7 modi per aumentare il testosterone secondo gli scienziati

È fondamentale per la salute degli uomini sotto ogni aspetto [1, 2, 3, 4] mantenere quantità adeguate di testosterone, anche per mantenere la lucidità mentale e migliorare le prestazioni sessuali.

È stato ipotizzato che l'aumento dei livelli di testosterone provochi un aumento delle dimensioni e della forza dei muscoli di una persona [5, 6, 7].

È interessante notare che il testosterone è essenziale anche per la salute del corpo e della mente delle donne [8,9].

Ecco otto strategie collaudate che sicuramente aumenteranno i livelli di testosterone in modo sano e sicuro.

1. Utilizzare stimolatori di testosterone

L'importanza del testosterone per la salute non può essere sopravvalutata, poiché influisce su tutto, dalla funzione sessuale alla protezione dalle malattie. Di seguito sono elencati i metodi più efficaci, senza prescrizione medica, per aumentare i livelli di testosterone:

1. TestoPrime - Il miglior stimolatore di testosterone in assoluto

Pro

la promessa di restituire i fondi versati.

Consegna senza spese

Include terapie naturali supportate dalla scienza.

Contro

Questo prodotto contiene sostanze chimiche che possono potenzialmente causare effetti nocivi..

È opinione comune che TestoPrime sia il più potente stimolatore di testosterone e una delle compresse di testo più efficaci attualmente disponibili.

Un stimolatore di testosterone come questo è usato molto comunemente dagli uomini di età superiore ai 40 anni che vogliono migliorare il loro livello generale di forma fisica e la loro qualità di vita in generale.

È prodotto con componenti che hanno dimostrato nei test clinici di migliorare i livelli di energia e di motivazione, ed è ricco di questi ingredienti.

È il più efficace stimolatore di testosterone, poiché accelera il processo di aumento dei muscoli e favorisce allo stesso tempo la riduzione del grasso.

Cosa contiene esattamente la formula di TestoPrime?

Estratto di melograno.

Fieno greco.

Acido D-aspartico.

KSM 66.

Questo tè verde contiene il 70% di catechina.

Vitamina B5.

Zinco.

Estratto di pepe nero.

Estratto di aglio.

Panax Ginseng.

Vitamina D.

Vitamina B6.

Nel corso di due settimane, si dovrebbero iniziare a vedere i benefici delle catechine di TestoPrime (che inibiscono la degradazione del testosterone), del KSM-66 (che promuove l'energia) e dei 2.000 mg di acido D-aspartico (che favorisce la crescita muscolare).

Le vitamine B6 e B5 sono esempi di vitamine essenziali che possono aiutare l'organismo a convertire il glucosio in energia, con conseguente aumento del livello generale di energia. Inoltre, è dimostrato che la vitamina B6, in particolare, può migliorare l'umore e ridurre i livelli di stress.

Potreste ottenere di più dai vostri muscoli migliorando il flusso sanguigno con l'aiuto del Panax Ginseng e ricaricando il vostro desiderio sessuale con gli estratti di melograno. Gli estratti di melograno possono anche aiutare a migliorare l'erezione.

2. TestoMax - Il miglior integratore di testosterone per i muscoli

Pro

Il contenuto di magnesio è piuttosto elevato in questa sostanza.

100% di soddisfazione o rimborso.

Offre la casa!

Contro

Questo prodotto non contiene ashwagandha.

Sia i bodybuilder dilettanti che quelli professionisti hanno avuto accesso a Testo Max, uno dei più potenti stimolatori di testosterone disponibili.

Livelli insufficienti di testosterone, che possono essere causati da un'attività eccessiva, possono portare a sensazioni di stanchezza, mancanza di motivazione e mancanza di desiderio. Anche l'esercizio fisico eccessivo può causare bassi livelli di testosterone.

Oltre a essere il più potente stimolatore di testosterone attualmente sul mercato, Testo Max aumenta anche la libido dell'uomo e lo rende più efficace in camera da letto.

Tuttavia, Testo Max non è solo per gli sportivi, ma può essere utile a tutti gli uomini che vogliono sentirsi più sicuri ed energici.

Se l'uso delle migliori compresse di testosterone può aumentare la libido e la fiducia in se stessi al punto da sentirsi in grado di affrontare il mondo, allora dovrebbe essere un gioco da ragazzi conquistare la donna dei propri sogni.

Se siete uomini alla ricerca di un integratore di testosterone di alta qualità, vi consigliamo caldamente le capsule di Testo Max, che contengono la più alta concentrazione di acido D-aspartico (2.352 mg) di qualsiasi altra marca presente nella nostra lista.

Oltre ai 40 milligrammi di estratto di fieno greco e ai 5 milligrammi di bioperina, che svolgono entrambi un ruolo fondamentale nelle compresse di testo per uomo, Testo Max contiene anche una serie di altri componenti essenziali.

Le migliori capsule di testosterone, Testo Max, sono pubblicizzate come stimolanti naturali del testosterone; tuttavia, a causa della gelatina utilizzata nella loro produzione, non sono adatte ai vegetariani o ai vegani. Le capsule di Testo Max non sono adatte a vegetariani e vegani.

3. Testogen - Le migliori pillole di testosterone per principianti

Pro

Prova gratuita di 100 giorni senza obbligo di acquisto.

Offre la casa!

È presente l'acido aspartico, che favorisce la creazione di testosterone.

Contro

La quantità di fieno greco presente è insufficiente per la sua efficacia.

Assenza di ashwagandha.

Testogen è spesso considerato uno degli integratori più efficaci per aumentare i livelli di testosterone, e questa reputazione ha una solida base.

È consuetudine che gli individui interessati a migliorare i propri risultati in palestra, a ridurre la quantità di grasso corporeo e ad aumentare le dimensioni dei muscoli di loro scelta utilizzino le migliori compresse di testosterone per raggiungere questi obiettivi.

L'acido D-aspartico, la vitamina D, lo zinco e il magnesio sono tutti esempi di sostanze naturali che possono aumentare i livelli di testosterone. Tutte queste sostanze possono essere assunte con la dieta o con integratori alimentari come Testogen.

Potete ottenere il massimo dagli esercizi, mantenere l'attenzione e sentirvi più forti se assumete un estratto di foglie di ortica, un estratto di fieno greco o un estratto di ginseng rosso coreano.

Questi sono solo alcuni esempi di componenti aggiuntivi completamente naturali che possono dare benefici.

Inoltre, sono ingredienti necessari per la produzione delle compresse di testo.

Poiché è prodotto interamente con ingredienti naturali e non contiene aromi o coloranti sintetici, Testogen è ampiamente considerato come una delle capsule di testosterone più efficaci attualmente disponibili.

4. Prime Male - Miglior stimolatore del testosterone maschile per le prestazioni sessuali

Pro

L'aggiunta di zinco ha lo scopo di stimolare il desiderio sessuale.

Include selenio, utile per la protezione delle cellule che producono testosterone [9].

Aumentare la libido e/o i livelli di testosterone attraverso la vendita di prodotti di potenziamento.

Contro

Un costo molto più elevato rispetto ai marchi concorrenti.

Gli uomini con bassi livelli di testosterone hanno maggiori probabilità di sperimentare stanchezza e depressione, che possono essere attribuite sia allo squilibrio fisiologico che alla mancanza di autostima.

Prime Male è una delle migliori pillole di testosterone, poiché aiuta gli uomini con bassi livelli di testosterone a sentirsi meglio dal punto di vista emotivo, ad avere più energia e a recuperare la propria autostima.

Le capsule di testosterone più efficaci, conosciute con il nome di Prime Male e vendute in compresse di colore rosso vivo che sembrano uscite da Matrix, includono ingredienti come l'estratto di radice di ortica, la vitamina B6 e il ginseng rosso coreano che, combinati, agiscono per aumentare i livelli di testosterone negli uomini che hanno raggiunto una determinata età.

Supponiamo che abbiate problemi di erezione in camera da letto a causa di una disfunzione erettile.

Gli ingredienti naturali al 100% di Prime Male, come l'estratto di Ginseng Rosso Coreano e l'Acido D-Aspartico, collaborano ad aumentare la libido dell'uomo, ad accrescere il suo desiderio e a rendere più eccitante la sua vita sentimentale.

Altri ingredienti includono l'acido D-aspartico. Oltre a bioperina, boro, Mucuna pruriens e luteolina, Prime Male contiene anche questi ingredienti. Non sono destinati a migliorare in alcun modo la resistenza in palestra o a letto.

Tuttavia, la BioPerina è un componente fondamentale di Prime Male, poiché potenzia l'efficacia della pillola rossa migliorando la capacità dell'organismo di assorbire gli altri elementi dell'integratore. Questo rende la BioPerina uno degli ingredienti più importanti di Prime Male.

Prime Male, la migliore pillola di testosterone, include il boro, fondamentale per la massa ossea e la riduzione delle infiammazioni.

Tuttavia, la funzione principale di questo componente nella pillola Prime Male è quella di liberare il testosterone, un componente chiave delle compresse di testo. A causa della sua convenienza, l'organismo attribuisce un valore superiore al testosterone libero.

Prime Male è un integratore di testosterone di alto livello perché contiene anche luteolina. Le foglie di un certo tipo di menta contengono questo componente. Il suo obiettivo è ridurre gli estrogeni (un ormone femminile) e aumentare i livelli di testosterone.

Prime Male contiene Mucuna Pruriens perché, come gli estrogeni, la prolattina può causare danni. Quando viene assunta, la Mucuna Pruriens riduce i livelli di prolattina, dando al testosterone il controllo sul corpo.

Con l'aiuto delle migliori pillole di testosterone, come Prime Male, vi sentirete di nuovo voi stessi in pochissimo tempo.

5. Hunter Test - I migliori stimolatori di testosterone per gli anziani

Pro

The amino acid L-arginine helps promote greater muscle growth.

Contains zinc, which increases testosterone levels.

Contains Indole-3-carbinol, which helps to maintain the levels of hormones.

Provides important vitamins and minerals.

Contro

La dose giornaliera raccomandata è di sei compresse.

Non viene offerta alcuna garanzia di rimborso.

Non c'è bisogno di guardare oltre Hunter Test se si è alla ricerca del prodotto più efficace per l'aumento del testosterone che presenta anche una ricetta altamente pulita.

In questo elenco di integratori di testosterone, Hunter Test è forse quello che presenta il minor numero di potenziali rischi per la salute.

Poiché è prodotto sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito secondo i rigorosi criteri della FDA e delle cGMP, è considerato una delle migliori compresse di testo.

Le capsule di Hunter Test, considerate tra le forme più efficaci di testosterone, sono composte da nove sostanze naturali, suddivise nelle tre categorie seguenti:

Accensione dell'energia:

Fin dall'antichità, una potente erba indiana nota come ashwagandha è stata utilizzata per trasformare i maschi in creature simili a stalloni.

Il ginseng è un adattogeno che si trova in diversi prodotti erboristici. Offre al corpo più energia.

Dopo una sola settimana di utilizzo, nei test clinici è stato dimostrato che il chelato di boro aumenta il livello di testosterone nell'organismo del 28%. Questo aumento si è verificato dopo l'assunzione dell'integratore.

Potenza delle prestazioni:

Zinco

Indolo-3-carbinolo

Il magnesio

Amplificatore di massa muscolare:

Vitamina D

Vitamina K2

Acido D-Aspartico

Hunter Test è un integratore di testosterone di alto livello, poiché contiene solo ingredienti naturali che possono fornire una spinta "pulita" in qualsiasi aspetto della vostra vita decidiate di migliorare, che si tratti di benessere generale, prestazioni sessuali o guadagno muscolare in palestra.

6. TestRX - Il miglior stimolatore del testosterone per bruciare i grassi

Pro

Un'intera gamma di costituenti vitaminici e minerali.

Acquistando grandi quantità, si possono ottenere riduzioni di prezzo.

Contiene magnesio.

Contro

I mini-ordini non danno diritto alla consegna gratuita.

Potrebbero esserci reazioni negative al fieno greco.

La ricerca rivela che l'estratto di semi di fieno greco (300 mg) può ridurre il grasso corporeo. Poiché TestRX è uno dei maggiori stimolatori di testosterone, è incredibilmente efficace per la riduzione del peso e può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di perdita di peso.

Un'attività fisica eccessiva può abbassare i livelli di testosterone, con conseguente sensazione di stanchezza, mancanza di stimoli e di desiderio.

I bassi livelli di testosterone possono essere causati da un esercizio fisico eccessivo. Anche uno sforzo eccessivo può ridurre i livelli di testosterone.

L'uso di Testo Max aumenta la libido dell'uomo e lo rende più efficace in camera da letto, oltre al fatto che è il più potente stimolatore di testosterone disponibile sul mercato.

Poiché è prodotto negli Stati Uniti, ha completato con successo test rigorosi ed è stato trovato per aiutare i giocatori di football NCAA in termini di migliori prestazioni, riduzione del peso e guadagno muscolare, TestRX è considerato una delle migliori compresse di testosterone disponibili.

Uno dei tanti motivi per cui TestRX è considerato una delle migliori pillole di testo sul mercato è il fatto che non provoca effetti negativi.

L'integratore alimentare è stato sviluppato specificamente per i maschi di età superiore ai 35 anni e l'azienda che lo vende sostiene con audacia che l'uso di questo integratore farà provare a una persona sensazioni simili a quelle che provava quando aveva 20 anni.

Dato che i benefici non si manifesteranno immediatamente, è fondamentale non mollare.

D'altra parte, la maggior parte degli uomini inizierà a vedere i benefici già dalla seconda settimana e l'intero effetto dell'integratore dovrebbe essere visibile entro il secondo mese.

L'integratore alimentare comprende diverse vitamine e minerali utili per la salute, come la vitamina k2, la vitamina b6, la vitamina d3, il magnesio, lo zinco, l'acido D-aspartico e lo ZMA.

Lo zinco monometionina aspartato, noto anche come ZMA, è ampiamente considerato uno degli integratori alimentari più efficaci per la costruzione dei muscoli.

Ciò è dovuto al fatto che lo ZMA combina il magnesio aspartato e la vitamina B6, entrambi essenziali per il recupero post-allenamento e la crescita della massa muscolare magra.

7. TestoFuel - Il miglior stimolatore di testosterone per il Valore

Pro

L'acido D-aspartico è responsabile dell'aumento del contenuto di LH. Sono disponibili riduzioni di prezzo per ordini più consistenti.

Contiene zinco.

Contro

Il fieno greco può avere effetti negativi.

Non è prevista la spedizione gratuita.

Testofuel è tra i migliori prodotti sul mercato progettati per aumentare i livelli di testosterone. Questi stimolatori di test sono tra le pillole di testo più sicure perché sono prodotti negli Stati Uniti utilizzando solo ingredienti naturali con l'intenzione di aumentare la massa muscolare e perché sono formulati specificamente con questo obiettivo in mente. In altre parole, sono tra le pillole di testo più sicure.

L'estratto di ostrica è uno degli ingredienti di Testofuel, insieme alla vitamina D, all'acido d-aspartico e ad alcuni altri integratori alimentari tipici.

Grazie all'elevato contenuto di zinco delle ostriche (che svolge un ruolo nella produzione di testosterone) e alla loro capacità di aumentare i livelli di dopamina nel cervello, il consumo di ostriche può portare a un aumento del desiderio e dell'attività sessuale.

Testofuel non è solo una delle migliori capsule di testosterone perché favorisce la crescita muscolare e aumenta la libido, ma è anche una delle migliori perché migliora l'umore, rendendo molto più semplice concentrarsi sui propri obiettivi sia dentro che fuori la palestra.

Inoltre, aumenta l'autostima e aiuta a sentirsi meglio in tutto ciò che si realizza nella vita, il che è un beneficio significativo di per sé.

2. Assumere integratori di vitamine e minerali

Secondo le ricerche, l'assunzione di una pillola di vitamina D può facilitare il ritorno alla normalità dei livelli di testosterone e potrebbe addirittura provocare un aumento del loro livello complessivo [10].

I livelli di vitamina D possono essere mantenuti con una routine quotidiana che consiste in almeno 15 minuti di esposizione diretta al sole.

La vitamina D può essere ottenuta attraverso una dieta sana, consumando alimenti come il salmone e altri pesci grassi, nonché latte e prodotti a base di cereali arricchiti con vitamina D.

Integratori di DHEA

Gli ormoni che modificano la composizione corporea, come il testosterone, si basano sul DHEA come precursore. I livelli di DHEA, come quelli di testosterone, diminuiscono con l'età.

In una ricerca sono state somministrate pillole di DHEA a un gruppo di uomini di mezza età [11]. Osservando la composizione corporea, i ricercatori hanno scoperto che gli integratori apportarono cambiamenti lievi ma favorevoli.

Il consumo di pesce e semi di lino, entrambi ricchi di grassi sani, può migliorare la capacità dell'organismo di utilizzare il DHEA creato.

Integratori di magnesio

L'assunzione di integratori di magnesio può aiutare a ripristinare i normali livelli di testosterone nell'organismo se si stabilisce che la causa dei bassi livelli di testosterone è una carenza di magnesio.

Secondo uno studio [12], l'uso di integratori per almeno un mese ha il potenziale di aumentare i livelli di testosterone in tutti coloro che li assumono.

Lo studio ha anche indicato che l'aumento dei livelli di testosterone tra coloro che fanno attività fisica era molto maggiore rispetto a coloro che non la praticavano.

Integratori di zinco

Allo stesso modo in cui il deficit di magnesio può causare bassi livelli di testosterone, anche l'insufficienza di zinco può causare un calo del livello di testosterone.

Un vecchio studio condotto nel 2007 ha rilevato che l'integrazione di zinco per un periodo di quattro settimane ha contribuito a ridurre il calo del livello di testosterone negli uomini che avevano uno stile di vita sedentario ma che svolgevano anche attività fisica [13].

Le carenze di magnesio e zinco, invece, possono essere trattate solo con modifiche della dieta. I cereali integrali e le verdure a foglia scura sono due esempi di alimenti ad alto contenuto di magnesio. Oltre alle verdure verdi scure, i semi di lino e di zucca contengono zinco in tracce.

Integratori di creatina

La creatina è ampiamente riconosciuta per la sua capacità di aumentare in modo affidabile e sottile i livelli di testosterone negli uomini.

Dopo un'integrazione di creatina per almeno 10 settimane, uno studio del 2006 ha indicato che i livelli di testosterone dei giocatori di football universitario sono aumentati [14]. La creatina si trova naturalmente nella carne di manzo, nel tonno e nel salmone.

3. Esercizio fisico e sollevamento pesi

Mantenendo una routine di esercizio fisico, si può ridurre il rischio di sviluppare molte malattie legate allo stile di vita. Inoltre, la ricerca ha dimostrato che può aumentare i livelli di testosterone.

Una ricerca condotta nel 2015 ha rilevato che l'aumento della quantità di attività fisica svolta dagli uomini in sovrappeso aveva un'influenza maggiore sui loro livelli di testosterone rispetto alla diminuzione della quantità di calorie consumate [15].

Secondo i risultati di uno studio di letteratura [16], diversi tipi di esercizio e diverse quantità di allenamento possono avere effetti diversi sui livelli di testosterone.

Come fare esercizio per il testosterone

I consigli di base per chi è in buona salute e ha già un livello di fitness di base sono di dedicarsi ad attività che includano movimenti composti e di allenarsi in brevi intervalli eseguiti con un'intensità maggiore.

Il modo più efficace per aumentare i livelli di testosterone è quello di sollevare grandi pesi frequentemente e in grandi quantità.

I movimenti composti come squat, deadlift, panca, push press e shoulder press sono alcuni degli esercizi da eseguire. Inoltre, l'esercizio a intervalli ad alta intensità, talvolta noto come HIIT, è fantastico per aumentare il testosterone.

L'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) consiste nell'eseguire brevi periodi di esercizio intenso, come burpees o squat con il proprio peso corporeo, seguiti da un breve periodo di recupero.

Gli esercizi che aumentano la resistenza per lunghi periodi di tempo, come la corsa su lunghe distanze e la bicicletta, devono essere affrontati con cautela.

Sebbene questi allenamenti siano benefici per il cuore, il fatto di praticarli in modo eccessivo può provocare un calo dei livelli di testosterone a causa dello stress persistente a cui sottopongono l'organismo.

Per questo motivo, lo sprint è molto più benefico del jogging per un periodo di tempo prolungato. Suggeriamo vivamente di farsi assistere da un personal trainer e di fare le cose con estrema cautela all'inizio.

Se si eseguono gli allenamenti più efficaci per aumentare i livelli di testosterone, è facile che ci si faccia male. È davvero necessario avere una forma corretta e un livello di fitness fondamentale per evitare di farsi male, quindi fate molta attenzione.

Ogni forma di esercizio è benefica per le persone che non sono in grado di praticare attività fisica a causa di una condizione medica; ciò include attività come la camminata e persino l'acquagym per le persone che hanno problemi alle articolazioni.

È stato dimostrato che la partecipazione a breve termine a esercizi di resistenza, come il sollevamento pesi, può aumentare temporaneamente i livelli di testosterone [17].

Anche se tutte le forme di esercizio fisico dovrebbero funzionare in qualche misura [18,19], l'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) può essere abbastanza benefico da solo. [Citazioni necessarie]

4. Usate il vetro, non la plastica

È importante scegliere un contenitore appropriato in cui conservare gli avanzi di cibo. La sostanza chimica nota come bisfenolo-A (BPA) viene utilizzata nella produzione di una serie di materie plastiche e nei rivestimenti dei contenitori metallici.

È possibile che interferisca con la normale sintesi ormonale che avviene nell'organismo.

Gli uomini esposti quotidianamente al BPA per un periodo di sei mesi presentano livelli di testosterone più bassi rispetto agli uomini non esposti al BPA.

5. Mangiare cibi che aumentano il testosterone

La dieta di una persona può influenzare i livelli di testosterone e di altri ormoni [20]. La sovralimentazione e le diete persistenti sono state associate a livelli di testosterone bassi e alti [21,22].

Alcune ricerche suggeriscono che il mantenimento di livelli sani di testosterone e persino la perdita di peso potrebbero essere favoriti da una dieta ricca di proteine [23].

Il mantenimento di un peso sano con la dieta mediterranea può aiutare a ridurre il rischio di insulino-resistenza, che è associato a bassi livelli di T.

L'aumento dei livelli di grasso e la diminuzione della sensibilità all'insulina sono stati collegati alla riduzione dei livelli di testosterone. È possibile interrompere questo circolo vizioso.

Passate ai grassi sani come l'olio d'oliva, l'avocado e le mandorle al posto dei grassi saturi che consumate abitualmente. Scegliete proteine magre e cereali sani. Mangiate molta frutta e verdura sana.

I grassi sani fanno bene

Esiste una correlazione tra il consumo di una dieta ricca di grassi sani e il miglioramento dei livelli di testosterone e dell'equilibrio ormonale.

Secondo una serie di ricerche [24], le diete a basso contenuto di grassi sono responsabili della riduzione dei livelli dell'ormone maschile testosterone.

Di conseguenza, si consiglia vivamente di consumare una dieta composta prevalentemente da alimenti integrali, grazie all'ampia gamma di sostanze nutritive che questi alimenti offrono.

Una dieta con le giuste proporzioni di proteine, lipidi e carboidrati può essere benefica per la salute e può anche aiutare a mantenere l'equilibrio ormonale.

Protein Recommendations

Eggs, lean cuts of meat and poultry, fish, and even poultry and fish eggs are all possible options. Items high in protein content include tofu, almonds, and seeds, amongst others.

Nevertheless, the suggested quantity may differ depending on factors such as age, gender, and the amount of physical activity one engages in. If you don't receive enough of these nutrients in your diet, your testosterone levels will be lower, making it harder for the hormone to do its job.

Pesce e ostriche

La vitamina D è particolarmente presente nei pesci grassi come il salmone, il tonno e lo sgombro. Grazie alla sua funzione essenziale nella sintesi ormonale, è un mezzo naturale per aumentare i livelli di testosterone.

Questi molluschi hanno una reputazione stellare per l'aumento della fertilità, e per una buona ragione. Contengono circa cinque volte il valore giornaliero di zinco. Questo perché questo minerale favorisce la produzione di testosterone nell'organismo.

Oltre alla versione con manzo e fagioli, si può ordinare anche con carne di maiale. È un ingrediente comune anche nei cereali del mattino.

6. Dormire bene aiuta il testosterone

La mancanza di sonno è stata correlata a livelli più bassi di testosterone e di altri ormoni e sostanze chimiche fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo.

Nei maschi, la mancanza di sonno, secondo i risultati di alcuni ricercatori [25], potrebbe causare bassi livelli di testosterone.

Dopo che 10 maschi sani, di età media 24 anni, hanno trascorso una settimana dormendo 8 ore a notte a casa, hanno trascorso gli 11 giorni successivi in un laboratorio.

Dopo aver riposato dieci ore di notte per tre notti, sono scesi a 5 ore per otto notti. I medici hanno monitorato i loro parametri vitali ogni 15 minuti o un'ora la notte precedente, quando erano state concesse solo dieci ore di sonno in totale.

Dopo soli sette giorni di privazione del sonno, i ricercatori hanno osservato un calo del 15% dei livelli di testosterone diurno nei partecipanti.

D'altra parte, i livelli di testosterone diminuiscono costantemente con l'età, a un ritmo di solo il 2% all'anno con il normale invecchiamento. Questa tendenza è nota come andropausa.

Mantenere sani i livelli di testosterone può essere semplice come dormire a sufficienza ogni notte. L'obiettivo di ogni notte dovrebbe essere quello di dormire almeno sette-otto ore. Chi ha problemi a dormire in modo costante dovrebbe rivolgersi a un medico qualificato.

7. Lo stress fa male al testosterone

È stato dimostrato che lo stress a lungo termine aumenta i livelli di cortisolo, che sono stati collegati a effetti negativi sulla salute [26,27].

L'ormone testosterone può essere rapidamente esaurito se i livelli di cortisolo aumentano improvvisamente. Molti di questi ormoni funzionano come un'altalena: uno sale mentre l'altro scende [28].

L'organismo ha una capacità limitata di gestire lo stress e non riesce a gestirlo bene se è sempre sotto pressione. Una ricerca del 2016 ha indicato che le esperienze stressanti contribuiscono a far fluttuare i livelli di testosterone degli uomini in modo irregolare [29].

Cinquantotto studenti di medicina, maschi e femmine, hanno partecipato a questa ricerca compilando questionari e fornendo campioni di saliva 2 mesi prima degli esami finali.

I livelli di testosterone salivare sono aumentati significativamente nei maschi e diminuiti significativamente nelle donne sotto stress da esame.

Le disparità tra i due sessi possono essere spiegate dalla reazione allo stress, che secondo i ricercatori ha portato a ostilità, soppressione emotiva e ruminazione tra i partecipanti allo studio di sesso maschile.

Inoltre, lo stress e gli elevati livelli di cortisolo sono stati collegati all'aumento della fame, all'aumento di peso e alla deposizione di grasso addominale non salutare. Pertanto, queste alterazioni potrebbero ridurre i livelli di testosterone [30,31].

Cercate di ridurre lo stress se volete avere ormoni equilibrati e un corpo sano. Essere attivi, dormire a sufficienza ogni notte e imparare a gestire lo stress in modo efficace possono essere utili.

8. Evitare droghe e alcol

L'abuso di bevande alcoliche e di droghe illegali è stato collegato a una riduzione dei livelli dell'ormone testosterone.

Secondo una ricerca condotta dal National Research on Alcohol Dependency and Alcoholism, il consumo di alcol ha un effetto dannoso sulle ghiandole e sugli ormoni essenziali per i diritti sessuali dei maschi.

Inoltre, a causa degli effetti che l'alcol ha sul sistema, compreso il fatto che può produrre risposte ormonali e danni alle cellule, il consumo di alcol può causare bassi livelli di testosterone.

Come aumentare il testosterone: Le conclusioni

È possibile aumentare i livelli di testosterone in modo naturale modificando la dieta e l'esercizio fisico e, in alcuni casi, con l'uso di integratori alimentari.

Per aiutarvi ad aumentare i livelli di testosterone in modo naturale e più rapido, le compresse di testosterone come testoprim combinano la maggior parte dei minerali e delle vitamine essenziali in un'unica capsula.

Nei maschi, il testosterone regola la formazione del desiderio, la creazione dello sperma, la circolazione del grasso corporeo, la resistenza muscolare e la produzione di globuli rossi. Il testosterone svolge anche un ruolo nella circolazione del grasso corporeo.

La produzione di testosterone nelle donne non avviene solo nelle ovaie, ma anche nelle ghiandole surrenali. Ciononostante, le quantità di testosterone prodotte dalle femmine sono notevolmente inferiori a quelle dei maschi.

