d'énergie, favoriser la dégradation des graisses et arrêter le développement de nouvelles graisses [10].

En raison de ses effets sur le système nerveux central et les cellules musculaires, la caféine est essentielle à la combustion des graisses. PhenQ peut être plus efficace en tant que supplément de pré-entraînement, car il aide à améliorer le coup de pouce métabolique que vous recevez de l'exercice [11].

Entraver la production de graisse

Certains composants PhenQ peuvent empêcher le gain de poids de se reproduire. Le cactus nopal, par exemple, a montré qu'il empêchait les souris suivant un régime riche en graisses de gagner de la graisse corporelle. Leurs populations de bactéries intestinales ont été modifiées pour avoir un caractère plus anti-inflammatoire, ce qui était principalement la façon dont cela a été accompli.

Les souris sans microbes intestinaux sont plus résistantes à la prise de poids, selon d'autres recherches en laboratoire. La capacité du Nopal à héberger des espèces de bactéries "amies" peut entraver l'établissement d'espèces qui prennent du poids [5].

Améliorer l'énergie

De plus, PhenQ contient des substances qui stimulent l'énergie. Par exemple, la l-carnitine déplace les acides gras dans les régions productrices d'énergie de vos cellules musculaires afin qu'ils puissent être brûlés comme carburant.

En améliorant l'absorption de la l-carnitine dans les cellules musculaires, la pipérine aide à la perte de graisse en permettant à la l-carnitine de fonctionner. La caféine augmente la production cellulaire d'énergie ainsi que l'énergie perçue. [2] [7] [8].

Booster l'humeur

L'humeur et les niveaux d'énergie peuvent être améliorés par les ingrédients PhenQ. La caféine, par exemple, élève les niveaux de dopamine, ce qui augmente votre volonté de faire plus d'efforts. Cela pourrait signifier la différence entre s'entraîner au gymnase et rester à la maison [12].

Mieux encore, les impacts du cactus nopal sur la flore intestinale peuvent aider à la création de neurotransmetteurs sains et à une humeur plus stable [5].

Garantie de remboursement

Une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours pour PhenQ est étendue à 67 jours pour tenir compte des délais de livraison. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir un remboursement complet est de renvoyer toutes les pilules PhenQ non utilisées dans leur emballage d'origine. Les frais d'expédition ne sont pas inclus dans cela, cependant.

Atteignez vos objectifs plus rapidement

Le fait que PhenQ contient des substances qui ont été soutenues par la recherche pourrait vous aider à perdre du poids même s'il n'y a pas d'alternative à une alimentation et à un mode de vie équilibrés.

La caféine, par exemple, peut vous faire perdre quatre livres supplémentaires en moyenne par mois. De plus, plusieurs critiques mentionnent avoir atteint des objectifs de réduction de poids réalisables qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre auparavant.

Effets secondaires de PhenQ : est-ce sûr ?

La plupart des gens peuvent utiliser PhenQ en toute sécurité. Cependant, quelques personnes signalent des effets secondaires mineurs, notamment des nausées, des douleurs à l'estomac et de l'agitation. La caféine peut être trop stimulante pour vous, surtout si vous en buvez le soir.

Contre-indications

Si vous êtes enceinte, évitez d'utiliser PhenQ ou toute autre pilule amaigrissante. De plus, l'utilisation du supplément PhenQ pendant l'allaitement n'est pas conseillée car certains des produits chimiques peuvent être préjudiciables à l'enfant.

Soyez prudent lorsque vous consommez des articles contenant de la caféine avant une activité vigoureuse si vous avez une sensibilité à la caféine [13].

Qui devrait essayer PhenQ ?

Si vous avez du mal à perdre du poids en raison de votre âge, de vos fringales ou de problèmes métaboliques, essayez PhenQ. Cependant, une bonne alimentation et une activité physique constante sont essentielles. Ne considérez jamais un supplément brûle-graisse comme un remède autonome.

Les ingrédients de PhenQ aident les cellules musculaires à absorber les nutriments et à produire plus d'énergie. Les réductions liées à l'âge de l'entretien musculaire peuvent être stoppées en faisant cela.

Les nutriments qui réduisent l'appétit peuvent aider les gens à rompre leurs désirs alimentaires et à créer de nouveaux comportements. Si vous souffrez actuellement du syndrome métabolique ou si vous risquez de le contracter, une meilleure gestion de la glycémie peut vous aider.

Comment prendre PhenQ : dosages et chronologie

Avant le petit déjeuner et le déjeuner, prenez un comprimé de PhenQ deux fois par jour comme indiqué. Afin de laisser suffisamment de temps aux composants coupe-faim pour agir, il est préférable de prendre une dose 30 à 60 minutes avant les repas.

En raison de la concentration en caféine, évitez de le prendre avec les repas.

Même avec des compléments alimentaires, la perte de poids demande de la patience. Mais après quelques semaines, vous devriez commencer à remarquer des avantages.

Pour des avantages à long terme, utilisez les pilules amaigrissantes PhenQ pendant au moins deux mois. Selon les recherches, après environ 66 jours, les anciennes habitudes sont rompues et les nouvelles sont renforcées.

Les avantages de la suppression de l'appétit à cette période peuvent vous aider à réduire la suralimentation et à établir de nouvelles habitudes. Avoir plus d'énergie pourrait également aider à établir de nouvelles habitudes d'entraînement [14].

Où puis-je acheter PhenQ ?

Actuellement, seul le site officiel est l'endroit où vous pouvez obtenir PhenQ. Ne croyez pas les publications sur des sites comme eBay ou Amazon, car ils proposent presque certainement des produits contrefaits qui peuvent ne pas être fabriqués avec les ingrédients appropriés.

Avis sur PhenQ avant et après

Des photos avant et après de plusieurs consommateurs ont été téléchargées sur le site officiel de PhenQ. Ceux-ci fournissent souvent des résultats frappants. Mais il est important de garder à l'esprit que ces consommateurs ont également fait des ajustements alimentaires et physiques en plus de prendre PhenQ :

Avis clients : qu'en pensent les personnes réelles ?

Les critiques sur le site officiel de PhenQ sont insuffisantes. Vous êtes plus susceptible de rencontrer des articles trop favorables ou sponsorisés puisqu'ils décident quels témoignages sont publiés. Examinons quelques critiques impartiales.

Avis sur PhenQ Reddit

Un utilisateur qui a commencé à utiliser PhenQ pour augmenter son énergie et sa forme physique n'a signalé aucun changement d'appétit.

Ce commentateur a perdu du poids supplémentaire qu'il avait du mal à perdre pendant des années grâce à PhenQ:

Avis sur PhenQ Trustpilot

La note Trustpilot pour PhenQ est de 3,6 étoiles en moyenne. Certaines critiques affirment que leurs niveaux d'énergie et leur réduction de poids ont été améliorés. D'autres parlent d'utilisation réussie d'autres produits avec peu d'effets secondaires.

Avis sur PhenQ Amazon

Les suppléments PhenQ authentiques ne sont pas disponibles sur Amazon. Cependant, il existe des imitations avec un emballage légèrement modifié qui passent d'abord pour l'article authentique. Ceux-ci n'ont reçu qu'une seule étoile.

Derrière l'entreprise : qui fabrique cette pilule amaigrissante ?

PhenQ est produit et distribué par Wolfson Brands (UK) Limited. Wolfson Brands, une société basée à Glasgow, utilise des installations qui ont reçu l'approbation de la FDA pour fabriquer ses suppléments.

FAQ sur le brûleur de graisse PhenQ

Dans quelle mesure PhenQ aide-t-il à perdre du poids ?

Combien de poids pouvez-vous perdre en un mois avec PhenQ ?

Les critiques en ligne mentionnent souvent la perte de 5 à 10 livres par mois lors de l'utilisation de PhenQ. Cependant, vos résultats spécifiques peuvent varier en fonction de votre régime alimentaire, de votre programme d'entraînement et d'autres variables, notamment les niveaux d'hormones.

L'impact de plusieurs nutriments sur le poids corporel a été mesuré. La caféine, par exemple, peut accélérer la perte de poids d'environ 4 livres par mois [7].

Combien de poids pouvez-vous perdre avec PhenQ ?

Il n'y a pas eu de recherche clinique sur PhenQ dans son ensemble, et les utilisateurs de pilules brûleur de graisse PhenQ rapportent divers degrés de succès. Même encore, certaines études sur ses constituants naturels individuels suivent les changements d'IMC et de poids.

Par exemple, l'utilisation de l-carnitine a réduit l'IMC de 1 %. À lui seul, l'acide alpha-lipoïque peut réduire l'IMC de 0,38 point et entraîner une réduction de poids supplémentaire pouvant aller jusqu'à 5 livres [10].

À quelle vitesse perdez-vous du poids avec PhenQ ?

Bien que chaque personne soit unique, les avantages peuvent être visibles en quelques semaines. Les utilisateurs revendiquent une variété de résultats en quelques mois, allant de la perte de quelques kilos supplémentaires à la diminution de trois tailles de vêtements.

Quels sont les effets secondaires de la prise de PhenQ ?

Certaines personnes qui utilisent des coupe-faim déclarent se sentir malades et avoir des douleurs à l'estomac à cause des ingrédients. La caféine est un autre ingrédient de PhenQ, que certaines personnes trouvent trop stimulant.

Existe-t-il des avis indépendants sur PhenQ ?

Bien qu'il existe des critiques de PhenQ sur d'autres sites Web, il peut être difficile de dire s'ils sont sponsorisés. De plus, des critiques d'utilisateurs indépendants de PhenQ sont répertoriées sur des plateformes de médias sociaux comme Reddit.

Alternatives

D'autres pilules de réduction de poids peuvent bien fonctionner pour vous si le supplément PhenQ n'est pas le meilleur choix.

PhenQ contre Leanbean

Le composant principal de Leanbean est le glucomannane, qui se transforme en un gel dans votre estomac. Cela aide à maintenir une sensation de satiété pendant de plus longues périodes et réduit les fringales en conséquence.

De plus, Leanbean contient une variété de composants organiques qui améliorent le métabolisme des graisses. Parmi ceux-ci figurent des substances qui favorisent la thermogenèse et des antioxydants susceptibles de réduire la graisse hépatique et d'améliorer la régulation de la glycémie [15].

>> Vérifiez le bprix le plus bas pour Leanbean

PhenQ contre Instant Knockout

Le complément alimentaire Instant Knockout est assez stimulant. Sa capacité à aider à la réduction de poids dépend de 350 mg de caféine anhydre, d'extrait de grain de café vert et d'extrait de thé vert. Ces substances agissent pour réduire la graisse corporelle et augmenter le métabolisme, ce qui peut également améliorer votre capacité à faire de l'exercice, car plus d'énergie sera accessible [16].

Si vous voulez perdre de la graisse résistante et vivre des entraînements plus intenses, Instant Knockout est fait pour vous. Vous pourriez cependant trouver cela trop stimulant.

>> Vérifiez le best price for Coup de grâce instantané

PhenQ contre Phen24

Phen24 combine deux pilules amaigrissantes à utiliser tout au long de la journée et de la nuit. La caféine et le guarana, deux stimulants qui favorisent la combustion des graisses, sont inclus dans la recette de jour. La L-phénylalanine, un coupe-faim qui peut améliorer le métabolisme du sucre dans le sang, est également présente. La recette de nuit contient du glucomannane, ce qui peut vous empêcher de vous adonner à des quantités excessives de grignotines de fin de soirée [15].

Si vous souffrez de fringales mais que vous ne souhaitez pas prendre de stimulant le soir, pensez à Phen24.

>> Vérifiez le best price for Phen24

PhenQ contre Phentermine

L'un des médicaments les plus puissants pour la perte de poids est la phentermine, qui n'est accessible que sur ordonnance. C'est un médicament semblable à l'amphétamine qui peut diminuer la faim; ce n'est pas un complément alimentaire.

Il y a une plus grande incidence de réactions négatives à la phentermine, telles qu'une accélération du rythme cardiaque, de la constipation, de l'insomnie, des picotements et des engourdissements dans les mains et les pieds. Ce n'est que si vous êtes en surpoids et que vous avez du mal à perdre du poids que vous êtes susceptible d'obtenir une ordonnance.

Conclusion : Examen des pilules amaigrissantes PhenQ

Dans l'ensemble, il semble que la pilule amaigrissante PhenQ pourrait vous aider à perdre du poids si vous avez du mal à le faire. Ses composants entièrement naturels renforcent la masse musculaire maigre, réduisent la graisse corporelle, arrêtent la croissance de nouvelles cellules graisseuses et régulent la glycémie. D'autres avantages incluent l'amélioration de l'énergie et du bonheur.

Si vous êtes d'un âge avancé, que vous souffrez d'un syndrome métabolique et que vous souhaitez devenir actif tout en perdant du poids, PhenQ pourrait être fait pour vous.

